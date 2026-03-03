Dva a půl milionu korun na inovace v udržitelném bydlení. Buřinka spouští granty

Výzva je součástí platformy Inovace od Buřinky založené v roce 2019. Vítěz grantové soutěže se stane její novou vlajkovou lodí a zařadí se vedle projektů, jako byl Prvok, první 3D tištěný dům, nebo Samorost, experimentální stavba z materiálu na bázi podhoubí.
Inovace, které mají šanci obstát v praxi
Cílem grantové výzvy je podpořit projekty, které přinášejí konkrétní materiálové nebo technologické řešení s reálným dopadem na udržitelné bydlení. „Výstupem podpořeného projektu musí být konkrétní ověřitelný výsledek, například funkční prototyp, pilotní instalace nebo technicky doložené testování daného řešení v praxi. Podpora je určena zejména startupům, spin-offům, výzkumným týmům a dalším subjektům, které mají potenciál svůj nápad skutečně realizovat. Věřím, že se nám podaří najít zajímavý projekt, který nabídne nová řešení v oblasti udržitelného bydlení,“ vysvětluje Stanislav Lukáš, člen představenstva Stavební spořitelny České spořitelny.
Grantová výzva má dvě kategorie:
- Hlavní projekt s širším rozsahem realizace může získat podporu ve výši 2 miliony korun.
- Vedlejší projekt zaměřený na konkrétní dílčí řešení, ověření v praxi či finalizaci 500 tisíc korun.
Zájemci o účast v grantovém řízení se mohou hlásit v systému Grantys: www.nap.grantys.cz
Zaregistrují se, kliknou na „Výzvy“, kde se jim zobrazí grantová výzva Buřinky, a mohou začít vyplňovat.
Květen patří vítězům
Hodnocení projektů proběhne ve dvou kolech. Nejprve odborná komise vybere na základě zadaných pravidel z obou kategorií nejlepší projekty. Ty následně pozve k osobní prezentaci. Projekty budou posuzovány podle pěti hlavních kritérií: inovativnost řešení, přínos pro udržitelné bydlení, reálnost dosažení praktického výstupu, účelnost využití grantových prostředků a potenciál dalšího rozvoje.
- Grantová výzva je vyhlášena k 25. únoru 2026.
- Dne 25. března proběhne workshop, na kterém budou moci zájemci představit v základu své nápady a zeptat se na vše potřebné.
- Příjem žádostí bude ukončen 10. dubna.
- Vítězové budou oznámeni 12. května na tiskové konferenci.
Administraci grantové výzvy zajišťuje Nadace Partnerství, která má dlouhodobé zkušenosti s řízením grantových programů a podporou projektů s environmentálním přesahem. „Důraz klademe na srozumitelný a jednoduchý způsob administrace výzvy, transparentní proces hodnocení a jasně nastavená pravidla čerpání podpory. Chceme, aby vybrané projekty prošly jen nezbytnou administrací a jejich nositelé se tak mohli co nejdříve soustředit na samotnou realizaci,“ uvádí Petr Kazda, ředitel Nadace Partnerství.
Není to jen o penězích
Buřinka vybrané projekty podpoří nejen finančně, ale zapojí se také do projektového řízení a zajistí komunikační podporu směrem k médiím a veřejnosti.
Součástí výzvy je odborný mentoring zaměřený na udržitelnost a cirkulární principy. Tuto roli společně s Buřinkou zastává INCIEN, Institut cirkulární ekonomiky.,
Udržitelnost dnes není jen otázkou materiálu, ale celého životního cyklu stavby (od těžby po demolici), efektivní práce se zdroji a dlouhodobých dopadů. Naším cílem je pomáhat projektům nastavovat řešení tak, aby jejich dopad byl skutečně měřitelný, realizovatelný a ekonomicky udržitelný v praxi,“ říká Michaela Kloudová, výkonná ředitelka INCIEN.
Inovace jako dlouhodobý závazek Buřinky
„Grantová výzva je dalším krokem v dlouhodobé strategii Buřinky podporovat experimentální a průkopnické projekty v udržitelném stavebnictví. Otevírá prostor dalším nápaditým týmům, které chtějí posunout hranice materiálových inovací, technologických postupů i environmentální odpovědnosti,“ říká Stanislav Lukáš z Buřinky.
Pilotní inovací od Buřinky byl Prvok, první 3D tištěný dům z betonu. Ověřil možnosti aditivní výroby ve stavebnictví, rychlost výstavby i materiálové úspory a otevřel debatu o budoucnosti digitální výstavby. Následovalo 3D tištěné parkourové hřiště tentokrát již s masivním využitím recyklovaných směsí betonu jako demonstrace užití této technologie v běžném životě.
V rámci dlouhodobé spolupráce na vývoji materiálu na bázi podhoubí, mykokompozitu, představila Buřinka v roce 2025 experimentální dům Samorost. Mykokompozit zde nahrazuje polystyren a plní funkci ekologického tepelného izolantu. Současně je díky svému krásnému designu využit v interiéru jako vnitřní obklad a jako základ pro výrobu některého nábytku.
Více informací o inovačních projektech Buřinky zde: www.inovaceodburinky.cz
O Buřince
Již 30 let zajišťujeme pro klienty výhodné stavební spoření a úvěry na bydlení včetně komplexního finančního poradenství. Aktuálně se zaměřujeme na financování udržitelných rekonstrukcí. Naše profilace rekonstrukční banky se odráží nejen v nabídce našich produktů a služeb, ale i v komunikaci. Připravili jsme například 10dílný seriál Úsporné rekonstrukce s Buřinkou. Kombinace odborných článků a odlehčených videí přesvědčí každého, kdo s úspornou rekonstrukcí zatím váhá. Nízkonákladové tipy, jak šetřit v jednotlivých místnostech domova, sdílíme zde.
Jako stavební spořitelna cítíme také závazek vůči oboru stavebnictví, který naplňujeme podporou inovativních postupů a materiálů užívaných při stavbě domů. Více o našich projektech realizovaných na podporu vědy a výzkumu ve stavebnictví najdete na www.inovaceodburinky.cz.
