Dva světy mladých Čechů: Ambiciózní vs. nejistí. Rozdíly ukazuje průzkum společnosti Broker Consulting

  11:20
Praha 1. prosince 2025 (PROTEXT) - Mladí Češi mezi 18 a 30 lety nejsou ve svém přístupu k financím, jistotám a budoucnosti zdaleka jednotní. Průzkum společnosti Broker Consulting a výzkumné agentury Ipsos ukázal, že generaci Z lze podle postojů k vlastnictví, spoření a plánování rozdělit na dvě výrazné skupiny: ambiciózní a nejisté. Ačkoliv oba tábory sdílí touhu po finanční stabilitě, jejich přístup se výrazně liší.

V rámci mladé generace se profilují dvě odlišné skupiny. Zatímco ambiciózní mladí se nebojí investovat, plánují bydlet ve vlastním a své finance aktivně spravují, nejistí mladí často zůstávají u rodičů, nemovitost neplánují pořizovat a v otázkách budoucnosti váhají. Ukazuje to společný průzkum společnosti Broker Consulting a výzkumné agentury Ipsos, který mapuje postoje mladých Čechů k investování, bydlení a životním hodnotám.

"Spektrum přístupů k vlastním financím sahající od dravých investorů až k velmi opatrným konzervativcům bychom kromě mladé generace jistě našli i mezi staršími ročníky. Roli zde hraje tradice v rodině, vzdělání, úroveň příjmů, ale i dosavadní zkušenosti z finanční oblasti, ať už jsou příjemné nebo hořké," komentuje výsledky průzkumu Michal Skořepa, ekonom České spořitelny.

Ambiciózní mladí investují, vzdělávají se a chtějí bydlet ve vlastním

Pro skupinu ambiciózních mladých je vlastnictví nemovitosti důležitým životním cílem. Mnozí z nich už dnes nemovitost vlastní (40 %) a do budoucna plánují bydlet především ve vlastním domě. Přestože oceňují flexibilitu, nevyměnili by ji za stabilitu, jakou jim nabízí vlastní bydlení.

Ambiciózní mladí mají také více finančních prostředků, které aktivně zhodnocují. Investují i částky převyšující 5000 Kč měsíčně a častěji se pouštějí do investic, jako jsou akcie, dluhopisy, kryptoměny nebo ETF. V investování se vzdělávají především online, využívají digitální platformy a investují samostatně. Přestože online zdrojům důvěřují, každý třetí se obrací pro radu na odborníka.

„Nejlépe se mi vždy pracovalo s klienty, kteří se o investování zajímali a chtěli porozumět tomu, jak trhy fungují. Úloha odborníka totiž nespočívá v předpovídání trhů ani v příslibu rychlých zisků, ale v tom, že umí nabídnout komplexní finanční plán, jednat transparentně a být oporou v různých obdobích. Důvěra, empatie a schopnost tlumit přehnaná očekávání jsou stejně důležité jako podpora v dobách, kdy trhy klesají. To dokáže ocenit i ambiciózní, samostatný investor – často právě ve chvíli, kdy si projde nejen růstem, ale i propadem,“ doplňuje Petr Šimčák, investiční ředitel společnosti Broker Consulting.

Nejistí mladí tápou v prioritách a odkládají rozhodnutí

Druhou skupinu tvoří nejistí mladí, kteří často vydělávají méně peněz a nemají vlastní nemovitost. V blízké budoucnosti většinou neplánují pořizovat bydlení, spíše zůstávají u rodičů. Ačkoli je pro ně vlastnictví nemovitosti určitým ideálem, nejsou o jeho důležitosti přesvědčeni.

„Rozdíl není v zodpovědnosti, ale v možnostech, které mají k dispozici. Jedni už k investování našli cestu, druzí ji teprve hledají. Naší úlohou je oběma pomoci a dát jim jistotu, že mohou začít investovat i s malými částkami, ale hlavně s tím aby rozuměli tomu, co dělají. Právě díky srozumitelnému přístupu a dostupným produktům můžeme pomáhat překlenout tu propast, která mezi mladými dnes vzniká,“ říká Petr Čížek, předseda představenstva společnosti Investika. 

V oblasti financí se nejistí mladí o investování zajímají pouze okrajově – vzdělávají se spíše pasivně, 24 % z nich se dokonce o finance většinou vůbec nezajímá. Tito lidé investují ve srovnání s ambiciózními vrstevníky menší částky, častěji také nepřemýšlejí o budoucnosti, ať už jde o finance, nebo o bydlení.

Rozdíly se promítají i do hodnot

Z průzkumu vyplývá, že ambiciózní mladí se hlásí k hodnotám, jako jsou svoboda rozhodování (92 %), stabilita (88 %) a snaha být pánem svého času (76 %). Tyto principy považují za důležité a chtějí je naplňovat i v praxi. Nejistí mladí tyto hodnoty pokládají rovněž za důležité, nicméně svůj postoj si teprve utvářejí.

Závěr

Průzkum společnosti Broker Consulting a výzkumné agentury Ipsos potvrzuje, že mladá generace není jednotná v přístupu k finanční jistotě ani k hodnotám, které ji formují. Na jedné straně stojí ambiciózní mladí, kteří aktivně plánují, investují a směřují k nezávislosti. Na straně druhé pak nejistí mladí, pro které jsou rozhodování i finanční budoucnost zatím otevřenou kapitolou. Rozdíly mezi těmito dvěma skupinami ukazují, že mladá generace se nachází v období, kdy se teprve učí definovat vlastní představy o stabilitě, vlastnictví a odpovědnosti za svůj život.

„Porovnání dvou skupin v rámci jedné kategorie nám pomáhá pochopit, jak se mění postoj vůči bydlení mezi mladými. Vidíme, že dosáhnout vlastního bydlení je ideál, kterého ne všichni v dnešní době dokáží dosáhnout, a přitom velmi záleží na tom, jak aktivně si mladí jsou ochotni jít za svými sny,“ uzavírá Michal Straka, analytik společnosti Ipsos. 

 

Zdroj: Broker Consulting

www.bcas.cz

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

PROTEXT

 

