Dynamika městského života očima Juliena van Middendorpa

Galerie budoart pod vedením Terezy Buchtové Fidlerové představuje ve výstavě Dimenze (Dimension) díla nizozemského malíře Juliena van Middendorpa. Výstava nabídne sérii obrazů s názvy Rise of the Fall, Empire of the Clouds, Out of the Shadow, Transformer či Cutting Edge, které reflektují dynamiku současného světa a jeho kontrasty. Od neonového lesku městských scenérií po temnější podtóny digitální éry – každé dílo nese příběh, který vtahuje diváka do vnitřního dialogu mezi realitou a fikcí.
Výstavu mohou návštěvníci vidět v termínu od 14. října do konce prosince v prostorách Galerie pohybu. Vstup je zdarma, nutná je však předchozí registrace prostřednictvím odkazu: https://forms.gle/ouoDtfS9TBLaoKCY9.
„Julienovy obrazy jsou vizuálním záznamem pohybu – jak vnějšího, tak vnitřního. Energie, kterou do nich vkládá, silně rezonuje s konceptem Galerie pohybu, kde propojujeme vizuální umění s pohybem těla a emocí. Jeho práce se tak přirozeně stává součástí našeho prostoru,“ říká Tereza Buchtová Fidlerová, kurátorka a majitelka Galerie budoart.
Dynamika městského prostředí
Julien van Middendorp je nizozemský malíř, který jedinečným způsobem zachycuje každodenní život člověka v jeho rutinní všednosti. Největší inspirací mu je dynamika městského prostředí – jeho pohyb, proměnlivost a neustálé přelévaní. Do jeho tvorby se výrazně promítlo i studium designu v Utrechtu.
„Pro mě je malba způsobem, jak zachytit pohyb, který nelze zastavit – proměnu světa, lidí i mě samotného. Věřím, že diváci v mých obrazech najdou vlastní příběhy a emoce,“ dodává Julien van Middendorp.
Julienova tvorba se pohybuje na pomezí abstrakce a exprese. Jeho olejomalby zachycují pulzující energii městského života, kontrasty světla a stínu i napětí mezi chaosem a harmonií. Barvy v jeho dílech nejsou pouhým vizuálním prvkem, ale prostředkem pro vyjádření emocí, myšlenek a příběhů. Inspiraci nachází zejména ve strukturách a rytmech architektury. Silně jej ovlivnila tvorba Friedensreicha Hundertwassera, jehož fascinace barvou a organické tvary nacházejí ozvěnu i v autorově díle.
Velmi sympatická je otevřenost Julienova díla vůči těm divákům, kteří se ještě neodhodlali pro zásadní krok (tedy spíš skok) přes propast mezi konkrétnem a abstrakcí. Ačkoli Julienova plátna jsou abstraktní, stále však může divák, stojící před nimi, se v případě jisté pochybnosti či závratě bezpečně zachytit konkrétna: postav, krajin, harmonií a hudby. A přitom již zároveň vidět a ocenit abstrakci.
Budoart
Výstavní činnost Galerie budoart, která pravidelně představuje osobnosti českého výtvarného umění, začala v roce 2011 ve vinohradském prostoru secesního bytu v ulici Perunova, následně se její výstavní a prodejní aktivity přesunuly do prostoru vnitrobloku v Havanské ulici. V roce 2022 přibyl další komorní prostor na Maltézském náměstí. Nyní připravuje výstavy mimojiné ve spolupráci s Galerií pohybu, která jako první prostor propojila vizuální umění s pohybem a kulturou těla.
Zdroj: Lucia van Middendorp