Dvanáctivoltová sodíko-iontová baterie společnosti Camel Group byla vybrána pro přípravnou fázi projektu evropského výrobce původního zařízení

Projekt navazuje na inženýrský vývoj vzorků válcových sodíko-iontových baterií společnosti Camel Group a na její kapacity pro malosériovou výrobu sodíko-iontových baterií. Navazuje na přijetí 12V lithium-iontových baterií od Camel Group významnými evropskými automobilkami a představuje další krok v rámci zahraniční spolupráce společnosti v oblasti výzkumu a vývoje technologií nízkonapěťových baterií nové generace.
Sodíkové baterie si v automobilovém průmyslu získávají stále větší pozornost, jelikož výrobci hledají alternativní technologie pro rozvíjející se elektrické architektury vozidel. Díky dostupnosti surovin, výkonu při nízkých teplotách a potenciálu životnosti se sodíková technologie stává slibnou volbou pro nízkonapěťové bateriové systémy v automobilovém průmyslu, zejména v kontextu měnících se předpisů týkajících se baterií a požadavků na dekarbonizaci.
Skupina Camel Group má více než čtyřicet let zkušeností s nízkonapěťovými bateriemi a její produktové portfolio zahrnuje konvenční olověné, EFB, AGM, 12V lithium-iontové a 12V sodíko-iontové baterie. V oblasti sodíko-iontové technologie společnost dokončila technický vývoj vzorků válcových baterií a zavedla kapacity pro výrobu v malých sériích.
Skupina Camel Group je rovněž hlavní navrhující organizací pro návrh mezinárodní normy 12V sodíkové baterie pro automobilové aplikace typu start-stop. Návrh byl jednomyslně schválen technickým výborem Mezinárodní elektrotechnické komise (IEC/TC21) a formálně vstoupil do procesu mezinárodní normalizace.
Evropský projekt OEM (původního výrobce zařízení) představuje příležitost k dalšímu ověření technologie sodíkových iontových baterií společnosti Camel Group a přizpůsobivosti jejích produktů evropským požadavkům v automobilovém průmyslu.
Skupina Camel Group bude i nadále rozvíjet technologii sodíkových baterií a prohlubovat spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje s automobilovými výrobci v Číně i na zahraničních trzích, přičemž se zaměří na vývoj řešení nízkonapěťových baterií s důrazem na bezpečnost, přizpůsobivost a stabilní výkon v různých provozních podmínkách.
KONTAKT: Ge Jingzhu, gejz@chinacamel.com, 13697329143