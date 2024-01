Dvě dekády vývoje udržitelných řešení: Trexel slaví rekordní prodej systémů MuCell® svému dlouholetému partnerovi, společnosti Pöppelmann

Společnost Pöppelmann (Lohne, Německo) je lídrem v oblasti zpracování plastů s více než 700 vstřikovacími stroji, linkami pro vakuové tváření a extrudéry. Rodinná společnost, která se zaměřuje na potřeby svých zákazníků a udržitelná řešení, je v nepřetržitém provozu již přes 70 let – od dob, kdy v roce 1949 vznikla jako továrna na zpracování korku. Dnes zaměstnává více než 2500 lidí ve třech závodech v Lohne a dalších pobočkách ve Francii, USA, Číně a obchodních kancelářích v České republice, Španělsku a Dánsku. Společnost Pöppelmann vyniká v různých pokročilých technologiích, jako je vstřikování pomocí technologie MuCell®, vakuové tváření, výroba v čistých prostorách, IML (In Mold Labeling - vkládání fólie do vstřikovaných výrobků), svařování plastů, výpočty FEM (Finite Element Method, metoda konečných prvků) a simulace.

Společnost Trexel, Inc. je lídrem v oblasti technologie mikrobuněčného pěnění MuCell® pro vstřikování a vyfukování, která nabízí flexibilitu designu a úsporu nákladů. Společnosti Pöppelmann, s níž navázala partnerství v roce 2006, nyní dodala již 26. systém MuCell®.

"Kvalita ‚made by Pöppelmann' je vyhlášená ve více než 90 zemích, spolu s naším dlouhodobým závazkem k udržitelnosti," uvádí vedoucí oddělení technologického managementu Frank Schockemöhle. "Jsme největším odběratelem MuCell® s nejvíce systémy v provozu, a jsme na to hrdí. Zavedení technologie MuCell® je jedním z pilířů našeho úspěchu a hnacím motorem inovativních řešení pro aplikace našich zákazníků, která s sebou přinášejí řadu výhod této technologie."

Společnost Pöppelmann těží z úspory energie díky snížení upínací síly až o 50 % a následnému použití menších strojů k provedení stejné práce. Díky snížení hmotnosti dílů došlo také ke snížení emisí a zlepšení bilance CO2. Úspory materiálu ve srovnání se standardním vstřikováním dosáhly za 7 let působivých 1690 tun (viz tabulka níže).

"Každá obchodní divize musí najít řešení pro velmi specifické aplikace - na míru šitá řešení dle požadavků našich zákazníků ale i našim nárokům na kvalitu a odpovědné využívání plastů jako materiálu. Součástí tohoto úsilí je také zajištění kvality výrobního procesu. Jsme přesvědčeni, že plast je pro mnohé aplikace tím nejudržitelnějším materiálem, pokud se vyrábí a využívá zodpovědným způsobem," dodává Schockemöhle.

O společnosti Trexel, Inc.

Společnost Trexel, Inc. se sídlem ve Wilmingtonu, MA, stála v čele vývoje technologie vstřikování mikrobuněčné pěny MuCell® a je průkopníkem řešení pro zpracování plastů zaměřených na udržitelnost a opětovné použití. Technologie MuCell® přináší možnosti úspor nákladů v automobilovém průmyslu, elektronice, průmyslu, výrobě spotřebního zboží, obuvi a obalů. V Severní Americe, Evropě a Asii probíhá zavádění procesů a zařízení s podporou týmů společnosti Trexel.

® MuCell je registrovaná ochranná známka společnosti Trexel, Inc.

Další informace naleznete na stránkách společnosti Trexel, Inc. www.trexel.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2312070/Trexel_Popplemann_Infographic.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2312071/Trexel_Poppelmann_s_product_development_Infographic.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2208831/4480447/Trexel_Logo.jpg

