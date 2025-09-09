Dům z podhoubí míří na FOR ARCH 2025

Autor:
  8:37
Praha 9. září 2025 (PROTEXT) - Experimentální dům SAMOROST od Buřinky, vyrobený za maximálního využití revolučního materiálu z podhoubí, tzv. mykokompozitu, nabídne návštěvníkům jedinečný pohled na možnosti udržitelného stavebnictví. Po jarní roadshow napříč Českou republikou se dům představí právě na největším stavebním veletrhu v zemi.

SAMOROST, první dům svého druhu v České republice i na světě, vznikl jako ukázka toho, že stavět lze i jinak – šetrněji, udržitelněji a s respektem k přírodě. Jde o dřevostavbu, ve které hlavní roli hraje mykokompozit, materiál, který vzniká spojením organického odpadu a podhoubí. Dům je vrcholem stejnojmenného projektu odstartovaného na jaře roku 2023.

„V roce 2023 jsme měli jen malé destičky z mykokompozitu. O dva roky později stojíme před celým domem. SAMOROST je pro nás zásadní krok, poprvé jsme mohli materiál otestovat v reálném měřítku. Díky testům v Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT jsme si ověřili, že mykokompozit je fascinující materiál. Nejen že je lehký, pevný, rozložitelný a vyrůstá z odpadu, ale je i ideální tepelnou a zvukovou izolací a může plně nahradit polystyren. Díky SAMOROSTu můžeme ukázat, že výzkum nemusí zůstat jen v laboratoři,“ říká jedna z autorek absolventka Fakulty architektury ČVUT Kateřina Sýsová.

Projekt je výsledkem spolupráce akademické a soukromé sféry. Iniciovala jej a podpořila Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka) jako součást své dlouhodobé iniciativy za dostupnější a udržitelnější bydlení. Na projektu se dále podílel spolek MYMO, který sdružuje nadšence pro experimentální architekturu z ČVUT a odborníky ze startupu Mykilio zaměřeného na výrobu materiálu z podhoubí.

„Udržitelné bydlení je pro Buřinku dlouhodobou prioritou. Víme, že právě propojení akademické a soukromé sféry má obrovský význam – přináší nové impulzy a podporuje odvahu experimentovat. Spojili jsme proto síly se spolkem MYMO, a výsledkem je tento odvážný, revoluční dům SAMOROST. To, co zde můžete vidět, je důkazem, že inovace ve stavebnictví nejsou sci-fi, ale realita, kterou můžeme společně posouvat dál,“ říká Libor Vošický, předseda představenstva Stavební spořitelny České spořitelny.

Na FOR ARCH přiváží Buřinka nejen samotnou stavbu, ale i inspirativní příběh o tom, že změna ve stavebnictví je možná.

Součástí programu bude i workshop

V pátek 19. září od 16 do 17 hodin se návštěvníci budou moci zúčastnit workshopu v sále č. 4, PVA EXPO Praha. Autoři SAMOROSTu zde představí inovativní materiál mykokompozit, včetně závěrů z jeho testování, a celý proces vzniku domu.

„Na veletrhu FOR ARCH se pravidelně objevují technologické novinky, ale dům z podhoubí je něco, co tu ještě nebylo. Mnoho návštěvníků si ani nedokáže představit, že by za pomoci hub šlo postavit skutečný dům, a o to cennější je, že si ho tady v pražských Letňanech budou moci prohlédnout na vlastní oči,“ dodává ředitelka veletrhu Kateřina Horáčková.

 

FOR ARCH 2025

Kdy: 16.–20. září 2025

Kde: PVA EXPO Praha, před vstupní halou II

 

O SAMOROSTu

Projekt SAMOROST byl odstartován v dubnu 2023 s cílem najít vhodnou cestu implementace materiálu na bázi podhoubí do stavebnictví, a podpořit tak jeho udržitelný vývoj. Za projektem stojí Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka) a spolek MYMO.

Rok 2023 byl rokem hmoty a designu. Oborníci zapojení do projektu zkoumali mykokompozit a provedli řadu testů, aby si ověřili jeho vlastnosti. Výsledky testování přinesly zásadní informaci: mykokompozit může ve stavebnictví nahradit neekologické materiály (např. polystyren), které jsou ve stavebnictví běžně užívané. Vrcholem roku 2023 byla výstava nábytku a interiérových doplňků vyrobených z mykokompozitu na mezinárodním festivalu Designblok. Cílem bylo ukázat, že mykokompozit má své místo i v oblasti designu.

V roce 2024 zástupci projektu oznámili, že zahájili výrobu domu SAMOROST, který bude demonstrací možností zapojení mycelia v udržitelném stavebnictví.

Dům byl představen veřejnosti na začátku roku 2025. Poté byl součástí jarní roadshow #silnější budoucnost Stavební spořitelny a navštívil Prostějov, České Budějovice, Jihlavu a Pardubice.

Vytvoření domu SAMOROST podpořil ministr životního prostředí Petr Hladík udělením záštity.

Více informací zde: Samorost | Inovace od Buřinky (inovaceodburinky.cz)

 

Kdo je MYMO

Spolek MYMO sdružuje osobnosti z oblasti výzkumu, které si daly za cíl položit základy myceliové architektury v České republice. Jedná se o odborníky jednak z Ústavu modelového projektování Fakulty architektury ČVUT (Molab) a jednak odborníky z firmy Mykilio. Kateřina Sýsová, Karolína Petřeková, Petra Jašicová, Jiří Vele, Matěj Róth, Jakub Seifert a Tomasz Kloza za tímto účelem zkoumají a vyvíjejí materiál na bázi mycelia hub. Současně chtějí společně s Buřinkou zvyšovat povědomí o potenciálu mycelia ve stavebnictví mezi odbornou i laickou veřejností.

 

O Buřince

Již 30 let poskytujeme klientům výhodné stavební spoření a úvěry na bydlení včetně komplexního finančního poradenství. Aktuálně se zaměřujeme na financování energeticky udržitelných rekonstrukcí a s tím spojeným dotačním poradenstvím. Naše profilace rekonstrukční banky se odráží nejen v nabídce našich produktů a služeb, ale i v komunikaci. Připravili jsme 10dílný seriál Úsporné rekonstrukce s Buřinkou. Kombinace odborných článků a odlehčených videí přesvědčí každého, kdo s úspornou rekonstrukcí zatím váhá. Nízkonákladové tipy jak šetřit v jednotlivých místnostech domova sdílíme zde.

Jako stavební spořitelna cítíme také závazek vůči oboru stavebnictví, který naplňujeme podporou inovativních postupů a materiálů užívaných při stavbě domů. Více o našich projektech realizovaných na podporu vědy a výzkumu ve stavebnictví najdete na www.inovaceodburinky.cz.

 

Zdroj: Stavební spořitelna České spořitelny

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Když potkáte v lese divočáka. Hlavně nikam nezdrhejte a zkuste si s ním v klidu promluvit

Kunratický, nebo taky Krčský či Michelský les, záleží na tom, z které strany do něho vstoupíte, je plný lesní zvěře. Narazit můžete na srny, mufllony, zajíce, ale také na divoká prasata.

Stačilo přidat pár mravenců. Zoo Praha přepisuje historii chovu luskounů a láká rekordní davy

Zoo Praha má za sebou letní prázdniny, které přilákaly nebývalé množství lidí. Letošní miliontý návštěvník přišel už 17. srpna, tedy dříve než loni. Co za tím stojí?

Užijte si babí léto s pivem v ruce! Některé zahrádky v Praze mají skutečně nevšední kouzlo

Kam zajít na pivo a hezkou večeři, dokud je ještě teplo? Restaurací se zahrádkou je v Praze spousta, ale jen některé jsou skutečně nezapomenutelné, tak jako by mělo každé první rande být. Varování:...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Do Prahy míří herci z Harryho Pottera, na LexiCon dorazí Weasley i nebezpečný záporák

Už tento víkend se koná největší festival ve střední Evropě zaměřující se na fanoušky Harry Pottera. Akce láká tisíce lidí z České republiky a Slovenska. LexiCon i letos pozval herce z oblíbené...

Za měsíc se otevřou zajímavá místa, kam se běžně nedostanete. Celorepubliková akce je zdarma

Celorepublikový festival Den architektury začíná přesně za měsíc a zveřejňuje kompletní program. V letošním roce nabídne od čtvrtka 2. do úterý 7. října 2025 na 450 zdarma přístupných akcí nejen pro...

Od důvěřivců vylákali 33 milionů, muže z kauzy call center na Ukrajině čeká vězení

Čtyři roky vězení čeká trojici mužů stíhaných za napojení na organizovanou zločineckou skupinu působící na území Ukrajiny. Z call center pod smyšlenou legendou vystupovali podle obžaloby v roli...

9. září 2025  8:42,  aktualizováno  10:20

Šumperk znovu hostí filmový festival, který dává prostor tvůrcům za kamerou

Na neviditelné hrdiny filmové tvorby se znovu zaměří letošní ročník mezinárodní filmové přehlídky s názvem Middle Art Festival Šumperk. Prostor dá tentokrát...

9. září 2025  8:39,  aktualizováno  8:39

Ústavní soud se zastal dívky s postižením, otevřel cestu k náhradě za špatnou péči

Justice zbytečně zkomplikovala dívce se zdravotním postižením cestu k odškodnění za nedostatečnou péči v novorozeneckém a kojeneckém věku. Před odebráním z péče rodičů byla podvyživená a vývojově...

9. září 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

Muže z Královéhradecka čeká soud za smrt malého syna, obžalobu z vraždy odmítá

Státní zástupce obžaloval šestatřicetiletého muže z Královéhradecka z vraždy jeho pětiměsíčního syna. Viní ho i z těžkého ublížení na zdraví. Podle spisu otec s kojencem nejprve třásl, aby ho utišil....

9. září 2025  10:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Hisense představuje průlomové technologie displejů RGB-MiniLED a inovace v oblasti imerzivního zvuku na veletrhu IFA 2025

9. září 2025  9:59

Firma dokončuje bytové domy mezi sídlišti. Pět budov spojují podzemní garáže

Netradičně řešené domy dokončuje společnost JTH mezi největšími českobudějovickými sídlišti Máj a Vltava. Většina z dvou set bytů už je prodaných. V sousedství chce stavět bytové domy i radnice.

9. září 2025  9:32,  aktualizováno  9:32

V Moravskoslezském kraji našla policie několik nelegálně pracujících cizinců

Při rozsáhlé kontrolní akci v Moravskoslezském kraji našla cizinecká policie mimo jiné několik cizinců, kteří nelegálně pracovali a budou muset opustit Českou...

9. září 2025  7:59,  aktualizováno  7:59

Majitel první podepsané nové knihy Dana Browna Tajemství všech tajemství čekal na svůj výtisk od sedmi od večera

Kdy jste byli naposledy šťastní, že jste skončili poslední? Není to blbost? Adriana Jirkovská z Prahy se ale tetelila štěstím. Byla totiž poslední, na kterou vyšel jeden ze sta výtisků nového...

9. září 2025  9:28

U mostu v Uherském Hradišti začala sloužit nová autobusová zastávka Rybárny

Cestujícím v Uherském Hradišti začala u opravovaného mostu Jana Antonína Bati sloužit nová autobusová zastávka ve čtvrti Rybárny. Je součástí sítě městské hromadné dopravy Poulička i meziměstské...

9. září 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Podzimní Palladium Shopping Weekend se koná 12.–14. 9. 2025

9. září 2025  9:15

?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny
?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny

Už vás nebaví trávit hodiny úklidem? ?S inovativními produkty značky Dreame můžete přeměnit únavné povinnosti v zážitek bez námahy a získat...

Poklady měšce kronikáře Kosmy: výstava k 900. výročí jeho úmrtí

9. září 2025  8:55

Patrick Hemingway, americký spisovatel, ochránce přírody a poslední žijící syn nositele Nobelovy ceny Ernesta Hemingwaye, zemřel ve věku 97 let

9. září 2025  8:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.