Dvě třetiny Čechů by při péči o své blízké daly přednost domovu

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  9:22
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Praha 8. října 2026 (PROTEXT) - Když se člověk kvůli svému zdravotnímu stavu stane závislým na pomoci druhých, většina Čechů považuje za lepší místo pro péči jeho vlastní domov. Podle průzkumu agentury FOCUS pro společnost HARTMANN – RICO volí domácí prostředí 64 % dospělých, zatímco specializované zařízení 36 %. Mezi lidmi, kteří mají osobu odkázanou na pomoc přímo doma nebo v blízké rodině, považuje domácí péči za lepší dokonce 81 % respondentů. Právě význam domova a možnost péče o vážně nemocné v domácím prostředí připomíná Papučový den, který letos připadá na 14. října.

Domov pro Čechy není jen místem, kde bydlí. Výsledky průzkumu ukazují, že jeho význam vystupuje do popředí také ve chvíli, kdy člověk potřebuje pomoc druhých. Přibližně pětina respondentů (19 %) má doma nebo v blízké rodině někoho, kdo kvůli svému zdravotnímu stavu potřebuje pomoc při zvládání základních životních potřeb.

Právě lidé s touto osobní zkušeností se k domácí péči přiklánějí nejvýrazněji. Zatímco v celé populaci ji za lepší variantu označuje 64 % lidí, mezi respondenty, kteří mají člověka odkázaného na péči doma nebo v blízké rodině, tento podíl stoupá na 81 %.

Proč je domov důležitý

Důvody, proč lidé domácí péči preferují, ukazují, že nejde pouze o praktickou otázku. Z respondentů, kteří považují domácí péči za lepší, 76 % oceňuje možnost zůstat ve známém domácím prostředí, 69 % toto prostředí vnímá za psychicky příjemnější a 63 % zdůrazňuje pravidelný kontakt s rodinou. Více soukromí a větší pocit důstojnosti uvádí 53 % dotázaných a 32 % zmiňuje možnost přizpůsobit péči individuálním potřebám.

Právě na význam domácího prostředí v závěru života upozorňuje celostátní osvětová akce Papučový den, jež je součástí kampaně Dožít doma a podporuje mobilní hospicovou péči. Papuče zde fungují jako jednoduchý symbol domova – místa, kde mohou těžce nemocní lidé s podporou svých blízkých a odborné péče strávit poslední období života.

Papuče jako symbol podpory domácí péče

Papučový den letos připadá na 14. října 2026. Zapojit se může každý, stačí si v tento den vzít papuče do práce, školy nebo třeba na nákup, a symbolicky tak vyjádřit podporu rodinám, které o své blízké pečují doma. Kdo by chtěl, může se v nich vyfotit na sociální sítě s #papucovyden, @dozitdoma a krátkým komentářem. Akce je součástí říjnové kampaně Dožít doma, kterou koordinuje Fórum mobilních hospiců.

Informace o kampani, péči i zapojených mobilních hospicích jsou dostupné na webu Dožít doma.

 

O průzkumu

Kvantitativní výzkum byl realizován na vzorku 1 077 respondentů z dospělé populace České republiky. Výběr byl proveden kvótní metodou podle pohlaví, věku, vzdělání, velikosti obce a kraje. Sběr dat proběhl od 3. do 16. června 2026 kombinací osobního a online dotazování (526 CAPI a 551 CAWI respondentů). Data byla následně statisticky vážena tak, aby odpovídala struktuře dospělé populace ČR.

 

O společnosti HARTMANN – RICO

Společnost HARTMANN – RICO a.s. patří mezi nejvýznamnější výrobce a distributory zdravotnických prostředků a hygienických výrobků v České republice. Vznikla v roce 1991 vstupem společnosti PAUL HARTMANN AG do tehdejšího státního podniku Rico ve Veverské Bítýšce. Společnost je součástí mezinárodní skupiny HARTMANN se sídlem v německém Heidenheimu. Více naleznete na webu hartmann.info.

 

O kampani Dožít doma

Kampaň Dožít doma běží celý říjen, jejím vrcholem je Papučový den, který letos připadá na 14. října 2026. Kampaň pro skoro 50 mobilních hospiců koordinuje Fórum mobilních hospiců. Na webových stránkách www.dozitdoma.cz najdete praktické informace o péči, akce zapojených mobilních hospiců i příběhy pečujících.

 

Zdroj: HARTMANN - RICO

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59524.

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