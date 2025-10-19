Dvě zlaté z paraglidového MS v přesnosti přistání

Praha 19. října 2025 (PROTEXT) - Česká reprezentantka Karolína Koudelová se stala dvojnásobnou mistryní světa na mistrovství v paraglidové přesnosti přistání v Turecku.

Na mistrovství světa, které probíhalo od 9. do 17. října v turecké Antalyi se utkalo 140 pilotů a pilotek z 36 zemí. Během závodu se uletělo celkem 12 kol s velmi vyrovnanými výsledky. Česká reprezentace vyslala na soutěž pět soutěžících, tři muže a dvě ženy, které zároveň soutěžily v kategorii juniorů. Karolína Koudelová si po fantastickém výkonu odnesla titul mistryně světa v kategorii žen i v kategorii juniorů. Zároveň skončila na krásném celkovém 4. místě. Ve velké konkurenci žen i juniorů Koudelová dokázala udržet klid až do posledního kola a skvělými výsledky si vylétala jeden z nejlepších výsledků českých reprezentantů od roku 2011.

Český tým se v celkovém hodnocení umístil na 4. místě. Dalším výrazným členem české reprezentace byl Vlastimil Vachtl na 23. místě. Další reprezentanti se pak umístili na 28. místě shodně Vlastimil Kricnar a Petr Garbier a na 115. místě Lucie Martínková. Vítězem celého závodu se stal Yang Chen z Číny, za národy dominovala též Čína.

Dvě zlaté medaile jsou pro český tým skvělým úspěchem a potvrzují naši silnou pozici na světové scéně paraglidingu v přesnosti přistání.

Výsledky:

Yang Chen [CHI] 7cm

Karolína Koudelová [CZE] 11 cm

Vlastimil Vachtl [CZE] 23 cm

 

Zdroj: Letecká amatérská asociace ČR

www.laacr.cz

 

 

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

19. října 2025  17:41

Letošní Signal Festival opět nabídl proměnu města digitálním uměním.

Letošní Signal Festival opět nabídl proměnu města digitálním uměním.

Letošní Signal Festival opět nabídl proměnu města digitálním uměním.

