Dva a půl milionu korun na inovace v udržitelném bydlení. Buřinka spouští granty

Praha 3. března 2026 (PROTEXT) - Stavební spořitelna České spořitelny vyhlašuje „Inovační granty od Buřinky pro udržitelné bydlení“. Na podporu inovativních materiálových a technologických řešení rozdělí celkem 2,5 milionu korun: 2 miliony pro hlavní projekt a 500 tisíc pro projekt vedlejší. Podpořeným týmům poskytne nejen finanční prostředky, ale i odborný mentoring, zapojení do projektového řízení a silnou komunikační podporu. Odbornými garanty a partnery jsou INCIEN a Nadace Partnerství.

Výzva je součástí platformy Inovace od Buřinky založené v roce 2019. Vítěz grantové soutěže se stane její novou vlajkovou lodí a zařadí se vedle projektů, jako byl Prvok, první 3D tištěný dům, nebo Samorost, experimentální stavba z materiálu na bázi podhoubí.

Inovace, které mají šanci obstát v praxi

Cílem grantové výzvy je podpořit projekty, které přinášejí konkrétní materiálové nebo technologické řešení s reálným dopadem na udržitelné bydlení. „Výstupem podpořeného projektu musí být konkrétní ověřitelný výsledek, například funkční prototyp, pilotní instalace nebo technicky doložené testování daného řešení v praxi. Podpora je určena zejména startupům, spin-offům, výzkumným týmům a dalším subjektům, které mají potenciál svůj nápad skutečně realizovat. Věřím, že se nám podaří najít zajímavý projekt, který nabídne nová řešení v oblasti udržitelného bydlení, vysvětluje Stanislav Lukáš, člen představenstva Stavební spořitelny České spořitelny.

Grantová výzva má dvě kategorie:

  • Hlavní projekt s širším rozsahem realizace může získat podporu ve výši 2 miliony korun.
  • Vedlejší projekt zaměřený na konkrétní dílčí řešení, ověření v praxi či finalizaci 500 tisíc korun.

Zájemci o účast v grantovém řízení se mohou hlásit v systému Grantys: www.nap.grantys.cz

Zaregistrují se, kliknou na „Výzvy“, kde se jim zobrazí grantová výzva Buřinky, a mohou začít vyplňovat.

Květen patří vítězům

Hodnocení projektů proběhne ve dvou kolech. Nejprve odborná komise vybere na základě zadaných pravidel z obou kategorií nejlepší projekty. Ty následně pozve k osobní prezentaci. Projekty budou posuzovány podle pěti hlavních kritérií: inovativnost řešení, přínos pro udržitelné bydlení, reálnost dosažení praktického výstupu, účelnost využití grantových prostředků a potenciál dalšího rozvoje.

  • Grantová výzva je vyhlášena k 25. únoru 2026.
  • Dne 25. března proběhne workshop, na kterém budou moci zájemci představit v základu své nápady a zeptat se na vše potřebné.
  • Příjem žádostí bude ukončen 10. dubna.
  • Vítězové budou oznámeni 12. května na tiskové konferenci.

Administraci grantové výzvy zajišťuje Nadace Partnerství, která má dlouhodobé zkušenosti s řízením grantových programů a podporou projektů s environmentálním přesahem. „Důraz klademe na srozumitelný a jednoduchý způsob administrace výzvy, transparentní proces hodnocení a jasně nastavená pravidla čerpání podpory. Chceme, aby vybrané projekty prošly jen nezbytnou administrací a jejich nositelé se tak mohli co nejdříve soustředit na samotnou realizaci,“ uvádí Petr Kazda, ředitel Nadace Partnerství.

Není to jen o penězích

Buřinka vybrané projekty podpoří nejen finančně, ale zapojí se také do projektového řízení a zajistí komunikační podporu směrem k médiím a veřejnosti.

Součástí výzvy je odborný mentoring zaměřený na udržitelnost a cirkulární principy. Tuto roli společně s Buřinkou zastává INCIEN, Institut cirkulární ekonomiky.,

Udržitelnost dnes není jen otázkou materiálu, ale celého životního cyklu stavby (od těžby po demolici), efektivní práce se zdroji a dlouhodobých dopadů. Naším cílem je pomáhat projektům nastavovat řešení tak, aby jejich dopad byl skutečně měřitelný, realizovatelný a ekonomicky udržitelný v praxi,“ říká Michaela Kloudová, výkonná ředitelka INCIEN.

Inovace jako dlouhodobý závazek Buřinky

„Grantová výzva je dalším krokem v dlouhodobé strategii Buřinky podporovat experimentální a průkopnické projekty v udržitelném stavebnictví. Otevírá prostor dalším nápaditým týmům, které chtějí posunout hranice materiálových inovací, technologických postupů i environmentální odpovědnosti,“ říká Stanislav Lukáš z Buřinky.

Pilotní inovací od Buřinky byl Prvok, první 3D tištěný dům z betonu. Ověřil možnosti aditivní výroby ve stavebnictví, rychlost výstavby i materiálové úspory a otevřel debatu o budoucnosti digitální výstavby. Následovalo 3D tištěné parkourové hřiště tentokrát již s masivním využitím recyklovaných směsí betonu jako demonstrace užití této technologie v běžném životě.

V rámci dlouhodobé spolupráce na vývoji materiálu na bázi podhoubí, mykokompozitu, představila Buřinka v roce 2025 experimentální dům Samorost. Mykokompozit zde nahrazuje polystyren a plní funkci ekologického tepelného izolantu. Současně je díky svému krásnému designu využit v interiéru jako vnitřní obklad a jako základ pro výrobu některého nábytku. 

Více informací o inovačních projektech Buřinky zde: www.inovaceodburinky.cz

 

O Buřince

Již 30 let zajišťujeme pro klienty výhodné stavební spoření a úvěry na bydlení včetně komplexního finančního poradenství. Aktuálně se zaměřujeme na financování udržitelných rekonstrukcí. Naše profilace rekonstrukční banky se odráží nejen v nabídce našich produktů a služeb, ale i v komunikaci. Připravili jsme například 10dílný seriál Úsporné rekonstrukce s Buřinkou. Kombinace odborných článků a odlehčených videí přesvědčí každého, kdo s úspornou rekonstrukcí zatím váhá. Nízkonákladové tipy, jak šetřit v jednotlivých místnostech domova, sdílíme zde.

Jako stavební spořitelna cítíme také závazek vůči oboru stavebnictví, který naplňujeme podporou inovativních postupů a materiálů užívaných při stavbě domů. Více o našich projektech realizovaných na podporu vědy a výzkumu ve stavebnictví najdete na www.inovaceodburinky.cz.

 

Zdroj: Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka)

 

 

