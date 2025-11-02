Dvě desetiletí průkopnické inovace v oblasti energie z jaderné fúze: Shanghai Electric podporuje globální projekty CRAFT a ITER a přispívá k udržitelné budoucnosti Země

Autor:
  10:42
Šanghaj 1. listopadu 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Přední čínský výrobce špičkových zařízení rozvíjí mezinárodní spolupráci v oblasti energie z jaderné fúze

Společnost Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) nedávno oznámila několik klíčových milníků v oblasti řízené jaderné fúze, včetně dodávky největšího toroidního pole cívky na světě a úspěšného doručení kryostatického zařízení na studené testy magnetů pro projekt Mezinárodního termonukleárního reaktoru (ITER) na místo ve Francii.

Tyto úspěchy podtrhují technologickou vyspělost čínských podniků v oblasti rozvoje globální spolupráce u fúzní energie a dodávají nový impuls celosvětovému přechodu na čistou energii.

„Jako průkopník v oblasti výroby špičkových zařízení v Číně se společnost Shanghai Electric zavázala k rozvoji fúzní energie prostřednictvím technologických inovací a mezinárodní spolupráce. Budeme i nadále využívat své klíčové silné stránky v oblasti extrémní výroby a integrace konstrukce, abychom poskytovali solidní podporu významným globálním vědeckým projektům, jako je ITER, a pomáhali lidstvu dosáhnout velkého cíle v podobě čisté energie," uvedl Wu Lei, předseda představenstva společnosti Shanghai Electric Group.

Dodávky nejnovějších technologií znamenají nejen průlom pro Čínu ve výrobě klíčových komponentů pro fúzi, ale také dále upevňují roli země v globálním dodavatelském řetězci pro výzkum fúze.

V říjnu dorazilo magnetické kryostatické zařízení pro studené testy, které společně vyrobily společnosti Shanghai Electric Nuclear Power Group a Institut fyziky plazmatu Čínské akademie věd (ASIPP), po moři do francouzského přístavu Marseille, odkud bylo pomalu přepraveno pěší rychlostí na vzdálenost přes 70 kilometrů do vnitrozemí k sídlu organizace ITER v Cadarache. Jako jeden ze sedmi hlavních členů projektu ITER spolupracuje Čína s mezinárodními partnery na posunu fúzní technologie z laboratoře směrem ke komercializaci.

Společný tým společnosti Shanghai Electric Nuclear Power Group překonal přísná omezení daná lokalitou ITER – jde o výšku, hmotnost a šířku – a dokončil výrobu za pouhých 11 měsíců. Dosáhl milimetrové přesnosti tvarování velkých zakřivených povrchů, montáže a svařování velkých plášťů a plochých přírub s velkým průměrem, které odolávají deformaci, a také prvního vakuového čerpání a testování těsnosti heliem u ultravelké nádoby. Takto stanovil nové mezinárodní standardy pro milimetrovou kontrolu deformace a vysoké vakuové utěsnění při 10?4 mbar.

Jako největší a nejvlivnější mezinárodní megaprojekt v oblasti vědy spojuje ITER společné úsilí více než 30 zemí, včetně Evropské unie, Indie, Japonska, Jižní Koreje, Ruska, Spojených států a Číny, s cílem dosáhnout velkých fúzních reakcí a posunout se směrem ke stabilnímu a kontrolovatelnému uvolňování energie.

Mezitím byla do Komplexního výzkumného zařízení pro fúzní technologie (CRAFT) v Che-fej dodána největší toroidní cívka (TF) na světě, kterou společně vyvinuly Shanghai Electric a ASIPP. Je vyrobena výhradně z austenitické nerezové oceli, měří 21 metrů na výšku a 12 metrů na šířku, váží přibližně 400 tun a je více než 1,2krát větší – a přibližně dvakrát těžší – než ekvivalentní součást ITER.

Na vládní konferenci Světové skupiny pro fúzní energii IAEA a 30. konferenci o fúzní energii, která se konala 14. října v Čcheng-tu, zdůraznila společnost Shanghai Electric dvě desetiletí úspěchů v oblasti fúzního zařízení – od EAST, CRAFT, BEST, HT 6M až po HL 1 – a svá špičková systémová řešení, která vzbudila silný globální zájem a podtrhla roli fúze v boji proti změně klimatu a uspokojování budoucí poptávky po energii.

V průběhu let se společnost Shanghai Electric zabývala klíčovými technickými výzvami v oblasti výzkumu materiálů pro fúzi, fúze vodíku a boru s mega-ampérovým proudem a vysokofrekvenčního laserového svařování s hlubokým průnikem. Tento pokrok zlepšil výkon fúzních zařízení v extrémních podmínkách a poskytl globálnímu výzkumu fúze replikovatelné řešení, cenné zkušenosti a technologickou sílu.

Další informace naleznete na stránkách https://www.shanghai-electric.com/group_en/.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2810153/image.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2346204/Shanghai_Electric_logo.jpg 

 

KONTAKT: Jin Shen, shenjin@shanghai-electric.com

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Kde mají nejlepší street food v Praze: 5 top podniků

Kde si v Praze dát burger, který má říz, sýr, styl a třeba i rukavice? A kde hot dog, na který budete myslet ještě druhý den? Vybrali jsme pět podniků, které dělají street food s vážně dobrým vkusem.

GALERIE: Olbrachtova je první kompletně vyraženou stanicí metra D. Výstavba pokračuje na Pankráci

Výstavba prvního úseku metra D Pankrác – Olbrachtova, kterou pražský dopravní podnik (DPP) zahájil v dubnu 2022, dosáhla v těchto dnech dalšího milníku. Stala se první kompletně vyraženou stanicí...

Tajemství Prahy na státní svátek: Dny otevřených dveří a speciální akce, které nesmíte minout

Den vzniku samostatného československého státu patří mezi nejvýznamnější české státní svátky. Letos si můžete volný 28. říjen užít například při návštěvě otevřených úřadů, muzeí či historických...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Letní pneu v zimě mohou být často lepší než zimní, mají kratší brzdnou dráhu. Nesmí ale ležet sníh a led

Je každoroční podzimní přezouvání z letních na zimní gumy otázkou bezpečnosti, nebo více byznysem výrobců a pneuservisů? Pokud nevyrážíte na sněhem zaváté silnice, můžete využít i celoroční...

Dříve platil za symbol tůní a rybníků. Nyní však patří k ohroženým rybám. Karas obecný je bojovník o přežití

Ještě před pár desítkami let byl karas obecný rybou, kterou znal každý. Stačilo přijít k jakékoli tůni nebo rybníčku. Mezi lekníny se líně převalovali tmavě zlatí karásci, symbol klidu a odolnosti....

Hotel The Mark se umístil mezi nejlepšími 50 hotely světa za rok 2025

2. listopadu 2025  10:52

Dvě desetiletí průkopnické inovace v oblasti energie z jaderné fúze: Shanghai Electric podporuje globální projekty CRAFT a ITER a přispívá k udržitelné budoucnosti Země

2. listopadu 2025  10:42

Byt či nebýt, aneb z ulice do bytu. Mladí filmaři natočili příběh o druhé šanci

Jedno malé město, čtyři byty, pět lidských osudů. Dokument Byt či nebýt, který v pondělí 3. listopadu vstupuje do českých kin, sleduje příběhy lidí bez domova, kteří se díky projektu Housing First v...

2. listopadu 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

Zachránil hořícího muže, sám se při tom pořezal. Rybáři hrdinsky zasáhli při požáru

Záchranu tří lidí z hořících unimobuněk na Hodonínsku má na svědomí především dvojice rybářů, kteří si včas všimli plamenů. Popálené dostali do bezpečí ještě před příjezdem hasičů. Jeden z rybářů...

2. listopadu 2025  9:52,  aktualizováno  9:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Sauny, tobogány, jezero i vodopád. V resortu na Dolní Moravě se rodí další atrakce

Každé tři čtyři roky resort Dolní Morava přidá novinku, která na sever Orlickoústecka přiláká vlnu návštěvníků. Příští rok na jaře přibude rozsáhlý areál wellness, kvůli němuž firma až do vesnice...

2. listopadu 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Svezete se novou tramvají? Praha je všechny posílá do ostrého provozu

Pražané a návštěvníci hlavního města se budou moci poprvé svézt novou tramvají v pravidelném provozu. A to už v pondělí, kdy Dopravní podnik nasadí do ostrého provozu postupně všech sedm vozů Škoda...

2. listopadu 2025  9:22

Novoměstská nemocnice na Mezinárodní den mužů opět otevře improvizovanou holírnu

Na Mezinárodní den mužů, který připadá na 19. listopad, spustí v novoměstské nemocnici svůj provoz improvizovaná holírna. Už nyní by tedy měli zájemci na tento fakt myslet a nechat si narůst...

2. listopadu 2025  9:12,  aktualizováno  9:12

Hodiny se ukládají k zimnímu spánku, na zámku Kynžvart se zastaví čas

Na zámku Kynžvart se zastaví čas. Historické hodiny umístěné ve věžičce památky přestanou odbíjet v pondělí 3. listopadu. Následně čeká hodinový stroj ochrana před povětrnostními vlivy a zazimování....

2. listopadu 2025  9:12,  aktualizováno  9:12

Drink s ovocně-zeleninovým nádechem. Plzeňský barman vyhrál evropskou soutěž

Martin Vogeltanz z Plzně se jako jediný Čech účastnil evropského barmanského šampionátu, který se na konci října uskutečnil na výletní lodi plující z Itálie, přes Španělsko, Francii a zpět. V...

2. listopadu 2025  9:12,  aktualizováno  9:12

Arriva v Roudnici končí. Městskou dopravu nově převezme krajský dopravce

Od ledna budou městskou autobusovou dopravu v Roudnici nad Labem nově zajišťovat krajské zelené autobusy. Současného poskytovatele, jímž je společnost Arriva City, totiž nahradí Dopravní společnost...

2. listopadu 2025  9:02,  aktualizováno  9:02

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Liberecká nadace Euronisa připravuje 29. aukci výtvarných děl na pomoc potřebným

Liberecká nadace Euronisa připravuje 29. aukci uměleckých děl na pomoc potřebným v české části Euroregionu Nisa, který zahrnuje čtyři okresy Libereckého kraje...

2. listopadu 2025  7:10,  aktualizováno  7:10

Ruinu kostela v Rudníku zpevní, věž dostane střechu i skleněný kříž

Po desetiletích bezútěšného chátrání v podkrkonošském Rudníku začala záchrana torza kostela z konce 18. století. Dělníci stabilizovali severní prohnutou zeď, která hrozila zřícením. Další zásahy za...

2. listopadu 2025  8:42,  aktualizováno  8:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.