Dyson HushJet™ Purifier Compact nejvýkonnější kompaktní čistička vzduchu

Dyson HushJet™ Purifier Compact je navržena tak, aby vyčistila vzduch v celé místnosti díky výkonnému proudění vzduchu, mimořádně tichému provozu a HEPA filtru s pětinásobnou životností. Nová hvězdicovitá tryska HushJet™ od Dysonu představuje odvážný krok za hranice ikonické technologie Air Multiplier™ a otevírá novou éru výkonu i designu v čištění vzduchu. „Vyvinuli jsme způsob, jak usměrnit vysokorychlostní proudění vzduchu, minimalizovat turbulence a snížit aerodynamický hluk. HushJet™ díky tomu přivádí do místnosti velké množství vzduchu, a přitom zůstává neuvěřitelně tichá. V režimu spánku pracuje na pouhých 24 dB. Kompaktní čističku vzduchu jsme tímto přístupem zcela proměnili – jde o náš nejúčinnější přístroj v malém formátu, který zachytí 99,97 % znečišťujících látek o velikosti 0,3 mikronu a menší,“ prozrazuje zakladatel značky, James Dyson.
Nová éra Dyson designu
Dyson HushJet™ Purifier Compact představuje zásadní designový posun. Místo ikonické technologie Air Multiplier™ přichází s hvězdicovitou tryskou HushJet™, která funguje podobně jako koncentrátor na fén – zvyšuje rychlost proudění vzduchu, a tím zajišťuje rychlejší a výkonnější čištění. Vyčištěný vzduch cirkuluje po celé místnosti.
Čistička navržena pro lepší spánek i každodenní pohodu
Znečišťující látky ve vzduchu se v uzavřených, dobře utěsněných prostorách – jako jsou ložnice, zvláště ve městě – dokážou rychle nahromadit. Dyson HushJet™ Purifier Compact pracuje potichu a chytře, ve dne i v noci. Studie ukazují, že znečištění vzduchu a alergeny mohou zhoršovat kvalitu spánku – tato čistička se s tím vypořádá, aniž by vás rušila.
Šeptá, nešumí. Hvězdicovitý tvar trysky HushJet™ potlačuje turbulence a tlumí zvukové vlny vznikající ve vysokorychlostním kompresoru. V nočním režimu pracuje na 24 dB přibližně jako vzdálené šeptání. Čistí, aniž by narušila váš spánek.
Čistší vzduch pro klidnější noc. Zachytává vzdušné alergeny – pyl, prach a zvířecí srst – a pomáhá zmírnit příznaky, které spánek zhoršují: rýmu, dráždění v krku a svědění očí.
Chytrý automatický režim. Integrované senzory sledují kvalitu vzduchu v reálném čase a výkon přístroje přizpůsobují automaticky – i během spánku.
Ideální pro domácnosti se zvířaty. Odstraňuje alergeny jako zvířecí srst a pachy – perfektní pro majitele domácích mazlíčků.
Kompaktní formát. Mimořádný výkon.
Hvězdicovitá tryska HushJet™ vytváří soustředěný proud vyčištěného vzduchu, který rychle a rovnoměrně pokryje celou místnost – bez hlučných turbulencí.
Elektrostatická HEPA filtrace. Nové nabité filtrační médium zachytí 99,97 % částic o velikosti 0,3 mikronu a menší. Je energeticky úspornější, šetří materiál a vydrží až pět let – to je pětinásobná životnost oproti předchozímu HEPA filtru.
CADR 250 m3/h. Výkonný výkon v kompaktním provedení.
Plně utěsněný filtrační systém. Co se dostane dovnitř, uvnitř také zůstane.
Cena: 10 290 Kč
Čistička je dostupná ve dvou barevných provedeních, stříbrná s bílou nebo modrozelená s černou.
Ať pracujete, odpočíváte, nebo spíte – Dyson HushJet™ Purifier Compact funguje nenápadně v pozadí a tiše chrání váš domov i vaše zdraví.
