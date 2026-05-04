Dvakrát zazněla česká hymna! Další zlato pro české cheerleaders!

Tým JNS Phoenix z klubu Join New Spirit All Stars získal další zlatou medaili a titul světových šampiónů. Sportovci si ze Spojených států po deseti dnech fyzicky velmi náročné předsoutěžní přípravy a čtyřech soutěžních vystoupeních v semifinále a finále odvezli celkem dvě zlaté medaile a dva tituly mistrů.
Zlatý triumf vybojovali ve světovém poháru klubů, International Cheerleading Cup v kategorii Senior AllGilr Elite, další na soutěži World Cheerleading Championship pořádaný organizací ICU v soutěži národních týmů, kde ve stejné kategorii reprezentovali Českou republiku jako Team Czechia a získali titul Mistrů světa. Tento dvojitý úspěch v seniorské kategorii patří k nejvýznamnějším momentům v historii českého cheerleadingu a potvrzuje jeho rostoucí kvalitu i schopnost obstát ve světové konkurenci.
Prezidentka klubu Nikoleta Míková k úspěchu uvedla:
„Za výsledkem stojí dlouholetá práce sportovců, trenérů, rodičů i celého realizačního týmu. Úspěch je důkazem, že systematická příprava, důvěra a spolupráce vedou k výkonům na nejvyšší úrovni. Jsem nesmírně pyšná na celý klub. Český cheerleading má své pevné místo mezi světovou špičkou. České sportovní srdce dokáže překonat mnoho překážek. “
Cheerleading je komplexní sport rozvíjející fyzickou kondici, psychickou odolnost i týmovou spolupráci. Sportovci si z něj odnášejí hodnoty, které využívají i v osobním a profesním životě.
Úspěch týmu JNS Phoenix je významným milníkem nejen pro klub Join New Spirit All Stars, ale i pro celý český sport. Přestože se cheerleadingu celosvětově věnuje více než 7 milionů sportovců, v České republice stále nedosahuje odpovídající mediální pozornosti a bývá mylně vnímán pouze jako doprovodná aktivita jiných sportů. Ve skutečnosti se však jedná o plnohodnotné a samostatné sportovní odvětví s obrovskou mezinárodní základnou. Je mimořádně náročný nejen po fyzické, ale i technické, koordinační a estetické stránce a klade vysoké nároky na výkon, preciznost i týmovou souhru.
Prezidentka Nikoleta Míková dodává: „Každý sportovní výkon si zaslouží být viděn a slyšen. Naše sportovkyně hrdě reprezentovaly Českou republiku a dvakrát zazněla česká hymna na prestižní světové události. Tyto úspěchy si zaslouží větší pozornost, protože inspirují děti a mládež k aktivnímu životnímu stylu a pomáhají formovat jejich charakter.“
Zdroj: JNS Cheerleaders z.s.