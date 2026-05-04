Dvakrát zazněla česká hymna! Další zlato pro české cheerleaders!

Autor:
  9:19
Orlando (USA) 4. května 2026 (PROTEXT) - Český cheerleading se vrací z amerického Orlanda s mimořádným úspěchem. Na International Cheerleading Cup, pořádaném organizací International Cheer Union, získali čeští sportovci z klubu JNS Cheerleaders další zlato a potvrdili své místo mezi světovou elitou.

Tým JNS Phoenix z klubu Join New Spirit All Stars získal další zlatou medaili a titul světových šampiónů. Sportovci si ze Spojených států po deseti dnech fyzicky velmi náročné předsoutěžní přípravy a čtyřech soutěžních vystoupeních v semifinále a finále odvezli celkem dvě zlaté medaile a dva tituly mistrů.

Zlatý triumf vybojovali ve světovém poháru klubů, International Cheerleading Cup v kategorii Senior AllGilr Elite, další na soutěži World Cheerleading Championship pořádaný organizací ICU v soutěži národních týmů, kde ve stejné kategorii reprezentovali Českou republiku jako Team Czechia a získali titul Mistrů světa. Tento dvojitý úspěch v seniorské kategorii patří k nejvýznamnějším momentům v historii českého cheerleadingu a potvrzuje jeho rostoucí kvalitu i schopnost obstát ve světové konkurenci.

Prezidentka klubu Nikoleta Míková k úspěchu uvedla:

„Za výsledkem stojí dlouholetá práce sportovců, trenérů, rodičů i celého realizačního týmu. Úspěch je důkazem, že systematická příprava, důvěra a spolupráce vedou k výkonům na nejvyšší úrovni. Jsem nesmírně pyšná na celý klub. Český cheerleading má své pevné místo mezi světovou špičkou. České sportovní srdce dokáže překonat mnoho překážek. “

Cheerleading je komplexní sport rozvíjející fyzickou kondici, psychickou odolnost i týmovou spolupráci. Sportovci si z něj odnášejí hodnoty, které využívají i v osobním a profesním životě.

Úspěch týmu JNS Phoenix je významným milníkem nejen pro klub Join New Spirit All Stars, ale i pro celý český sport. Přestože se cheerleadingu celosvětově věnuje více než 7 milionů sportovců, v České republice stále nedosahuje odpovídající mediální pozornosti a bývá mylně vnímán pouze jako doprovodná aktivita jiných sportů. Ve skutečnosti se však jedná o plnohodnotné a samostatné sportovní odvětví s obrovskou mezinárodní základnou. Je mimořádně náročný nejen po fyzické, ale i technické, koordinační a estetické stránce a klade vysoké nároky na výkon, preciznost i týmovou souhru.

Prezidentka Nikoleta Míková dodává: „Každý sportovní výkon si zaslouží být viděn a slyšen. Naše sportovkyně hrdě reprezentovaly Českou republiku a dvakrát zazněla česká hymna na prestižní světové události. Tyto úspěchy si zaslouží větší pozornost, protože inspirují děti a mládež k aktivnímu životnímu stylu a pomáhají formovat jejich charakter.

 

 

Zdroj: JNS Cheerleaders z.s.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco jeden státní svátek přeje nákupům, během druhého musí být podle zákona o prodejní době v maloobchodě...

5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě

Pumptrack Štvanice

Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy uzavřené okruhy plné vln a klopených zatáček, se v Praze stávají hitem nejen pro děcka a teenagery....

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam nechcete. Připomínají hororové scény, působí nevýslovně divnou atmosférou nebo přinášejí zklamání z...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se

Nové vozy lanovky na Petřín už mají zakrytá jenom čela.

Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou podobu. Vozy vyrobené ve Švýcarsku mají aktuálně zakrytá již jen čela a procházejí intenzivním...

Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro

Tereza Hrochová během Pražského maratonu

Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí roku. Pražský maraton přivede do ulic tisíce běžců, ale pro Pražany a návštěvníky města to znamená...

Po Maratonu 2026 ať již jako jeho účastníci nebo jen diváci obojí určitě nepohrdnou odpočinkem v parku například Na Pláni, kde v májovém počasí dnes neskutečně letních teplot přes dvacet stupňů je...

vydáno 4. května 2026  9:35

V sobotu odpoledne 240/10, v neděli dopoledne 221/3 se čtrnáct let starým autobusem SOR CITY NB12 ev.č. #1740.

vydáno 4. května 2026  9:35

Dvakrát zazněla česká hymna! Další zlato pro české cheerleaders!

4. května 2026  9:19

Hasiči dále likvidují požár v lesním porostu u Rusavy, je ale pod kontrolou

ilustrační snímek

Hasiči stále likvidují požár v lesním porostu u obce Rusava na Kroměřížsku, který začal v neděli odpoledne. V noci na dnešek požár lokalizovali, stále tam však...

4. května 2026  7:34,  aktualizováno  7:34

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vlak u Pardubic srazil ženu. V nemocnici bojuje o život, koridor stál

ilustrační snímek

V pondělí ráno zastavil střet vlaku s člověkem provoz na koridoru mezi Pardubicemi a Kostěnicemi. Část vlaků byla odkloněna na Hradec Králové. O události informoval mluvčí Správy železnic pro...

4. května 2026  8:02,  aktualizováno  9:02

Jihočeští hasiči likvidují požár lesa u Dražíče na Českobudějovicku

ilustrační snímek

Jihočeští hasiči dnes zasahují u požáru lesa nedaleko Dražíče a Chrášťan na Českobudějovicku. Zasažen je porost na ploše zhruba 200krát 200 metrů. Kolem 5:30...

4. května 2026  7:29,  aktualizováno  7:29

CR SKLO zve na Den otevřených dveří zimních zahrad v Praze. Inspirace pro celoroční bydlení pod sklem

4. května 2026

Nemocnice zprovoznila další krytou úschovnu kol a vyhlásila cyklovýzvu

Nová úschovna kol je částečně zastřešena samotnou budovou. Nachází se u...

Nemocnice v Novém Městě na Moravě myslí na cyklisty. Nechala vybudovat další zastřešenou úschovna kol, jež pojme dvacet bicyklů. Přibyla poblíž oddělení ARO a v areálu nemocnice je již druhou....

4. května 2026  8:52,  aktualizováno  8:52

Policisté dopadli vězně, který uprchl z věznice v Jiřicích. Tasili na něj zbraně

Policisté v Olomouci zadrželi hledaného jednadvacetiletého vězně, který utekl z...

Policisté vpodvečer v Olomouci zadrželi hledaného jednadvacetiletého vězně, který v pátek utekl z věznice v Jiřicích na Nymbursku. Dříve upozornili na to, že vězeň Samuel Šťuk může být nebezpečný a...

4. května 2026  8:42,  aktualizováno  8:42

Požár v Českém Švýcarsku stále není pod kontrolou, přiletí vrtulníky ze Slovenska

Požár u Rynartic v národním parku České Švýcarsko. (3. května 2026)

Požár v Českém Švýcarsku se zatím nerozšiřuje, hasiči v noci udrželi plochu pod 100 hektary, plně ho ale stále nemají pod kontrolou. Do zásahu se dopoledne znovu zapojí vrtulníky, včetně dvou ze...

4. května 2026  7:32,  aktualizováno  8:41

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Analýza akcie GEVORKYAN: cílová cena 12,80 EUR, růst přes 68 %

4. května 2026

Vysočina jinak. Devět skal, Buchtův kopec s bonusem a relax ve wellness

Wellness penzion Marta najdete osm kilometrů od Nového Města na Moravě, v srdci...

Jestli má Vysočina nějaký rytmus, pak ten nahoře. Ne výkonem, ale momentem, kdy se zastavíte, rozhlédnete a nadechnete. V oblasti Koruna Vysočiny tohle nadechnutí funguje skoro na každém kroku –...

4. května 2026  7:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.