Důvěra napříč generacemi i novými kategoriemi. Češi vybrali 91 nejdůvěryhodnějších značek roku 2026

Důvěra ve značky provází drobné každodenní nákupy i rozhodnutí s dlouhodobým dopadem. Výsledky programu ji zachycují při výběru potravin, péči o děti a zdraví, zařizování domácnosti nebo využívání bankovních a dopravních služeb. Právě šíře hodnocených kategorií umožňuje nahlédnout do různých oblastí života českých spotřebitelů. Jedním z výrazných rysů letošních výsledků je kontinuita. Mnoho značek obhájilo své prvenství ve stejných kategoriích jako v předchozím ročníku. Mezi opakovaně oceněnými jsou například Jar, Kofola, Dermacol nebo Igráček, ale také dm drogerie, Deichmann či Česká spořitelna. Stabilita vítězů se tak neomezuje na jeden segment: objevuje se u spotřebního zboží, obchodníků i poskytovatelů služeb.
Zavedené značky mají v důvěře spotřebitelů pevné místo
České značky si udržují silné zastoupení vedle mezinárodních jmen. Dermacol znovu získal největší důvěru v dekorativní kosmetice a Igráček mezi hračkami – figurkami. Na své předchozí prvenství navázaly také Jablotron v domácím zabezpečení či Vekra mezi výrobci oken a dveří. Mezi letošními vítězi jsou rovněž Pánské obleky BANDI v kategorii výrobců obleků. Výsledky zároveň připomínají, že důvěra se vztahuje jak k samotným výrobkům, tak k místům a službám, jejichž prostřednictvím je lidé nakupují. Mezi prodejci potravin letos uspěl Kaufland, v privátních značkách opět K-Jarmark a mezi e-shopy s potravinami Rohlík.cz. Opakované prvenství zaznamenaly také IKEA mezi prodejci nábytku a OBI mezi hobbymarkety. Podobná kontinuita je patrná i ve službách. Svou pozici obhájily například Česká spořitelna mezi bankami, Medicom Clinic v kategorii klinik estetické medicíny a Zásilkovna v balíkových službách. Důvěra v zavedené značky tak propojuje každodenní potřeby s oblastmi, v nichž zákazníci svěřují poskytovateli své finance, zdraví nebo zásilky.
Nové kategorie rozšiřují pohled na sport, zdraví i informace
Letošní ročník přinesl podrobnější pohled na důvěru v oblastech spojených s pohybem a péčí o sebe. Nově se samostatně hodnotila fitness centra a posilovny, kde zvítězila značka Form Factory, a sportovní výživa, v níž uspěl GymBeam. Tyto kategorie doplnily dosavadní záběr programu, který zahrnuje například prodejce sportovního vybavení, funkční nápoje či doplňky stravy.
Novinkou bylo také oddělené hodnocení piva a nealkoholického piva. V první kategorii zvítězil Pilsner Urquell, ve druhé Birell. „Kategorie nealkoholického piva stále roste a lidé po něm sahají i při jiných příležitostech než po klasickém pivu. Proto nám dává smysl hodnotit je zvlášť,“ říká Lukáš Matějka, manažer marketingové skupiny pořádající společnosti ATOZ Marketing Services.
Program se rozšířil rovněž o školní a kancelářské potřeby, kde uspěl KOH-I-NOOR, sanitární keramiku s vítěznou značkou Jika a trafiky, mezi nimiž získalo prvenství GECO. Program letos poprvé zahrnul také televizní zpravodajství. Největší důvěru v této kategorii získala Česká televize s hlavní zpravodajskou relací Události a zpravodajským kanálem ČT24.
O výzkumu
Výzkum realizovala společnost NIQ na reprezentativním vzorku 4 000 českých respondentů. Sběr dat probíhal v srpnu a září 2026 metodou CAWI. V každé kategorii je vyhlášen pouze jeden exkluzivní vítěz – značka, které respondenti vyjádřili nejvyšší míru důvěry.
O programu Důvěryhodné značky
Organizátorem marketingového programu Důvěryhodné značky je ATOZ Marketing Services. Program sleduje důvěru českých spotřebitelů ve značky výrobků, obchodníků a poskytovatelů služeb. V roce 2026 se koná jeho 12. ročník. Ten propojuje dva hlavní motivy: opakovanou důvěru v řadu zavedených jmen a rozšiřování programu o další oblasti každodenního života.
Partneři programu Důvěryhodné značky 2026:
- výzkumná agentura a odborný partner: NIQ a Talk Online Panel,
- B2C mediální partneři:
- tisk: Gurmet, Regionální vydavatelství, Playboy,
- rádia: Active Group: Evropa 2, Frekvence 1, YouRadio,
- instore propagaci zajišťují City Digital Media, Store Media a Moje Obrazovka,
- outdoorovou propagaci zajišťuje Bus TV,
- on-line portál JenŽeny.cz,
- B2B mediální partneři: Zboží&Prodej, Pharma Profit, Media Guru a agentura MNFORCE,
- venue partner: Cubex Centrum Praha,
- NNO partner: Nadace rozvoje občanské společnosti se sbírkou Pomozte dětem,
- partner e-mailové komunikace: Emailkampane.cz,
- partner třídění: EKO-KOM,
- speciální partneři: Parilla Sound, WAU! Studio,
- partneři galavečera: GROWYO, TEPfactor, InCatering.
SEZNAM NEJDŮVĚRYHODNĚJŠÍCH ZNAČEK FMCG A SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ 2026:
|KATEGORIE
|ZNAČKA
|VÝROBCE/DISTRIBUTOR
|ALKOHOL
|BOŽKOV
|Stock Plzeň-Božkov
|BALENÉ VODY
|MAGNESIA
|Mattoni 1873
|ČISTICÍ PROSTŘEDKY
|SAVO
|Unilever ČR
|DEKORATIVNÍ KOSMETIKA
|DERMACOL
|Dermacol
|DĚTSKÁ VÝŽIVA
|SUNAR
|HERO CZECH
|E-CIGARETY A ZAŘÍZENÍ PRO NAHŘÍVANÝ TABÁK
|IQOS
|Philip Morris ČR
|FUNKČNÍ NÁPOJE
|DRWITT
|MASPEX Czech
|HRAČKY FIGURKY
|IGRÁČEK
|EFKO-karton
|INKONTINENČNÍ POMŮCKY
|TENA
|Essity Czech Republic
|KOŘENÍ
|VITANA
|Orkla Foods Česko a Slovensko
|KRMIVA PRO KOČKY
|WHISKAS
|Mars Czech
|KRMIVA PRO PSY
|BRIT
|Vafo Praha
|MASO A UZENINY
|KOSTELECKÉ UZENINY
|Kostelecké uzeniny
|NEALKOHOLICKÉ PIVO A PIVNÍ NÁPOJE
|BIRELL
|Plzeňský Prazdroj
|OSVĚŽOVAČE VZDUCHU
|AIR WICK
|Reckitt Benckiser Czech Republic
|PÁNVE A HRNCE
|TEFAL
|Groupe SEB Česká republika
|PIVO
|PILSNER URQUELL
|Plzeňský Prazdroj
|PRACÍ PROSTŘEDKY
|ARIEL
|Procter & Gamble Czech Republic
|PRIVÁTNÍ ZNAČKY
|K-JARMARK
|Kaufland Česká Republika
|PROSTŘEDKY NA MYTÍ NÁDOBÍ
|JAR
|Procter & Gamble Czech Republic
|PŘÍPRAVKY PROTI HMYZU
|BIOLIT
|SC Johnson
|SPORTOVNÍ VÝŽIVA
|GYMBEAM
|GymBeam
|STAVEBNICE
|LEGO
|LEGO Trading
|SYCENÉ NEALKO NÁPOJE
|KOFOLA
|Kofola ČeskoSlovensko
|ŠKOLNÍ A KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY
|KOH-I-NOOR
|KOH-I-NOOR HARDTMUTH
|TABÁKOVÉ VÝROBKY
|MARLBORO
|Philip Morris ČR
|VEGETARIÁNSKÉ A VEGANSKÉ POTRAVINY
|ALPRO
|Danone
|VÍNA
|VÍNO MIKULOV
|Bohemia Sekt
|VLASOVÁ KOSMETIKA
|HEAD & SHOULDERS
|Procter & Gamble Czech Republic
SEZNAM NEJDŮVĚRYHODNĚJŠÍCH ZNAČEK OBCHODNÍKŮ 2026:
|KATEGORIE
|ZNAČKA
|VÝROBCE/DISTRIBUTOR
|ČERPACÍ STANICE
|TANK ONO
|Tank ONO
|E-SHOPY S POTRAVINAMI
|ROHLÍK.CZ
|Velká pecka
|HOBBYMARKETY
|OBI
|OBI
|OČNÍ OPTIKY
|GRANDOPTICAL
|GrandVision CZ
|PRODEJCI DROGERIE
|DM DROGERIE
|dm drogerie markt
|PRODEJCI ELEKTRA
|DATART
|HP Tronic Zlín
|PRODEJCI EROTICKÉHO ZBOŽÍ
|RŮŽOVÝ SLON
|Růžový slon
|PRODEJCI LÉKŮ
|DR. MAX
|ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING
|PRODEJCI NÁBYTKU
|IKEA
|IKEA Česká republika
|PRODEJCI OBUVI
|DEICHMANN
|Deichmann-Obuv
|PRODEJCI POTRAVIN
|KAUFLAND
|Kaufland Česká republika
|PRODEJCI SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ
|SPORTISIMO
|Sportisimo
|TRAFIKY
|GECO
|GECO
|VÝROBCI OBLEKŮ
|PÁNSKÉ OBLEKY BANDI
|BANDI VAMOS
SEZNAM NEJDŮVĚRYHODNĚJŠÍCH ZNAČEK SLUŽEB A INSTITUCÍ 2026:
|KATEGORIE
|ZNAČKA
|VÝROBCE/DISTRIBUTOR
|BALÍKOVÉ SLUŽBY
|ZÁSILKOVNA
|Zásilkovna, Packeta Group
|BANKY
|ČESKÁ SPOŘITELNA
|Česká spořitelna
|CESTOVNÍ KANCELÁŘE A AGENTURY
|ČEDOK
|Čedok
|DODAVATELÉ ENERGIÍ
|SKUPINA ČEZ
|Skupina ČEZ
|DOMÁCÍ ZABEZPEČENÍ
|JABLOTRON
|JABLOTRON GROUP
|FITNESS A POSILOVNY
|FORM FACTORY
|Form Factory
|KLINIKY ESTETICKÉ MEDICÍNY
|MEDICOM CLINIC
|Medicom Clinic
|OČNÍ KLINIKY
|GEMINI
|Gemini oční klinika
|PLATEBNÍ KARTY
|VISA
|VISA
|POJIŠŤOVNY
|GENERALI ČESKÁ POJIŠŤOVNA
|GENERALI ČESKÁ POJIŠŤOVNA
|POSKYTOVATELÉ DOPRAVNÍCH SLUŽEB
|ČESKÉ DRÁHY
|České dráhy
|QUICK-SERVICE RESTAURANT
|MCDONALD'S
|McDonald's Česká republika
|REALITNÍ KANCELÁŘE
|M&M REALITY
|M&M reality holding
|SÍTĚ KLINIK A AMBULANCÍ
|EUC
|EUC
|SROVNÁVACÍ PORTÁLY POJIŠTĚNÍ
|KLIK.CZ
|Klik.cz & ePojisteni.cz
|TV ZPRAVODAJSTVÍ
|ČESKÁ TELEVIZE: UDÁLOSTI A ČT24
|Česká televize
|ZÁBAVNÍ PARKY A AQUAPARKY
|AQUAPALACE PRAHA
|Aquapalace Praha
SEZNAM NEJDŮVĚRYHODNĚJŠÍCH ZNAČEK LÉKÁRENSKÝCH PRODUKTŮ 2026:
|KATEGORIE
|ZNAČKA
|VÝROBCE/DISTRIBUTOR
|DERMOKOSMETIKA
|VICHY
|L'Oréal Česká republika
|DĚTSKÉ KRÉMY PROTI OPRUZENINÁM
|SUDOCREM
|Teva Pharmaceuticals CR
|DĚTSKÉ MULTIVITAMÍNY
|MARŤÁNCI
|Stada Pharma CZ
|DOPLŇKY STRAVY NA IMUNITU
|CELASKON
|Zentiva, k.s.
|PROBIOTIKA
|BIOPRON
|Stada Pharma CZ
|PŘÍPRAVKY NA BOLEST V KRKU
|STREPSILS
|Reckitt Benckiser Czech Republic
|PŘÍPRAVKY NA BOLEST ZAD, KLOUBŮ A SVALŮ
|VOLTAREN
|Haleon
|PŘÍPRAVKY NA KAŠEL
|STOPTUSSIN
|Teva Pharmaceuticals CR
|PŘÍPRAVKY NA KLOUBY A KOSTI
|GS CONDRO DIAMANT
|Green-Swan Pharmaceuticals CR
|PŘÍPRAVKY NA MOČOVÉ ÚSTROJÍ
|URINAL
|Stada Pharma CZ
|PŘÍPRAVKY NA PÉČI O PROSTATU
|PROSTENAL
|Stada Pharma CZ
|PŘÍPRAVKY NA PODPORU SPÁNKU A ZLEPŠENÍ NÁLADY
|NEOSPAN
|Simply You Pharmaceuticals
|PŘÍPRAVKY NA RÝMU
|OLYNTH
|Kenvue
|PŘÍPRAVKY PRO ÚPRAVU HMOTNOSTI
|FORFEMINA
|DR. THEISS CZ
|VETERINÁRNÍ PŘÍPRAVKY
|FORESTO
|Elanco Tiergesundheit AG Czech Republic
|VITAMINOVÉ ŘADY
|WALMARK
|Stada Pharma CZ
|VOLNĚ PRODEJNÉ LÉKY NA BOLEST
|IBALGIN
|Opella Healthcare Czech
|VOLNĚ PRODEJNÉ LÉKY NA CHŘIPKU A NACHLAZENÍ
|PARALEN GRIP
|Opella Healthcare Czech
SEZNAM NEJDŮVĚRYHODNĚJŠÍCH ZNAČEK PRO DOMÁCNOST, STAVBU A MOBILITU 2026:
|KATEGORIE
|ZNAČKA
|VÝROBCE/DISTRIBUTOR
|BETONOVÉ PRVKY
|BEST
|BEST
|ČISTIČKY VZDUCHU
|IONIC-CARE
|HÖGNER
|ELEKTRICKÉ ZUBNÍ KARTÁČKY
|ORAL-B
|Procter & Gamble Czech Republic
|HORKOVZDUŠNÉ FRITÉZY
|ETA
|ETA
|MONTÁŽNÍ PĚNY, TMELY, LEPIDLA
|PATTEX
|Henkel ČR
|OSOBNÍ AUTOMOBILY
|ŠKODA
|Škoda Auto
|PNEUMATIKY
|BARUM
|Continental Barum
|SANITÁRNÍ KERAMIKA
|JIKA
|LAUFEN CZ
|STŘEŠNÍ KRYTINY
|BRAMAC
|BMI střešní a hydroizolační systémy
|VODOVODNÍ BATERIE
|GROHE
|GROHE ČR
|VÝROBCI OKEN A DVEŘÍ
|VEKRA
|VEKRA
|ZAHRADNÍ TECHNIKA
|MOUNTFIELD
|Mountfield
|ZDICÍ MATERIÁLY
|YTONG
|Xella CZ
Společnost Atoz Marketing Services se už od roku 1993 zabývá B2B komunikací v oblastech retailu, logistiky, obalového průmyslu a farmacie. Zahraniční i tuzemské průzkumy ukazují, že při nákupu hraje jednu z nejdůležitějších rolí důvěra ve značku, proto společnost Atoz Marketing Services organizuje nezávislý marketingový program Důvěryhodné značky. Letos probíhá již 12. ročník v ČR a 11. na Slovensku. Společnost od roku 2001 organizuje také program Volba spotřebitelů – Nejlepší novinka
Zdroj: Atoz Marketing Services
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59966.