Dvaadvacet příběhů, které mohou zachránit dětský život. MDV spouští novou kampaň

Na přelomu srpna a září se každoročně opakuje totéž: veřejný prostor zaplní výzvy, jak děti bezpečně naučit vracet se do školních lavic, a řidiči jsou vyzýváni k větší opatrnosti. Letos to ale Tým silniční bezpečnosti v rámci projektu Markétina dopravní výchova uchopil z opačného konce. Ve spolupráci s Policií ČR vzniká nová videokampaň, která k dětem promlouvá jinak, než jsou zvyklé – bez strašení a negativ, ale s jasným a srozumitelným poselstvím. Startuje 1. září 2025.
„Kampaň navazuje na dlouhodobou spolupráci, která začala už v roce 2019, kdy byl v grafice Markétiny dopravní výchovy vytvořen výukový deník Zebra se za tebe nerozhlédne v rámci projektu Policie České republiky. Ten se stal běžnou pomůckou pro výuku dopravní výchovy,“ vysvětluje metodička dopravní výchovy Týmu silniční bezpečnosti Markéta Novotná a dodává: „Letos na něj volně navazuje série dvaadvaceti krátkých videospotů, které budou postupně zveřejňovány po celý školní rok, vždy jednou za čtrnáct dní.“
„Dopravní výchova si ve školním vzdělávání a osnovách v posledních letech postupně znovu hledá své místo. Věříme, že čím atraktivnější a srozumitelnější edukační nástroje i informační zdroje pedagogům poskytneme, tím bude větší jejich ochota předávat důležité informace dál k dětem. Policejní preventisté se tématu bezpečného pohybu v silničním provozu věnují velmi intenzivně. Jen aktivitami projektu „Zebra se za tebe nerozhlédne“ oslovili v loňském roce během 1032 hodin 21 170 dětí. Nové spoty naše aktivity posunou zase o krůček dál“, vysvětluje vedoucí odboru prevence Policejního prezidia ČR plk. Zuzana Pidrmanová.
Videa jsou inspirována skutečnými událostmi z českých silnic a ulic, případy, které se bohužel opravdu staly. Dítě sražené tramvají, protože mělo nasazená sluchátka a přecházelo za tramvají bez rozhlédnutí. Sražený chodec elektrokoloběžkářem. Nakonec bohužel i kolize s malým dítětem při couvání na parkovišti, protože nebylo vidět ve zpětném zrcátku. Výsledkem je kampaň, která dětem vysvětluje základní pravidla pohybu v silničním provozu – ale nezobrazuje nehody ani negativní chování. Videa fungují na jednoduchém principu: dítě na začátku představuje postavu se zraněním a vypravěč seznamuje diváky s jeho příběhem, s tím, co se stalo špatně. Hned vzápětí ale následuje pozitivní modelový příklad, jak se mělo správně zachovat. Důraz je kladen na prevenci a správné vyobrazení, ne na šok. Každý spot končí jednoduchou výzvou: „Buď opatrnější Natálka.“ Jména postav se samozřejmě mění podle konkrétního příběhu.
Témata jsou široká - od nošení přilby při jízdě na kole nebo koloběžce, přes bezpečné vystupování z auta a chování v autobuse nebo tramvaji, až po rizika spojená s nepozorností kvůli sluchátkům nebo kapuci, pohyb mezi auty na parkovištích, špatná viditelnost, nebo neznalost přednosti na přechodech. Nechybí ani zásady správné reakce na vozidla integrovaného záchranného systému. Tato videa cílí především na děti. Neukazují, jak to nedělat, ale naopak – inspirují ke správnému rozhodnutí. „Neříkáme dětem, že sluchátka jsou špatně. Říkáme, kdy je sundat. Nevarujeme je před přechodem, ale ukazujeme, jak přejít bezpečně. Možná trochu na začátku postrašíme tím, jak vypadá dítě po nehodě, když opouští nemocnici. Především však chceme, naučit se chovat v provozu jinak, lépe, správně, ohleduplně,“ doplňuje ředitel Týmu silniční bezpečnosti Jan Polák.
Kampaň cílí na děti ve školách i rodinách. Videa budou pravidelně rozesílána do všech škol a učitelé je mohou využít přímo ve výuce nebo doporučit rodičům jako vhodný materiál pro domácí sledování. Kromě toho bude kampaň k vidění na sociálních sítích Týmu silniční bezpečnosti a Policie ČR, na YouTube a na interaktivních panelech Ámos Vision, které fungují na stovkách škol po celé republice.
Na projektu se kromě Týmu silniční bezpečnosti a Policie ČR podílejí také Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, Volvo Group a další partneři, kteří se dlouhodobě věnují dopravní bezpečnosti. Kampaň je v rámci projektu financována z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.
„Věříme, že si kampaň najde své místo nejen ve školách, ale i v domácnostech. A že na začátku každého dětského životního příběhu nebude úraz, ale správná reakce. Protože být zodpovědnější než Natálka, Bára nebo Adam znamená být jednoduše v bezpečí,“ dodává závěrem Markéta Novotná.
Kampaň připravil Tým silniční bezpečnosti a Policie ČR v rámci propojení projektů Markétina dopravní výchova a Zebra se za tebe nerozhlédne. Projekt je financován z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů a podporován řadou dalších partnerů jako Platforma VIZE 0, z.ú., Liberecký kraj, MOJE KOLO, CYBEX nebo Czechoslovak Group. Veškeré materiály a výstupy jsou pedagogům, žákům i rodičům k dispozici online na portálu www.dopravnivychova.cz. Spoty budou zveřejňovány od 1. 9. 2025 postupně do 30. 6. 2026, všechny budou na platformách YouTube nebo na portálu projektu v samostatné sekci.
