Dvouválcový Pionýr i závodní Babetta Motomax představí na veletrhu Motocykl 2026

Hlavním technickým exponátem bude dvouválcový Pionýr postavený za pomoci dílů MOTOMAX. Autorem konstrukce je mladý 18 letý Max Faragula. Stroj vychází z platformy legendárního motocyklu Jawa Pionýr a představuje konstrukční úpravu s dvouválcovým uspořádáním motoru.
"Chceme ukázat, že i tradiční motocykl může být základem pro technicky zajímavý projekt. Podporujeme mladé konstruktéry, renovátory, závodníky i komunitu majitelů Babett, Pionýrů nebo i velkých motorek Jawa a mimo jiné se dlouhodobě podílíme na tom, aby československé motocykly zůstávaly v provozu i po desítkách let," uvedl za společnost MOTOMAX její zástupce David Hlavatý.
HARMONOGRAM STARTŮ NA STÁNKU
Aby návštěvníci nejenom viděli ale i slyšeli.
Čtvrtek a pátek - vysokootáčkový závodní speciál Pionýr: 11:00, 14:00, 16:00.
Sobota - dvouválcový Pionýr: 11:00, 14:00, 16:00 (přítomen konstruktér Max Faragula).
Neděle - setkání s týmem JZD Garáže (youtubeři): 11:00 a 14:00.
Po celou dobu výstavy bude na stánku přítomen také David Hlavatý, moderátor MOTOMAX Podcastu, se kterým mohou návštěvníci osobně diskutovat o technice, renovacích i dění v motocyklové komunitě.
Součástí expozice bude rovněž závodní Babetta, která se pravidelně účastní 12hodinového závodu Babett.
O SPOLEČNOSTI MOTOMAX
MOTOMAX je český výrobce a dodavatel náhradních dílů pro motocykly Babetta, Pionýr, Stadion, Mustang, Jawa, Simson a ČZ. Specializuje se na výrobu a prodej všech dílů pro klasické motocykly a zajišťuje dodávky do kamenných prodejen, e-shopů i servisů v České republice, na Slovensku i v dalších okolních státech. Díky této distribuční síti se náhradní díly dostávají k desetitisícům majitelů historických strojů a přispívají k jejich dlouhodobému provozu.
Více informací: www.motomax.cz
Zdroj: David Hlavatý