Dyson Car+Boat: Nejvýkonnější ruční vysavač pro auto, loď i domácnost

S výkonným digitálním motorem dosahujícím až 110 000 otáček za minutu, pokročilou HEPA filtrací, dlouhou výdrží baterie až 50 minut a sadou praktických nástavců, nabízí Dyson Car+Boat bezkonkurenční výkon v oblasti ručního úklidu.

Navržen pro pohyb, výkon a čistotu

Dyson Car+Boat reaguje na rostoucí trend mobilního životního stylu, cestování s karavany a loděmi a zároveň plní nároky moderních domácností na rychlý, efektivní a hygienický úklid. Díky své kompaktní velikosti a ergonomickému designu je ideální pro čištění těžko dostupných míst – od štěrbin mezi sedačkami až po pelíšky domácích mazlíčků. „Znovu jsme definovali, co znamená ruční vysavač,“ říká Asaph Ooi, inženýr společnosti Dyson. „Dyson Car+Boat přináší výkon, filtrační systém a jednoduchost použití, které naši zákazníci očekávají. Je to ideální řešení pro každodenní i cestovní úklid – od auta po loď.“

Klíčové vlastnosti Dyson Car+Boat

Nejvýkonnější ruční vysavač Dyson . Digitální motor s 110 000 otáčkami za minutu poskytuje silné sání pro důkladné odstranění nečistot, prachu i zvířecích chlupů.

. Digitální motor s 110 000 otáčkami za minutu poskytuje silné sání pro důkladné odstranění nečistot, prachu i zvířecích chlupů. Pokročilá HEPA filtrace . Plně utěsněný filtrační systém zachytí až 99,99 % částic o velikosti 0,3 mikronu , včetně pylů, roztočů a alergenů – ideální pro alergiky a citlivá prostředí.

. Plně utěsněný filtrační systém zachytí až , včetně pylů, roztočů a alergenů – ideální pro alergiky a citlivá prostředí. Výdrž až 50 minut . Dlouhá provozní doba bez úbytku výkonu umožňuje efektivní úklid i větších prostor bez nutnosti přerušení.

. Dlouhá provozní doba bez úbytku výkonu umožňuje efektivní úklid i větších prostor bez nutnosti přerušení. Ergonomický a kompaktní design . Lehký a vyvážený vysavač se snadno ovládá, ideální do ruky i pro manipulaci ve stísněných prostorech.

. Lehký a vyvážený vysavač se snadno ovládá, ideální do ruky i pro manipulaci ve stísněných prostorech. Sada chytrých nástavců:

- Mini hubice s motorovým rotačním kartáčem: pro chlupy a odolné nečistoty z čalounění

- Kombinovaná hubice: hubice a kartáč v jednom pro hladké přepínání

- Štěrbinová hubice: pro důkladný úklid rohů, mezer a špatně přístupných míst

Ideální společník na cesty i domů

Car+Boat byl navržen tak, aby obstál nejen v domácnostech, ale také v náročném prostředí cestovatelů, chovatelů zvířat nebo technických nadšenců. Skvěle se hodí do auta, do přívěsu, do jachty nebo jen jako elegantní pomocník v domácnosti pro každodenní úklid bez kabelů a kompromisů.

https://www.dyson.cz/produkty/rada-vysavacu/dyson-car-boat