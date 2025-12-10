Dvě ikony, jedno dědictví. Spojení Baťa a Botas uvádí nový model Baťasky

Když se potká česká legenda s českou legendou, vzniká něco výjimečného. Spolupráce Baťa a Botas přitom vznikla přirozeně a organicky: Petr Šťastný, ředitel Baťa pro střední Evropu, oslovil bratry Víta a Václava Staňkovy z Botasu aby zjistil, zda se vize českých značek shodují. „Zjistili jsme, že naše vize jsou překvapivě blízko. A od té chvíle to byl týmový projekt na obou stranách,“ popisuje Petr Šťastný, Ředitel Baťa pro střední Evropu. „Spolupráce s firmou Baťa byl můj sen od mých 19 let. Jsem vděčný za to, že se mi splnil a že jsme mohli společně vytvořit Baťasky,” dodává nadšeně Václav, starší z bratrů Staňkových. Výsledkem spolupráce je kolekce, která spojuje to nejlepší z obou světů – dědictví Baťovy textilní inovace a ikonické siluety Botas.
Baťasky
Nová kolekce představuje Baťasky 1897 a Baťasky 2025 celkem v 6 barevných variantách. Hero piece celé spolupráce jsou Baťasky 1897 v limitované textilní verzi, jediný model z kolekce, který se už nikdy nebude opakovat. „Jakmile se tato verze vyprodá, stává se sběratelským kouskem,“ dodává Petr Šťastný. Zbylé varianty jsou vyrobeny z kůže.
Kolekce inspirovaná českým dědictvím
Spojení dvou ikonických značek přineslo i spojení dvou ikonických tvarů. „Baťasky vznikly z hlubokého respektu k tradici, z boty, která kdysi změnila celý obuvnický svět, a zároveň z odvahy ukázat, že český design umí být i dnes moderní, živý a aktuální,“ popisuje inspiraci designu Vít Staněk. Baťa se inspirovala svou historickou Baťovkou – první textilní botou s typickou koženou špičkou na světě, která byla technologickým průlomem více než před stoletím. Botas zase do kolekce vnesl svůj nezaměnitelný mid-shoe tvar a klínovou siluetu, typické pro ikonické modely Botas Classic nebo Botas Iconic. Výsledkem je moderní silueta, která ctí českou obuvnickou tradici, ale působí svěže a současně.
Vyrobeno na Moravě
Všechny modely kolekce vznikají v České republice. Konkrétně v továrně v Dolním Němčí na Moravě, u řemeslníků, pro které je kvalita a tradice přirozeným standardem. Kolekce kombinuje prémiovou kůži, kvalitní semiš a u limitované Baťasky také textil odkazující na původní Baťovku. Speciální krabice ke spolupráci jsou navíc vyrobeny z recyklovaného papíru.
Pizza pivo dolce vita
Tváří společné kampaně se stal český zpěvák Marcell, který se v posledních měsících objevil také v oblíbené televizní soutěži Zrádci. Včetně nafocení vizuálů pro Baťasku přetočil také svůj videoklip k nejnovější písničce Pizza pivo dolce vita, kterou nazpíval s fiedlerski.
A zda bude spolupráce mezi dvěmi českými značkami pokračovat i v budoucnu? Značky shodně říkají, že nadšení je na obou stranách. „Další spolupráce ale záleží na našich zákaznících, zda se jim bude kolekce líbit stejně jako nám,“ říká tým Baťa. Chemie mezi oběma značkami ale podle nich rozhodně nechybí.
O botách
Baťovky
Od svého uvedení v roce 1897 se Baťovky staly symbolem jednoduchosti, funkčnosti a každodennosti v první polovině 20. století. Díky plátěné konstrukci, mimořádně dostupné ceně a charakteristické kožené špičce byla na svou dobu revoluční a zpřístupnila kvalitní obuv široké veřejnosti. Tento plátěný model představoval čistou esenci původní obuvi Baťa vyráběné ve Zlíně.
Botasky
Botas Classic jsou ikonou českého designu inspirovanou sálovkami z roku 1966. Jeho návrh vytvořil Marcel Scheinpflug a první série byly vyráběny z vysoce kvalitní usně ze sprintševra, tedy kůže bílých mongolských koní. Model se později zlidověl natolik, že „botasky“ začaly označovat téměř jakoukoliv sportovní obuv. Botasky se dodnes vyrábějí na území Česka a Slovenska, přičemž jejich sídlo a hlavní výroba se nachází ve Zlíně.
Baťasky
Hluboce zakořeněné v tradici obou značek, Baťasky spojují sportovního ducha Botas Classic s čistou praktičností původní Baťovky v nadčasové siluetě, která ctí svou historii a zároveň se vydává novou cestou. Limitovaná edice vychází z nadčasové kombinace kůže a kanvasu a vzdává hold ikonické Baťovce z roku 1897, která definovala počátky moderní obuvnické výroby. Baťasky se vyrábějí v Česku, ve Zlínském kraji. Právě tam, kde se kdysi rodily i původní Baťovky.
