Dvůr Čertousy v Horních Počernicích zve na Velikonoční hody

„Dovolte nám jménem celé naší rodiny pozvat vás na naše jarní velikonoční menu, kterému vévodí Kuřecí supreme s listovým špenátem a bylinkovými bramborami. A protože se snažíme v tomto směru neustále rozšiřovat naši nabídku, nově jsme pro vás přichystali i novinku mezi dezerty Mechovou roládu,” uvádí paní Jana Stárová. „Propojením současného s tradičním u nás vzniká jedinečné místo, kde se historie, výjimečná chuť a nezaměnitelná atmosféra snoubí v dokonalý zážitek. Přijďte zažít kousek historie a ochutnat něco opravdu výjimečného,“ dodává Jana Stárová.

“Ať už vás zajímá dobrá gastronomie nebo jen cestovatelský zážitek, to vše ve Dvoře Čertousy najdete. Toto místo prokazatelně patřilo pod Karlovu univerzitu a po staletí hrálo významnou roli v zásobování univerzity i obyvatelstva. Jednalo se o jeden z největších velkostatků na hranici města Prahy,” uvádí pan Jaroslav Stára. “Naši předkové se do tvorby historie Dvora Čertousy zapojili v roce 1906, kdy koupil zemsko-deskový dvůr Jaroslav Stára z Radonic, který zde hospodařil, tedy můj dědeček. A přestože naše rodina o Dvůr přišla v roce 1948, znovu jsme se pustili do obnovy polorozpadlých budov v roce 1993. Od té doby se snažíme vytvořit široké spektrum nabídky, jak tyto úžasné prostory využít a vychutnat si poklidnou atmosféru venkova, takový kousek od centra Prahy. A také zvelebovat a uchovat tyto prostory i dalším generacím,“ dodává pan Stára.

Dvůr Čertousy zve k ochutnání bohaté nabídky restaurace, a to jak ve vnitřních, tak venkovních prostorech. V předjaří a letním období je hostům k dispozici venkovní posezení se dvěma krytými terasami. Jednou s výhledem do dvora a druhou s výhledem na rybník. Venkovní prostory jsou hojně využívané ke grilování. A to buď jak od čertouských pánů kuchařů, tak si lze ugrilovat soukromě. K tomu nabízí restaurace široký výběr zajímavě naložených mas, sýrů či zeleniny. Zapůjčí Vám gril a zbytek je na Vás. Nabízíme Vám ranní snídani dle otevírací doby.

Celý prostor je vhodný jak pro firemní, tak i soukromé akce. Disponujeme několika kongresovými prostory různé kapacity. Zajímavý je i prostor vinnného sklípku, který lze využít jak pro pracovní, tak soukromé účely, oslavy, svatby. K tomu je určena i krásná zahrada, zalita denním světlem. Zahrada je od zbytku dvora oddělena a zaručuje dokonalé soukromí, a to třeba i pro pořádání koncertu. Předností Dvora Čertousy jsou pak velké venkovní prostory, kde se dá v klidu posedět a dobře zaparkovat a součástí je i hotel.

První zmínka o hospodářském dvoře Čertousy se datuje již k roku 1322, kdy jej vlastnil bohatý pražský měšťan Seiboth z Benešova. Od jeho syna Henslina kupuje dvůr v roce 1357 z pověření císaře Karla IV. pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic pro Univerzitu Karlovu. V roce 1366 je dvůr převeden císařem Karlem IV. pod nově založenou Karlovu kolej, což je uvedeno i v její zakládací listině. Následovala dlouhá a pestrá historie dvora. V roce 1906 kupuje zemsko-deskový dvůr Jaroslav Stára z Radonic, který zde hospodaří, později i se svým synem Jaroslavem až do roku 1948. V tomto období dochází i k výstavbě nových objektů dvora i přestavbě původních staveb. Po znárodnění v roce 1948 zde hospodaří státní statky až do roku 1993. V této době je zcela odstraněno 7 původních objektů dvora, zasypány všechny studny a státní statky uvažují o úplné demolici zbytku dvora a výstavbě velkovepřína, což nakonec zastavil nový vývoj ve společnosti po roce 1989. Nově je objekt opět v rukou rodiny Stárů.

Zdroj: Dvůr Čertousy

