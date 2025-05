Dvacet let vývoje hodnoty značek: Žebříček Kantar BrandZ 2025 odhaluje nejhodnotnější značky světa

Společnost Kantar, globální lídr v oblasti marketingových dat a analytiky, zveřejňuje jubilejní 20. vydání žebříčku BrandZ Most Valuable Global Brands, nejrespektovanějšího hodnocení značek na světě, založeného na kombinaci spotřebitelského vnímání a finančních ukazatelů.

Značky ze Spojených států nyní představují 82 % celkové hodnoty žebříčku Global Top 100, což je výrazný nárůst oproti 63 % v roce 2006. Tuto dominanci však mohou narušit rostoucí vliv čínských značek a volatilita způsobená rostoucími celními sazbami. Čínské značky během posledních 20 let zdvojnásobily svou hodnotu a aktuálně tvoří 6 % celkové hodnoty žebříčku. Tento posun se odehrál na úkor evropských značek, jejichž podíl poklesl z 26 % v roce 2006 na současných 7 %.

Martin Guerrieria, ředitel Kantar BrandZ, uvedl: „I v dobách ekonomických krizí si nejhodnotnější světové značky po dobu 20 let trvale vedly lépe než indexy S&P 500 a MSCI World. To je nezpochybnitelný důkaz hodnoty marketingu. Značka je nejcennějším aktivem firmy - a poslední, co by podniky měly v reakci na tržní otřesy dělat, je omezovat investice do marketingu.“

„Značky vznikají na základě kontinuální komunikace a zákaznické zkušenosti. Nejúspěšnější značky jsou konzistentní v komunikaci a dobře rozumí tomu, jakou nehmotnou hodnotu představují v myslích spotřebitelů. Nejprozíravější firmy dokážou své značky odlišit natolik, že jsou spotřebitelé ochotni platit vyšší cenu - protože vnímají přidanou hodnotu, což umožňuje udržet poptávku i při růstu cen a ochránit marži.“

Mimo Spojené státy zaznamenaly výrazný růst tyto značky: švédský Spotify, který se znovu objevil v žebříčku Global Top 100 na 76. místě; indický Airtel, nejrychleji rostoucí telekomunikační značka na světě; argentinský retailer Mercado Libre, jediná značka z Latinské Ameriky v celém žebříčku; španělský řetězec Zara, který si polepšil o pět příček na 65. místo, a kanadská banka RBC, která zaznamenala největší meziroční růst hodnoty značky (43 %) mezi finančními značkami mimo USA.

Disruptivní značky jako motor dlouhodobé hodnoty značky

Značky, které zásadně narušily svou kategorii nebo prošly strategickým repositioningem, se od roku 2006 podílely 71 % z celkového růstu 9,3 bilionu dolarů, který byl vytvořen v žebříčku Global Top 100 do současnosti.

V žebříčku pro rok 2025 se mezi tyto disruptivní značky nově zařazují Stripe a Chipotle, které se do globální stovky dostávají vůbec poprvé - konkrétně na 85. a 86. místě. Významnou pozici si dlouhodobě udržuje také Aldi, které se v žebříčku objevilo během posledních 20 let celkem 15krát a v roce 2025 se nachází na 94. příčce.

Martin Guerrieria komentuje: “Inovátoři, kteří drží krok s potřebami spotřebitelů - nebo je dokonce zcela redefinují - jsou právě těmi značkami, které v uplynulých dvou dekádách zásadně proměnily podobu žebříčku Global Top 100. Příkladem mohou být Uber, Booking.com nebo nově ChatGPT. Nejúspěšnější značky - jako Apple, Amazon, Google a Microsoft - se už dávno posunuly za hranice svých původních produktových kategorií.”

Celková hodnota značek v žebříčku Global Top 100 dosáhla rekordních 10,7 bilionu dolarů, což představuje meziroční nárůst o 29 %. Tento růst byl poháněn především technologickými disruptivními značkami, které v uplynulých 20 letech přispěly k většině nárůstu hodnoty napříč všemi sektory.

Apple si udrželo svou vedoucí pozici již čtvrtý rok po sobě, s hodnotou značky 1,3 bilionu dolarů , což představuje nárůst o 28 % oproti předchozímu roku. Jako jediná značka v žebříčku s hodnotou přes 1 bilion dolarů , Apple nyní představuje více než 12 % celkové hodnoty Global Top 100 .

si svou již čtvrtý rok po sobě, s hodnotou značky , což představuje nárůst o oproti předchozímu roku. Jako , Apple nyní představuje více než celkové hodnoty . ChatGPT debutuje na 60. místě , což je nejvyšší umístění mezi nováčky od roku 2021, kdy do žebříčku vstoupila značka NVIDIA . Nicméně ChatGPT může čelit silné konkurenci, protože značky jako Google a Microsoft budou reagovat na jeho výhodu prvního tahouna.

debutuje na , což je od roku 2021, kdy do žebříčku vstoupila značka . Nicméně může čelit silné konkurenci, protože značky jako a budou reagovat na jeho výhodu prvního tahouna. Amazon zaznamenal 50% nárůst hodnoty značky , která dosáhla 866 miliard dolarů . Tento růst je díky jeho silné pozici na trhu, která se soustředí na pohodlí a cenovou dostupnost , což umožnilo Amazonu prosperovat i ve složitých ekonomicých podmínkách.

zaznamenal , která dosáhla . Tento růst je díky jeho silné pozici na trhu, která se soustředí na , což umožnilo Amazonu i ve složitých ekonomicých podmínkách. Instagram a TikTok zaznamenaly impozantní růst o 101 % a 25 %. Tento růst odráží pokračující vliv sociálních médií na formování spotřebitelských návyků a jejich roli při poskytování přímého prodeje spotřebitelům prostřednictvím e-commerce pro značky a influencery po celém světě.

Martin Guerrieria, ředitel Kantar BrandZ, uvedl: “V době digitální saturace a vysokých očekávání spotřebitelů musí značky nejen naplňovat potřeby lidí, ale také se s nimi emocionálně propojit a nabídnout něco, co ostatní nemají, aby byly úspěšné. Musí být nejen odlišné, ale významově odlišné. Dominance značek jako Apple, Instagram a McDonald’s ukazuje sílu konzistentní značkové zkušenosti, kterou lidé dokážou vztáhnout a zapamatovat si ji. Rychlý vzestup ChatGPT ukazuje, jak může značka získat slávu a ovlivnit společnost do té míry, že mění naše každodenní životy. Ale s rostoucí konkurencí v oblasti generativní AI bude muset OpenAI investovat do své značky, aby si udrželo výhodu prvního tahouna.”

Další trendy z globálního reportu Kantar BrandZ zahrnují:

Maloobchod pokračoval ve svém po-pandemickém růstu, přičemž celkový růst hodnoty značek vzrostl o 48 %.

Naopak hodnoty značek v kategoriích jako móda (0 %), potraviny a nápoje (-1 %) a osobní péče (-5 %) zůstaly na stejné úrovni nebo poklesly, přičemž značky jako Uniqlo, Coca-Cola a Dove překonávají konkurenci .

v jako a zůstaly na stejné úrovni nebo poklesly, přičemž značky jako a . Alkohol (-11 %) čelí tlaku z důvodu poklesu spotřeby , zejména mezi mladšími generacemi, které se místo toho zaměřily na zdraví a wellness , včetně zvýšené spotřeby nápojů s nízkým nebo nulovým obsahem alkoholu . Fragmentace v chuťových variantách alkoholu a řemeslném pivu také vede k ředění tržního podílu tradičních značek .

z důvodu , zejména mezi mladšími generacemi, které se místo toho zaměřily na , včetně . také vede k . Luxusní sektor, jeden z mála, který během pandemie rostl, zaznamenal v roce 2025 pokles o 2 %. Tento pokles je částečně způsoben slabší poptávkou v Číně, kde pozornost dříve věnovaná extravaganci a statusu se přesunula k lifestylovým zážitkům.

Kantar BrandZ Top 10 Nejhodnotnějších Globálních Značek 2025

Rank 2025 Brand Brand Value 2025 (US$ m) YoY Change (%) 1 Apple 1,299,655 28% 2 Google 944,137 25% 3 Microsoft 884,816 24% 4 Amazon 866,118 50% 5 NVIDIA 509,442 152% 6 Facebook 300,662 80% 7 Instagram 228,947 101% 8 McDonald’s 221,079 0% 9 Oracle 215,354 48% 10 Visa 213,348 13% Celková hodnota Global Top 100 = 10,7 bilionu dolarů; +29%

O Kantar BrandZ: Kantar BrandZ je globální měnou pro hodnocení hodnoty značky, která kvantifikuje přínos značek k finančnímu výkonu podniků. Roční globální a místní žebříčky hodnoty značek Kantar kombinují pečlivě analyzovaná finanční data s rozsáhlým výzkumem brand equity. Od roku 1998 BrandZ sdílí poznatky o budování značek s vedoucími představiteli podniků na základě rozhovorů s 4,5 miliony spotřebitelů pro 22 000 značek na 54 trzích. Objevte více o Kantar BrandZ zde.

O Kantar

Kantar je přední globální firma v oblasti marketingových dat a analytiky a nepostradatelný partner pro značky největších světových společností. Kombinujeme nejvýznamnější attitudinální a behaviorální data s hlubokou odborností a pokročilou analytikou, abychom odhalili, jak lidé přemýšlejí a jednají. Pomáháme klientům pochopit, co se stalo a proč, a jak tvarovat marketingové strategie, které formují jejich budoucnost.