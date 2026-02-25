DYNAMIK staví v Česku novou výrobní halu pro Emco

Aktuálně na staveništi probíhají demoliční práce původních objektů. Součástí zakázky je také vybudování čistírny odpadních vod a další technická infrastruktura potřebná pro provoz závodu.
„Český trh je pro nás dlouhodobě strategický. Proto jsme v Brně v roce 2023 zakládali naši pobočku stavební divize DYNAMIK a projekt pro Emco je další realizací průmyslové výstavby DYNAMIKU v České republice. Navazujeme tak na naše zkušenosti z více než 500 dokončených projektů a na know-how, které jako rodinná stavební firma budujeme 35 let. Rozšiřování aktivit v Česku je přirozenou součástí naší expanzní strategie,“ říká Vladimír Vikor ml., generální ředitel společnosti DYNAMIK.
Emco rozšiřuje výrobu postupně od roku 2014, kdy ve stávající hale výrobu zahájilo. O rok později uvedlo do provozu další halu na výrobu tyčinek. V roce 2021 vybudovalo přístavbu hlavní haly, kde vznikl sklad surovin, obalů i části hotové výroby určené přímo pro export. Následně Emco využilo uvolněné části závodu pro instalaci dalších technologií: v roce 2022 spustilo výrobu na lince extruze a o rok později přidalo linku na výrobu müsli.
„Naše současné výrobní kapacity se blíží bodu, kdy budou plně využity. V existujících prostorách už není možné instalovat další linky ani zásadně navyšovat kapacity těch stávajících. Pokud chceme dál růst v Česku i na zahraničních trzích, potřebujeme nové výrobní prostory a nové technologie,“ vysvětluje Radek Zeman, ředitel výroby ve společnosti Emco.
Emco začalo projekt připravovat v roce 2024 studií, která ověřila možnosti dlouhodobého rozvoje v rámci stávajících pozemků závodu. V průběhu roku 2025 se firma zaměřila na přípravu dokumentace pro schválení záměru a na výběr dodavatele stavby. Nyní je před Emco nejen samotná výstavba nové haly, ale i výběr technologických dodavatelů pro plánovanou instalaci.
„Jsme specialisté na průmyslové stavby s vysokými nároky na přesnost a technologickou čistotu, včetně prostor typu clean room. O to víc nás těší, že tyto kompetence můžeme ukázat i na projektu z oblasti potravinářské výroby v Česku. Pro Emco realizujeme řešení, které bude připravené na instalaci nových technologií a dlouhodobý růst výroby,“ doplňuje Vladimír Vikor ml., CEO společnosti DYNAMIK.
O společnosti DYNAMIK
DYNAMIK je slovenská rodinná stavební společnost působící na trhu od roku 1990. Za 35 let své historie má za sebou více než 500 realizovaných projektů. Specializuje se na generální dodávky staveb, projektovou přípravu a realizaci v režimu design and build. DYNAMIK rozvíjí své aktivity i mimo Slovensko. V České republice působí prostřednictvím pobočky v Brně a rozšiřování aktivit na českém trhu je součástí dlouhodobé expanzní strategie společnosti.
O společnosti Emco
Česká rodinná společnost Emco patří mezi přední značky v segmentu cereálních produktů. Výrobní kapacity rozvíjí dlouhodobě s cílem reagovat na růst poptávky v České republice i na exportních trzích a rozšiřovat produktové portfolio.
Zdroj: DYNAMIK HOLDING, a.s.