Dva silní hráči spojili síly: Zepter a SK Slavia Praha oznámili partnerství

Hráči a fyzioterapeuti SK Slavie využívají světelnou terapii pomocí lamp BIOPTRON MEDALL a BIOPTRON PRO 1 už více než rok. Právě pozitivní zkušenosti s jejich účinky při regeneraci a podpoře hojení hráčů se staly základem pro vznik oficiální spolupráce. V rámci partnerství bude zázemí klubu postupně vybaveno také čističkami vzduchu Therapy Air®, které pomohou zajistit zdravější a bezpečnější prostředí pro hráče i fanoušky, a to zejména v období zvýšeného výskytu respiračních onemocnění.
„Partnerství s SK Slavia Praha pro nás představuje přirozené spojení dvou silných značek. Značka Zepter je už více než tři desetiletí spolehlivým partnerem všech, kteří chtějí žít zdravě a odpovědně pečovat o sebe i svou rodinu. Spojení se Slavií vnímáme jako symbol jistoty a inspirace pro sportovce, fanoušky i širokou veřejnost. Produkty Zepter stojí po boku úspěšného klubu díky vysoké kvalitě, která je uznávaná po celém světě,“ říká Vojtěch Matys, ředitel marketingu společnosti Zepter International a dodává: „Věříme, že naše spojení se sportem a zdravým životním stylem je díky této spolupráci ještě silnější a srozumitelnější i pro naše zákazníky. Společně s klubem připravíme řadu aktivit a benefitů pro fanoušky Slavie i jejich rodiny, mají se na co těšit.“
Partnerství vítá také nejstarší profesionální sportovní klub v Česku, který se letos v rámci Ligy mistrů UEFA utká mimo jiné s FC Barcelona nebo Arsenalem Londýn. „Zepter International je značka, která stejně jako Slavia klade důraz na kvalitu, tradici a inovativní přístup. Velmi si vážíme jejich důvěry a těší nás, že si pro spolupráci zvolili právě Slavii. Věřím, že společně připravíme aktivity, které potěší naše fanoušky,“ dodává Václav Kudrna, obchodní ředitel SK Slavia Praha.
