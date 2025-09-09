Dům z podhoubí míří na FOR ARCH 2025

SAMOROST, první dům svého druhu v České republice i na světě, vznikl jako ukázka toho, že stavět lze i jinak – šetrněji, udržitelněji a s respektem k přírodě. Jde o dřevostavbu, ve které hlavní roli hraje mykokompozit, materiál, který vzniká spojením organického odpadu a podhoubí. Dům je vrcholem stejnojmenného projektu odstartovaného na jaře roku 2023.
„V roce 2023 jsme měli jen malé destičky z mykokompozitu. O dva roky později stojíme před celým domem. SAMOROST je pro nás zásadní krok, poprvé jsme mohli materiál otestovat v reálném měřítku. Díky testům v Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT jsme si ověřili, že mykokompozit je fascinující materiál. Nejen že je lehký, pevný, rozložitelný a vyrůstá z odpadu, ale je i ideální tepelnou a zvukovou izolací a může plně nahradit polystyren. Díky SAMOROSTu můžeme ukázat, že výzkum nemusí zůstat jen v laboratoři,“ říká jedna z autorek absolventka Fakulty architektury ČVUT Kateřina Sýsová.
Projekt je výsledkem spolupráce akademické a soukromé sféry. Iniciovala jej a podpořila Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka) jako součást své dlouhodobé iniciativy za dostupnější a udržitelnější bydlení. Na projektu se dále podílel spolek MYMO, který sdružuje nadšence pro experimentální architekturu z ČVUT a odborníky ze startupu Mykilio zaměřeného na výrobu materiálu z podhoubí.
„Udržitelné bydlení je pro Buřinku dlouhodobou prioritou. Víme, že právě propojení akademické a soukromé sféry má obrovský význam – přináší nové impulzy a podporuje odvahu experimentovat. Spojili jsme proto síly se spolkem MYMO, a výsledkem je tento odvážný, revoluční dům SAMOROST. To, co zde můžete vidět, je důkazem, že inovace ve stavebnictví nejsou sci-fi, ale realita, kterou můžeme společně posouvat dál,“ říká Libor Vošický, předseda představenstva Stavební spořitelny České spořitelny.
Na FOR ARCH přiváží Buřinka nejen samotnou stavbu, ale i inspirativní příběh o tom, že změna ve stavebnictví je možná.
Součástí programu bude i workshop
V pátek 19. září od 16 do 17 hodin se návštěvníci budou moci zúčastnit workshopu v sále č. 4, PVA EXPO Praha. Autoři SAMOROSTu zde představí inovativní materiál mykokompozit, včetně závěrů z jeho testování, a celý proces vzniku domu.
„Na veletrhu FOR ARCH se pravidelně objevují technologické novinky, ale dům z podhoubí je něco, co tu ještě nebylo. Mnoho návštěvníků si ani nedokáže představit, že by za pomoci hub šlo postavit skutečný dům, a o to cennější je, že si ho tady v pražských Letňanech budou moci prohlédnout na vlastní oči,“ dodává ředitelka veletrhu Kateřina Horáčková.
FOR ARCH 2025
Kdy: 16.–20. září 2025
Kde: PVA EXPO Praha, před vstupní halou II
O SAMOROSTu
Projekt SAMOROST byl odstartován v dubnu 2023 s cílem najít vhodnou cestu implementace materiálu na bázi podhoubí do stavebnictví, a podpořit tak jeho udržitelný vývoj. Za projektem stojí Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka) a spolek MYMO.
Rok 2023 byl rokem hmoty a designu. Oborníci zapojení do projektu zkoumali mykokompozit a provedli řadu testů, aby si ověřili jeho vlastnosti. Výsledky testování přinesly zásadní informaci: mykokompozit může ve stavebnictví nahradit neekologické materiály (např. polystyren), které jsou ve stavebnictví běžně užívané. Vrcholem roku 2023 byla výstava nábytku a interiérových doplňků vyrobených z mykokompozitu na mezinárodním festivalu Designblok. Cílem bylo ukázat, že mykokompozit má své místo i v oblasti designu.
V roce 2024 zástupci projektu oznámili, že zahájili výrobu domu SAMOROST, který bude demonstrací možností zapojení mycelia v udržitelném stavebnictví.
Dům byl představen veřejnosti na začátku roku 2025. Poté byl součástí jarní roadshow #silnější budoucnost Stavební spořitelny a navštívil Prostějov, České Budějovice, Jihlavu a Pardubice.
Vytvoření domu SAMOROST podpořil ministr životního prostředí Petr Hladík udělením záštity.
Více informací zde: Samorost | Inovace od Buřinky (inovaceodburinky.cz)
Kdo je MYMO
Spolek MYMO sdružuje osobnosti z oblasti výzkumu, které si daly za cíl položit základy myceliové architektury v České republice. Jedná se o odborníky jednak z Ústavu modelového projektování Fakulty architektury ČVUT (Molab) a jednak odborníky z firmy Mykilio. Kateřina Sýsová, Karolína Petřeková, Petra Jašicová, Jiří Vele, Matěj Róth, Jakub Seifert a Tomasz Kloza za tímto účelem zkoumají a vyvíjejí materiál na bázi mycelia hub. Současně chtějí společně s Buřinkou zvyšovat povědomí o potenciálu mycelia ve stavebnictví mezi odbornou i laickou veřejností.
O Buřince
Již 30 let poskytujeme klientům výhodné stavební spoření a úvěry na bydlení včetně komplexního finančního poradenství. Aktuálně se zaměřujeme na financování energeticky udržitelných rekonstrukcí a s tím spojeným dotačním poradenstvím. Naše profilace rekonstrukční banky se odráží nejen v nabídce našich produktů a služeb, ale i v komunikaci. Připravili jsme 10dílný seriál Úsporné rekonstrukce s Buřinkou. Kombinace odborných článků a odlehčených videí přesvědčí každého, kdo s úspornou rekonstrukcí zatím váhá. Nízkonákladové tipy jak šetřit v jednotlivých místnostech domova sdílíme zde.
Jako stavební spořitelna cítíme také závazek vůči oboru stavebnictví, který naplňujeme podporou inovativních postupů a materiálů užívaných při stavbě domů. Více o našich projektech realizovaných na podporu vědy a výzkumu ve stavebnictví najdete na www.inovaceodburinky.cz.
