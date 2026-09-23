Dvořákova Praha završuje 19 dní hudby koncertem světových hvězd

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  14:07
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Praha 23. září 2026 (PROTEXT) - Letošní 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha uzavře ve středu 23. září houslista a držitel ceny Grammy Gil Shaham, miláček festivalového publika, za doprovodu České filharmonie, rezidenčního orchestru festivalu. Taktovky se ujme Elim Chan. Ta od roku 2027 převezme vedení San Francisco Symphony po osobnostech, jako jsou Michael Tilson Thomas a Esa-Pekka Salonen.

Festival v průběhu 19 dnů nabídl svým návštěvníkům celkem 32 akcí, z čehož 24 bylo samotných festivalových koncertů domácích i zahraničních umělců celkem z 20 zemí. Dalších 8 akcí přinesl doprovodný program festivalu. Zaznělo více než 110 skladeb od 69 různých autorů. Na 6 festivalových pódiích se představilo více než 70 uměleckých osobností společně se 14 orchestry, sbory a komorními soubory.

Zájem publika potvrdila celková návštěvnost, která letos dosáhla téměř 18 tisíc návštěvníků.

Součástí festivalu bylo finále jubilejního 60. ročníku Dvořákovy mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga. Porota v něm ocenila mladé talenty ve dvou kategoriích, v sólové hře na dechové nástroje a v sólové hře na klávesové a strunné nástroje.

Doprovodný program zahrnoval sobotní Rodinný den, který nabídl dětem i dospělým divadelní představení, koncert a tvůrčí dílny. Pro mladé hudebníky byly připraveny dva mistrovské kurzy vedené členy Vídeňských filharmoniků a klavíristou Cyprienem Katsarisem. Zároveň proběhl i výměnný interpretační kurz studentů Centro Superior Katarina Gurska a stipendistů Karel Komárek Family Foundation za podpory Pražské konzervatoře. Po čtyřech festivalových koncertech se uskutečnila oblíbená Setkání po potlesku. Tyto neformální rozhovory moderované Jiřím Vejvodou nabídly publiku možnost nahlédnout do zákulisí a blíže poznat vystupující umělce, jejich zkušenosti, názory, humor i vztah k hudbě.

„Při tvorbě letošního programu jsme chtěli oslovit co nejširší spektrum návštěvníků, kteří v kultuře hledají silný zážitek, příležitost k zamyšlení, emoce, ale také chvíli uvolnění od každodenních povinností. Základní myšlenkou však zůstává, že Dvořákova Praha je především Dvořákova. Mám radost, že publikum přijalo tuto programovou pestrost s mimořádným zájmem a že festival znovu potvrdil svou roli místa, kde se světová interpretační špička setkává s českou hudební tradicí i její budoucností,“ shrnuje ředitel festivalu Dvořákova Praha a prezident Asociace hudebních festivalů ČR Jan Simon.

Novinkou letošního ročníku se stal festivalový podcast Bez osnovy. Jan Simon si do něj zve osobnosti hudby, kultury i veřejného života a v neformálních rozhovorech s nimi otevírá témata umění, inspirace, kreativity i světa kolem nás. Podcast přináší pohled do zákulisí koncertních sálů i osobní příběhy lidí, kteří svou prací a talentem obohacují kulturní život doma i v zahraničí. Jednotlivé díly jsou dostupné na YouTube a festival je představuje také na svém webu a sociálních sítích.

Dvořákova Praha se uskutečnila 5.–23. září 2026.

V příštím roce se festival uskuteční ve dnech 6. - 27. září 2027.

Více na www.dvorakovapraha.cz.

O festivalu

Mezinárodní hudební festival Dvořákova Praha je nejen oslavou hudebního génia a světově nejuznávanějšího českého skladatele Antonína Dvořáka, ale i významnou společenskou událostí. Je to defilé špičkových sólistů, dirigentů, mezinárodně uznávaných orchestrů i komorních souborů. Do Prahy přijíždějí představit mezinárodnímu publiku Dvořákovu hudbu i díla dalších světových skladatelů. Pořadatelem festivalu je Akademie klasické hudby, z. ú. Spoluzakladatelem a dlouholetým podporovatelem je podnikatel a filantrop Karel Komárek prostřednictvím rodinné nadace Karel Komárek Family Foundation. Festival dlouhodobě podporuje Ministerstvo kultury ČR a Hlavní město Praha. Děkujeme všem dalším partnerům a mecenášům, kteří nám pomáhají přivážet do Prahy ty nejvýznamnější světové hvězdy a interprety klasické hudby.

hlavní mecenáš ? Karel Komárek Family Foundation ? za podpory ? Ministerstvo kultury ČR, Hlavní město Praha ? generální partner ? MND ? partneři ? Mindsquared, mafra ? generální mediální partner ? Česká televize ? hlavní mediální partneři ? Český rozhlas, Seznam.cz ? oficiální vozy ? Cardion Cars ? oficiální voda ? Mattoni ? oficiální hotely ? The Emblem Hotel, Mandarin Oriental Prague ? ve spolupráci ? Klasika Plus, Opera Plus ? Národní muzeum, MČ Praha 1, Šafář & Partners ? Respect Group ? Dopravní podnik hl. m. Prahy

Festival se koná pod záštitou prezidenta České republiky Petra Pavla, ministra kultury České republiky Oty Klempíře a primátora hl. města Prahy Bohuslava Svobody.

 

Zdroj: Akademie klasické hudby

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59315.

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