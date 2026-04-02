Dva a půl mil. korun na inovace v bydlení. Buřinka spouští grantovou výzvu

Autor:
  13:11
Praha 2. dubna 2026 (PROTEXT) - Stavební spořitelna České spořitelny vyhlašuje "Inovační granty od Buřinky pro udržitelné bydlení". Na podporu inovativních materiálových a technologických řešení rozdělí celkem 2,5 milionu korun: 2 miliony pro hlavní projekt a 500 tisíc pro projekt vedlejší. Podpořeným týmům poskytne nejen finanční prostředky, ale i odborný mentoring, zapojení do projektového řízení a silnou komunikační podporu. Odbornými garanty a partnery jsou INCIEN a Nadace Partnerství.

Výzva je součástí platformy Inovace od Buřinky založené v roce 2019. Vítěz grantové soutěže se stane její novou vlajkovou lodí a zařadí se vedle projektů, jako byl Prvok, první 3D tištěný dům, nebo Samorost, experimentální stavba z materiálu na bázi podhoubí.

Inovace, které mají šanci obstát v praxi

Cílem grantové výzvy je podpořit projekty, které přinášejí konkrétní materiálové nebo technologické řešení s reálným dopadem na udržitelné bydlení. "Výstupem podpořeného projektu musí být konkrétní ověřitelný výsledek, například funkční prototyp, pilotní instalace nebo technicky doložené testování daného řešení v praxi. Podpora je určena zejména startupům, spin-offům, výzkumným týmům a dalším subjektům, které mají potenciál svůj nápad skutečně realizovat. Věřím, že se nám podaří najít zajímavý projekt, který nabídne nová řešení v oblasti udržitelného bydlení," vysvětluje Stanislav Lukáš, člen představenstva Stavební spořitelny České spořitelny.

Grantová výzva má dvě kategorie:

  • Hlavní projekt s širším rozsahem realizace může získat podporu ve výši 2 miliony korun.
  • Vedlejší projekt zaměřený na konkrétní dílčí řešení, ověření v praxi či finalizaci 500 tisíc korun.

Zájemci o účast v grantovém řízení se mohou hlásit v systému Grantys: www.nap.grantys.cz

Zaregistrují se, kliknou na "Výzvy", kde se jim zobrazí grantová výzva Buřinky, a mohou začít vyplňovat.

Květen patří vítězům

Hodnocení projektů proběhne ve dvou kolech. Nejprve odborná komise vybere na základě zadaných pravidel z obou kategorií nejlepší projekty. Ty následně pozve k osobní prezentaci. Projekty budou posuzovány podle pěti hlavních kritérií: inovativnost řešení, přínos pro udržitelné bydlení, reálnost dosažení praktického výstupu, účelnost využití grantových prostředků a potenciál dalšího rozvoje.

  • Grantová výzva je vyhlášena k 25. únoru 2026.
  • Dne 25. března proběhne workshop, na kterém budou moci zájemci představit v základu své nápady a zeptat se na vše potřebné.
  • Příjem žádostí bude ukončen 10. dubna.
  • Vítězové budou oznámeni 12. května na tiskové konferenci.

Administraci grantové výzvy zajišťuje Nadace Partnerství, která má dlouhodobé zkušenosti s řízením grantových programů a podporou projektů s environmentálním přesahem. „Důraz klademe na srozumitelný a jednoduchý způsob administrace výzvy, transparentní proces hodnocení a jasně nastavená pravidla čerpání podpory. Chceme, aby vybrané projekty prošly jen nezbytnou administrací a jejich nositelé se tak mohli co nejdříve soustředit na samotnou realizaci,“ uvádí Petr Kazda, ředitel Nadace Partnerství.

Není to jen o penězích

Buřinka vybrané projekty podpoří nejen finančně, ale zapojí se také do projektového řízení a zajistí komunikační podporu směrem k médiím a veřejnosti.

Součástí výzvy je odborný mentoring zaměřený na udržitelnost a cirkulární principy. Tuto roli společně s Buřinkou zastává INCIEN, Institut cirkulární ekonomiky.

"Udržitelnost dnes není jen otázkou materiálu, ale celého životního cyklu stavby (od těžby po demolici), efektivní práce se zdroji a dlouhodobých dopadů. Naším cílem je pomáhat projektům nastavovat řešení tak, aby jejich dopad byl skutečně měřitelný, realizovatelný a ekonomicky udržitelný v praxi,“ říká Michaela Kloudová, výkonná ředitelka INCIEN.

Inovace jako dlouhodobý závazek Buřinky

"Grantová výzva je dalším krokem v dlouhodobé strategii Buřinky podporovat experimentální a průkopnické projekty v udržitelném stavebnictví. Otevírá prostor dalším nápaditým týmům, které chtějí posunout hranice materiálových inovací, technologických postupů i environmentální odpovědnosti,ů říká Stanislav Lukáš z Buřinky.

Pilotní inovací od Buřinky byl Prvok, první 3D tištěný dům z betonu. Ověřil možnosti aditivní výroby ve stavebnictví, rychlost výstavby i materiálové úspory a otevřel debatu o budoucnosti digitální výstavby. Následovalo 3D tištěné parkourové hřiště tentokrát již s masivním využitím recyklovaných směsí betonu jako demonstrace užití této technologie v běžném životě.

V rámci dlouhodobé spolupráce na vývoji materiálu na bázi podhoubí, mykokompozitu, představila Buřinka v roce 2025 experimentální dům Samorost. Mykokompozit zde nahrazuje polystyren a plní funkci ekologického tepelného izolantu. Současně je díky svému krásnému designu využit v interiéru jako vnitřní obklad a jako základ pro výrobu některého nábytku.

Více informací o inovačních projektech Buřinky zde: www.inovaceodburinky.cz

O Buřince

Již 30 let zajišťujeme pro klienty výhodné stavební spoření a úvěry na bydlení včetně komplexního finančního poradenství. Aktuálně se zaměřujeme na financování udržitelných rekonstrukcí. Naše profilace rekonstrukční banky se odráží nejen v nabídce našich produktů a služeb, ale i v komunikaci. Připravili jsme například 10dílný seriál Úsporné rekonstrukce s Buřinkou. Kombinace odborných článků a odlehčených videí přesvědčí každého, kdo s úspornou rekonstrukcí zatím váhá. Nízkonákladové tipy, jak šetřit v jednotlivých místnostech domova, sdílíme zde.

Jako stavební spořitelna cítíme také závazek vůči oboru stavebnictví, který naplňujeme podporou inovativních postupů a materiálů užívaných při stavbě domů. Více o našich projektech realizovaných na podporu vědy a výzkumu ve stavebnictví najdete na www.inovaceodburinky.cz.

 

Zdroj: Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka)

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Už od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění...

Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově

Na hřištích vznikají bunkry, prolézačky a další atrakce. A to nejen díky...

Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé v České republice usazuje natrvalo. Netradiční hřiště vracejí dětem do rukou skutečné nástroje a...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Dvorecký most otevře za týden. Zatím je tu staveniště se schovaným „vodníkem“

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

Už příští týden se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobus. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD, pěší i cyklisty a...

Rybář ulovil na Velikonoční pondělí kapra, který měl přes 20 kg. Souboj trval dlouhé minuty

Luděk „Jürgen“ Sedláček a jeho kapitální velikonoční kapr. Máte-li i vy...

Velikonoční pondělí přineslo rybářovi životní úlovek. Na tajném místě ve východních Čechách zdolal Luděk Sedláček kapra vážícího přes 20 kilogramů. Po hodinách bez záběru přišel souboj, na který jen...

Hrádek nad Nisou chce do května dokončit cyklostezku do areálu Kristýna

ilustrační snímek

Hrádek nad Nisou na Liberecku chce do května dokončit další část cyklostezky do oblíbeného rekreačního areálu Kristýna. Nový úsek dlouhý necelých 360 metrů a...

14. dubna 2026  7:08,  aktualizováno  7:08

Policie vyšetřuje pokus o vraždu mezi odsouzenými v plzeňské věznici

Věznice v Plzni na Borech. (11. ledna 2017)

Policisté vyšetřují od pondělního večera pokus o vraždu mezi odsouzenými v plzeňské věznici. „Dnes budou ve věci probíhat mimo jiné procesní úkony se zainteresovanými osobami,“ napsali policisté v...

14. dubna 2026  8:32,  aktualizováno  8:36

MOWI Czechia a Zdeněk Křížek spojují síly: Partnerství, které inspiruje gastronomii

14. dubna 2026  8:34

Svěží jarní vzduch pro zlepšení nálady i provonění právě vypraného prádla

14. dubna 2026  8:18

OBRAZEM: Dvorecký most, jak jste ho ještě neviděli. Takto vypadá z hladiny Vltavy

Dvorecký most se otevře 17. dubna. Jeho dopravní provoz se obejde bez...

Už víte, jak vypadá z podolské strany, viděli jste ho z té zlíchovské. Viděli jste ho i z ptačí perspektivy. Už tento pátek se po novém Dvoreckém mostě budete moci projít a o den později projet...

14. dubna 2026  7:02

Méně vandalů, větší vděk. Sdílená kola se prosazují i v menších městech

V Mikroregionu Kahan na Brněnsku jsou od června 2025 nově k dispozici sdílená...

Možnost půjčit si bezplatně sdílené kolo dvakrát denně na třicet minut mají už pátým rokem lidé v Brně. Službu využívají třeba pro ranní cestu do práce a následně odpoledne při návratu ze zaměstnání....

14. dubna 2026  6:32,  aktualizováno  6:32

Mizející druhy dostaly šanci. U Dářka končí obnova rašelinišť za miliony korun

Evropsky významnou lokalitou Dářská rašeliniště vede i naučná stezka s...

Pokles hladiny spodní vody a zarůstání. Tyto negativní změny pozorovali ochranáři v posledních letech na cenných Dářských rašeliništích u rybníka Velké Dářko na Žďársku. Loni se tam proto pustili do...

14. dubna 2026  6:32,  aktualizováno  6:32

Lidé v kraji patří k největším zastáncům NATO a výdajů na obranu, volí ale jinak

Armáda České republiky spustila v roce 2023 na Libavé nový projekt zaměřený na...

Často volí spíš strany, které zrovna nefandí navyšování rozpočtu na obranu. Přesto obyvatelé Olomouckého kraje podporují Severoatlantickou alianci a podle nového průzkumu agentury STEM/MARK patří k...

14. dubna 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

OBRAZEM: Lány narcisů lákají na samosběr, za pár korun máte plnou náruč jara

V Pohořílkách u Fulneku si lidé na poli mohou nasbírat narcisy a tulipány....

Zářící lány žlutých narcisů nacházející se hned vedle hlavní silnice mezi Bílovcem a Fulnekem na Novojičínsku letos opět lákaly na samosběr. Možnost natrhat si v Pohořílkách květy narcisů a později v...

14. dubna 2026  5:02,  aktualizováno  5:02

Neberte nám je! Odstraňte je! Výdejní boxy rozdělují obyvatele. Města hledají pravidla

Výdejní boxy v Liberci

Výdejní boxy se staly páteří českého internetového obchodování. Lidé se nemusejí plahočit do kamenné výdejny nebo čekat na doručení v daný čas. Jenže živelnost, s jakou tato místa rostou, už leckomu...

14. dubna 2026

Soud v Pardubicích rozhodne spor o změnu územního plánu Rybitví kvůli spalovně

ilustrační snímek

Krajský soud v Pardubicích by měl dnes rozhodnout ve sporu o plánovanou modernizaci spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví. Firma AVE CZ soudní cestou...

14. dubna 2026,  aktualizováno 

ÚS rozhodne o stížnosti Knížáka, usiluje o rehabilitaci kvůli nezákonné vazbě

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti výtvarníka Milana Knížáka. Domáhá se soudní rehabilitace v souvislosti s vazbou kvůli údajnému pokusu o...

14. dubna 2026,  aktualizováno 

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.