Dušičky nám připomínají, že smutek po ztrátě blízkého nemizí s datem v kalendáři

Autor:
  10:24
Lysá nad Labem 27. října 2025 (PROTEXT) - Každý rok na začátku listopadu zapalujeme svíčky a nosíme na hroby květiny. Památka zesnulých, lidově Dušičky, je dnem vzpomínek. Odborníci z Domácího hospice Nablízku (Lysá nad Labem) však upozorňují, že zatímco svíčky dohoří během několika hodin, bolest po ztrátě blízkého často trvá měsíce či roky. Smutek a truchlení přichází ve vlnách a může se stát, že člověk zůstane v bolesti „uvězněný“. Právě pro takové situace funguje při Domácím hospici Nablízku v Lysé nad Labem Poradna pro pozůstalé – multioborový tým školených profesionálů pomáhá lidem, pro které se žal stal omezující překážkou v plnohodnotném životě.

„Truchlení je přirozený proces, který má svůj čas. Trvá zhruba rok – je třeba projít všechny svátky, narozeniny a výročí bez zemřelého, prožít, že svět běží dál, a že i já v něm mohu znovu nalézt radost,“ vysvětluje psychoterapeutka Domácího hospice Nablízku Marta Linková, která s pozůstalými v poradně pracuje.

Těsně po úmrtí je hluboký žal a pláč zcela normální reakcí. Pokud je ale pozůstalý velmi smutný, stále pláče, není schopen začít plnohodnotně žít a žal ho omezuje i po roce od úmrtí, může to znamenat, že se sám se ztrátou nedokáže vyrovnat. V takové chvíli je dobré vyhledat odbornou pomoc.

Specifická skupina, která visí ve vzduchu

Podle Marty Linkové nejsou pozůstalí běžnými klienty psychoterapeutických služeb. „Jsou to lidé, kteří tak trochu visí ve vzduchu. Ne každý terapeut umí s truchlícími pracovat – a přitom právě oni potřebují specifickou podporu,“ říká. Pozůstalí podle ní často nechtějí rozebírat celý svůj život, ale potřebují mluvit o smrti svého blízkého. „Potřebují slyšet, že jejich pocity jsou normální, že mohou znovu žít naplno, a že to není zrada vůči zemřelému. Mnozí se bojí, že když se začnou smát, znamená to, že zapomněli – ale není to tak,“ doplňuje terapeutka.

Poradna nabízí individuální odborné poradenství, psychoterapii i možnost setkat se s podpůrnou skupinou pozůstalých – podle toho, co komu víc vyhovuje. Někdo potřebuje hlubší rozhovor, jiný získá úlevu sdílením s lidmi, kteří prožívají podobné věci.

Pomoc pro všechny

„Náš hospic vždy poskytoval psychosociální podporu rodinám, o jejichž umírající blízké jsme pečovali. Smrtí člověka naše péče nekončí. Ukázalo se ale, že pomoc s truchlením potřebuje i mnoho lidí z řad veřejnosti, kteří našich služeb nevyužili. Proto jsme se rozhodli Poradnu pro pozůstalé otevřít pro všechny," vysvětluje Bohumila Urbanová, ředitelka Domácího hospice Nablízku, jak služba v rámci organizace vznikla. Dodává že, přátelé a rodina často nedokážou truchlícím přirozeně pomoci, protože smrt se stala tak trochu společenským tabu. Proto lidé čím dál častěji vyhledávají odbornou pomoc.

Když se smutek promění v tíhu

Pracovníci poradny se setkávají s různými příběhy – od čerstvě ovdovělých lidí, přes dospělé děti, které ztratily rodiče, až po rodiče, kteří zůstali sami s malými dětmi. „U dětí je nesmírně důležité o smrti mluvit,“ připomíná Marta Linková. „Dříve se mělo za to, že je lepší o smrti nemluvit, aby dítě nebylo smutné. Jenže potlačené emoce se později vracejí v podobě úzkostí a potíží v dospělosti.“

Poradna poskytuje prostor i lidem, kteří se potýkají s nevyřešenými vztahy nebo bolestí po náhlém či tragickém úmrtí. Odbornou pomoc vyhledávají také dospělé děti, které neměly s rodičem dobrý vztah. „Protože vztah byl komplikovaný, byl komplikovaný i odchod ze světa a zůstalo něco nedopovězeného. Dítě může mít pocity viny nebo dokonce cítit zlost k mrtvé matce či otci,“ uvádí Marta Linková. V poradně pak odborníci pomáhají tyto emoce rozkrýt.

Pohřeb jako důležitý rituál

Zásadní roli při smíření se ztrátou má podle nich také pohřební rituál. „Pohřeb není jen o zármutku, je to především příležitost vyjádřit úctu a uvědomit si, co zemřelý po sobě zanechal – děti, vnoučata, vzpomínky,“ říká Marta Linková. Když se loučení neuskuteční, chybí moment, který přináší úlevu. „Stejně jako se potřebujeme rozloučit, když někdo odjíždí, potřebujeme se rozloučit i při smrti,“ dodává.

Právě hřbitovy plné květin a světýlek v období Dušiček nám ukazují, jak moc jsou pro lidi rituály důležité.

Poradna pro pozůstalé v Domácím hospici Nablízku nabízí konzultace a psychoterapeutickou podporu těm, kteří prožívají ztrátu blízkého člověka. Služba je zcela bezplatná mimo jiné také díky štědré podpoře Nadace EP Group.

 

O Domácím hospici Nablízku

Domácí hospic Nablízku je zavedenou organizací, která se specializuje na poskytování péče o doma umírající pacienty v regionu Lysé nad Labem a okolí. S dlouholetými zkušenostmi v oblasti paliativní péče se snaží poskytovat komplexní podporu pacientům a jejich rodinám přímo v jejich domácím prostředí, aby mohli strávit poslední týdny života v pohodlí, v kruhu svých blízkých a v místě, kde se cítí dobře a bezpečně.

Služby, které Domácí hospic Nablízku, poskytuje: domácí hospicová péče, ambulance paliativní medicíny, sociální poradna, půjčovna kompenzačních a pomůcek a poradna pro pozůstalé.

 

Zdroj: Domácí hospic Nablízku

www.hospic-lysa.cz

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

PROTEXT

 

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
