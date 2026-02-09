Dvě desetiletí péče o vztahy. Národní týden manželství 2026 odhaluje, co vám o manželství neřekli

„Motto letošního ročníku reaguje na otázky, které si často kladou i páry vstupující do manželství. Dá se na manželství vůbec připravit? Co nás na něm po letech překvapí? A čeho se lidé v manželství bojí úplně zbytečně? Jsme vděční, že v záplavě negativních informací můžeme již dvacet let přinášet něco pozitivního. Naše nejbližší vztahy jsou pro nás klíčové a jsme za ně, i přes naše nedokonalosti a zápasy, vděční.“ uvádí Petr Adame, koordinátor Národního týdne manželství.
Význam projektu podtrhuje i oficiální záštita, kterou nad 20. ročníkem převzali poslankyně Mgr. Monika Brzesková, předsedkyně Výboru pro sociální politiku PSP ČR, a Mgr. Jan Grolich, hejtman Jihomoravského kraje.
„Dobré manželství není samozřejmost, ale vztah, o který je potřeba pečovat. Je to o schopnosti naslouchat a mluvit spolu. Na manželství mě osobně překvapilo, že i po letech může být vztah pevnější, klidnější a plný lásky. Chceme povzbudit páry, aby se nebály pracovat na dlouhodobém vztahu,“ říká k letošnímu tématu Monika Brzesková.
Během valentýnského týdne (9.–15. 2. 2026) proběhne po celé České republice téměř 150 registrovaných událostí. Program odráží různorodost moderních vztahů a nabízí aktivity pro páry v krizi i pro ty, kteří chtějí svůj „dobrý vztah udělat ještě lepším“. V nabídce nechybí odborné přednášky, manželská setkání a workshopy o komunikaci, ale také kreativní formy oslavy vztahu: valentýnské stezky, obnovy manželských slibů, tematické výstavy či besedy v rodinných centrech. Kompletní přehled událostí je dostupný na webových stránkách projektu www.tydenmanzelstvi.cz .
Národní týden manželství vznikl v roce 1996 ve Velké Británii, v roce 2007 se poprvé konal v ČR a v současné době se připravuje ve více než dvaceti dalších zemích světa. Cílem akce je posílit vztahy v manželství a zvýraznit potřebu zabývat se otázkou vztahových dovedností jako předpokladů dobrého manželství a též motivovat laickou a odbornou veřejnost, média i veřejně známé osobnosti, aby alespoň jednou za rok podpořili důležitost manželství. Kromě ČR se k iniciativě připojily další země, např. Austrálie, Belgie, Irská republika, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Rumunsko, Slovensko, Severní Irsko, Švýcarsko, Polsko a USA. Partnery NTM v ČR jsou Síť mateřských center, Společnost pro podporu rodiny, Etické fórum ČR, Asociace manželských poradců, nakladatelství Návrat domů, ACET, Českomoravská asociace Klubů dvojčat a vícerčat, Asociace center pro rodinu a další organizace. Svou podporu iniciativě vyjádřila i Česká evangelikální aliance a Ekumenická rada církví.
Více informací o kampani a akcích je možné nalézt na stránkách www.tydenmanzelstvi.cz a www.facebook.com/tydenmanzelstvi
Zdroj: Národní týden manželství