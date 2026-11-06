Důvěra napříč generacemi i novými kategoriemi. Češi vybrali 91 nejdůvěryhodnějších značek roku 2026

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  11:35
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Praha 6. listopadu 2026 (PROTEXT) - Tradiční české značky, globální hráči i značky spojené s aktivním životním stylem. Dvanáctý ročník marketingového programu Důvěryhodné značky ukazuje, komu čeští zákazníci nejvíce věří v každodenním životě. Řada vítězů navázala na své předchozí úspěchy, letošní ročník ale zároveň otevřel nové kategorie – od sportovní výživy a fitness center po televizní zpravodajství. Největší důvěru ve svých kategoriích získalo 91 značek. O výsledcích, které byly slavnostně odhaleny na galavečeru 5. listopadu 2026 v pražském centru Cubex, rozhodl reprezentativní vzorek 4000 českých respondentů v průzkumu agentury NIQ. Organizátorem programu je společnost ATOZ Marketing Services.

Důvěra ve značky provází drobné každodenní nákupy i rozhodnutí s dlouhodobým dopadem. Výsledky programu ji zachycují při výběru potravin, péči o děti a zdraví, zařizování domácnosti nebo využívání bankovních a dopravních služeb. Právě šíře hodnocených kategorií umožňuje nahlédnout do různých oblastí života českých spotřebitelů. Jedním z výrazných rysů letošních výsledků je kontinuita. Mnoho značek obhájilo své prvenství ve stejných kategoriích jako v předchozím ročníku. Mezi opakovaně oceněnými jsou například Jar, Kofola, Dermacol nebo Igráček, ale také dm drogerie, Deichmann či Česká spořitelna. Stabilita vítězů se tak neomezuje na jeden segment: objevuje se u spotřebního zboží, obchodníků i poskytovatelů služeb.

Zavedené značky mají v důvěře spotřebitelů pevné místo

České značky si udržují silné zastoupení vedle mezinárodních jmen. Dermacol znovu získal největší důvěru v dekorativní kosmetice a Igráček mezi hračkami – figurkami. Na své předchozí prvenství navázaly také Jablotron v domácím zabezpečení či Vekra mezi výrobci oken a dveří. Mezi letošními vítězi jsou rovněž Pánské obleky BANDI v kategorii výrobců obleků. Výsledky zároveň připomínají, že důvěra se vztahuje jak k samotným výrobkům, tak k místům a službám, jejichž prostřednictvím je lidé nakupují. Mezi prodejci potravin letos uspěl Kaufland, v privátních značkách opět K-Jarmark a mezi e-shopy s potravinami Rohlík.cz. Opakované prvenství zaznamenaly také IKEA mezi prodejci nábytku a OBI mezi hobbymarkety. Podobná kontinuita je patrná i ve službách. Svou pozici obhájily například Česká spořitelna mezi bankami, Medicom Clinic v kategorii klinik estetické medicíny a Zásilkovna v balíkových službách. Důvěra v zavedené značky tak propojuje každodenní potřeby s oblastmi, v nichž zákazníci svěřují poskytovateli své finance, zdraví nebo zásilky.

Nové kategorie rozšiřují pohled na sport, zdraví i informace

Letošní ročník přinesl podrobnější pohled na důvěru v oblastech spojených s pohybem a péčí o sebe. Nově se samostatně hodnotila fitness centra a posilovny, kde zvítězila značka Form Factory, a sportovní výživa, v níž uspěl GymBeam. Tyto kategorie doplnily dosavadní záběr programu, který zahrnuje například prodejce sportovního vybavení, funkční nápoje či doplňky stravy.

Novinkou bylo také oddělené hodnocení piva a nealkoholického piva. V první kategorii zvítězil Pilsner Urquell, ve druhé Birell. „Kategorie nealkoholického piva stále roste a lidé po něm sahají i při jiných příležitostech než po klasickém pivu. Proto nám dává smysl hodnotit je zvlášť,“ říká Lukáš Matějka, manažer marketingové skupiny pořádající společnosti ATOZ Marketing Services.

Program se rozšířil rovněž o školní a kancelářské potřeby, kde uspěl KOH-I-NOOR, sanitární keramiku s vítěznou značkou Jika a trafiky, mezi nimiž získalo prvenství GECO. Program letos poprvé zahrnul také televizní zpravodajství. Největší důvěru v této kategorii získala Česká televize s hlavní zpravodajskou relací Události a zpravodajským kanálem ČT24.

O výzkumu

Výzkum realizovala společnost NIQ na reprezentativním vzorku 4 000 českých respondentů. Sběr dat probíhal v srpnu a září 2026 metodou CAWI. V každé kategorii je vyhlášen pouze jeden exkluzivní vítěz – značka, které respondenti vyjádřili nejvyšší míru důvěry.

O programu Důvěryhodné značky

Organizátorem marketingového programu Důvěryhodné značky je ATOZ Marketing Services. Program sleduje důvěru českých spotřebitelů ve značky výrobků, obchodníků a poskytovatelů služeb. V roce 2026 se koná jeho 12. ročník. Ten propojuje dva hlavní motivy: opakovanou důvěru v řadu zavedených jmen a rozšiřování programu o další oblasti každodenního života.

Partneři programu Důvěryhodné značky 2026:

  • výzkumná agentura a odborný partner: NIQ a Talk Online Panel,
  • B2C mediální partneři:

  - tisk: Gurmet, Regionální vydavatelství, Playboy,

  - rádia: Active Group: Evropa 2, Frekvence 1, YouRadio,

  • instore propagaci zajišťují City Digital Media, Store Media a Moje Obrazovka,
  • outdoorovou propagaci zajišťuje Bus TV,
  • on-line portál JenŽeny.cz,
  • B2B mediální partneři: Zboží&Prodej, Pharma Profit, Media Guru a agentura MNFORCE,
  • venue partner: Cubex Centrum Praha,
  • NNO partner: Nadace rozvoje občanské společnosti se sbírkou Pomozte dětem,
  • partner e-mailové komunikace: Emailkampane.cz,
  • partner třídění: EKO-KOM,
  • speciální partneři: Parilla Sound, WAU! Studio,
  • partneři galavečera: GROWYO, TEPfactor, InCatering.

 

SEZNAM NEJDŮVĚRYHODNĚJŠÍCH ZNAČEK FMCG A SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ 2026:

KATEGORIEZNAČKAVÝROBCE/DISTRIBUTOR
ALKOHOLBOŽKOVStock Plzeň-Božkov
BALENÉ VODYMAGNESIAMattoni 1873
ČISTICÍ PROSTŘEDKYSAVOUnilever ČR
DEKORATIVNÍ KOSMETIKADERMACOLDermacol
DĚTSKÁ VÝŽIVASUNARHERO CZECH
E-CIGARETY A ZAŘÍZENÍ PRO NAHŘÍVANÝ TABÁKIQOSPhilip Morris ČR
FUNKČNÍ NÁPOJEDRWITTMASPEX Czech
HRAČKY FIGURKYIGRÁČEKEFKO-karton
INKONTINENČNÍ POMŮCKYTENAEssity Czech Republic
KOŘENÍVITANAOrkla Foods Česko a Slovensko
KRMIVA PRO KOČKYWHISKASMars Czech
KRMIVA PRO PSYBRITVafo Praha
MASO A UZENINYKOSTELECKÉ UZENINYKostelecké uzeniny
NEALKOHOLICKÉ PIVO A PIVNÍ NÁPOJEBIRELLPlzeňský Prazdroj
OSVĚŽOVAČE VZDUCHUAIR WICKReckitt Benckiser Czech Republic
PÁNVE A HRNCETEFALGroupe SEB Česká republika
PIVOPILSNER URQUELLPlzeňský Prazdroj
PRACÍ PROSTŘEDKYARIELProcter & Gamble Czech Republic
PRIVÁTNÍ ZNAČKYK-JARMARKKaufland Česká Republika
PROSTŘEDKY NA MYTÍ NÁDOBÍJARProcter & Gamble Czech Republic
PŘÍPRAVKY PROTI HMYZUBIOLITSC Johnson
SPORTOVNÍ VÝŽIVAGYMBEAMGymBeam
STAVEBNICELEGOLEGO Trading
SYCENÉ NEALKO NÁPOJEKOFOLAKofola ČeskoSlovensko
ŠKOLNÍ A KANCELÁŘSKÉ POTŘEBYKOH-I-NOORKOH-I-NOOR HARDTMUTH
TABÁKOVÉ VÝROBKYMARLBOROPhilip Morris ČR
VEGETARIÁNSKÉ A VEGANSKÉ POTRAVINYALPRODanone
VÍNAVÍNO MIKULOVBohemia Sekt
VLASOVÁ KOSMETIKAHEAD & SHOULDERSProcter & Gamble Czech Republic

SEZNAM NEJDŮVĚRYHODNĚJŠÍCH ZNAČEK OBCHODNÍKŮ 2026:

KATEGORIEZNAČKAVÝROBCE/DISTRIBUTOR
ČERPACÍ STANICETANK ONOTank ONO
E-SHOPY S POTRAVINAMIROHLÍK.CZVelká pecka
HOBBYMARKETYOBIOBI
OČNÍ OPTIKYGRANDOPTICALGrandVision CZ
PRODEJCI DROGERIEDM DROGERIEdm drogerie markt
PRODEJCI ELEKTRADATARTHP Tronic Zlín
PRODEJCI EROTICKÉHO ZBOŽÍRŮŽOVÝ SLONRůžový slon
PRODEJCI LÉKŮDR. MAXČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING
PRODEJCI NÁBYTKUIKEAIKEA Česká republika
PRODEJCI OBUVIDEICHMANNDeichmann-Obuv
PRODEJCI POTRAVINKAUFLANDKaufland Česká republika
PRODEJCI SPORTOVNÍHO VYBAVENÍSPORTISIMOSportisimo
TRAFIKYGECOGECO
VÝROBCI OBLEKŮPÁNSKÉ OBLEKY BANDIBANDI VAMOS

SEZNAM NEJDŮVĚRYHODNĚJŠÍCH ZNAČEK SLUŽEB A INSTITUCÍ 2026:

KATEGORIEZNAČKAVÝROBCE/DISTRIBUTOR
BALÍKOVÉ SLUŽBYZÁSILKOVNAZásilkovna, Packeta Group
BANKYČESKÁ SPOŘITELNAČeská spořitelna
CESTOVNÍ KANCELÁŘE A AGENTURYČEDOKČedok
DODAVATELÉ ENERGIÍSKUPINA ČEZSkupina ČEZ
DOMÁCÍ ZABEZPEČENÍJABLOTRONJABLOTRON GROUP
FITNESS A POSILOVNYFORM FACTORYForm Factory
KLINIKY ESTETICKÉ MEDICÍNYMEDICOM CLINICMedicom Clinic
OČNÍ KLINIKYGEMINIGemini oční klinika
PLATEBNÍ KARTYVISAVISA
POJIŠŤOVNYGENERALI ČESKÁ POJIŠŤOVNAGENERALI ČESKÁ POJIŠŤOVNA
POSKYTOVATELÉ DOPRAVNÍCH SLUŽEBČESKÉ DRÁHYČeské dráhy
QUICK-SERVICE RESTAURANTMCDONALD'SMcDonald's Česká republika
REALITNÍ KANCELÁŘEM&M REALITYM&M reality holding
SÍTĚ KLINIK A AMBULANCÍEUCEUC
SROVNÁVACÍ PORTÁLY POJIŠTĚNÍKLIK.CZKlik.cz & ePojisteni.cz
TV ZPRAVODAJSTVÍČESKÁ TELEVIZE: UDÁLOSTI A ČT24Česká televize
ZÁBAVNÍ PARKY A AQUAPARKYAQUAPALACE PRAHAAquapalace Praha

SEZNAM NEJDŮVĚRYHODNĚJŠÍCH ZNAČEK LÉKÁRENSKÝCH PRODUKTŮ 2026:

KATEGORIEZNAČKAVÝROBCE/DISTRIBUTOR
DERMOKOSMETIKAVICHYL'Oréal Česká republika
DĚTSKÉ KRÉMY PROTI OPRUZENINÁMSUDOCREMTeva Pharmaceuticals CR
DĚTSKÉ MULTIVITAMÍNYMARŤÁNCIStada Pharma CZ
DOPLŇKY STRAVY NA IMUNITUCELASKONZentiva, k.s.
PROBIOTIKABIOPRONStada Pharma CZ
PŘÍPRAVKY NA BOLEST V KRKUSTREPSILSReckitt Benckiser Czech Republic
PŘÍPRAVKY NA BOLEST ZAD, KLOUBŮ A SVALŮVOLTARENHaleon
PŘÍPRAVKY NA KAŠELSTOPTUSSINTeva Pharmaceuticals CR
PŘÍPRAVKY NA KLOUBY A KOSTIGS CONDRO DIAMANTGreen-Swan Pharmaceuticals CR
PŘÍPRAVKY NA MOČOVÉ ÚSTROJÍURINALStada Pharma CZ
PŘÍPRAVKY NA PÉČI O PROSTATUPROSTENALStada Pharma CZ
PŘÍPRAVKY NA PODPORU SPÁNKU A ZLEPŠENÍ NÁLADYNEOSPANSimply You Pharmaceuticals
PŘÍPRAVKY NA RÝMUOLYNTHKenvue
PŘÍPRAVKY PRO ÚPRAVU HMOTNOSTIFORFEMINADR. THEISS CZ
VETERINÁRNÍ PŘÍPRAVKYFORESTOElanco Tiergesundheit AG Czech Republic
VITAMINOVÉ ŘADYWALMARKStada Pharma CZ
VOLNĚ PRODEJNÉ LÉKY NA BOLESTIBALGINOpella Healthcare Czech
VOLNĚ PRODEJNÉ LÉKY NA CHŘIPKU A NACHLAZENÍPARALEN GRIPOpella Healthcare Czech

SEZNAM NEJDŮVĚRYHODNĚJŠÍCH ZNAČEK PRO DOMÁCNOST, STAVBU A MOBILITU 2026:

KATEGORIEZNAČKAVÝROBCE/DISTRIBUTOR
BETONOVÉ PRVKYBESTBEST
ČISTIČKY VZDUCHUIONIC-CAREHÖGNER
ELEKTRICKÉ ZUBNÍ KARTÁČKYORAL-BProcter & Gamble Czech Republic
HORKOVZDUŠNÉ FRITÉZYETAETA
MONTÁŽNÍ PĚNY, TMELY, LEPIDLAPATTEXHenkel ČR
OSOBNÍ AUTOMOBILYŠKODAŠkoda Auto
PNEUMATIKYBARUMContinental Barum
SANITÁRNÍ KERAMIKAJIKALAUFEN CZ
STŘEŠNÍ KRYTINYBRAMACBMI střešní a hydroizolační systémy
VODOVODNÍ BATERIEGROHEGROHE ČR
VÝROBCI OKEN A DVEŘÍVEKRAVEKRA
ZAHRADNÍ TECHNIKAMOUNTFIELDMountfield
ZDICÍ MATERIÁLYYTONGXella CZ

 

Společnost Atoz Marketing Services se už od roku 1993 zabývá B2B komunikací v oblastech retailu, logistiky, obalového průmyslu a farmacie. Zahraniční i tuzemské průzkumy ukazují, že při nákupu hraje jednu z nejdůležitějších rolí důvěra ve značku, proto společnost Atoz Marketing Services organizuje nezávislý marketingový program Důvěryhodné značky. Letos probíhá již 12. ročník v ČR a 11. na Slovensku. Společnost od roku 2001 organizuje také program Volba spotřebitelů – Nejlepší novinka

 

 

Zdroj: Atoz Marketing Services

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59966.

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