Dyson HushJet™ Purifier Compact nejvýkonnější kompaktní čistička vzduchu

Autor:
  9:00
Praha 13. března 2026 (PROTEXT) - Nová generace čištění vzduchu značky Dyson je tady. Výkonný proud vzduchu, pětinásobná životnost HEPA filtru a záchyt 99,97 % znečišťujících látek o velikosti 0,3 mikronu.

Dyson HushJet™ Purifier Compact je navržena tak, aby vyčistila vzduch v celé místnosti díky výkonnému proudění vzduchu, mimořádně tichému provozu a HEPA filtru s pětinásobnou životností. Nová hvězdicovitá tryska HushJet™ od Dysonu představuje odvážný krok za hranice ikonické technologie Air Multiplier™ a otevírá novou éru výkonu i designu v čištění vzduchu. „Vyvinuli jsme způsob, jak usměrnit vysokorychlostní proudění vzduchu, minimalizovat turbulence a snížit aerodynamický hluk. HushJet™ díky tomu přivádí do místnosti velké množství vzduchu, a přitom zůstává neuvěřitelně tichá. V režimu spánku pracuje na pouhých 24 dB. Kompaktní čističku vzduchu jsme tímto přístupem zcela proměnili – jde o náš nejúčinnější přístroj v malém formátu, který zachytí 99,97 % znečišťujících látek o velikosti 0,3 mikronu a menší,“ prozrazuje zakladatel značky, James Dyson.

Nová éra Dyson designu

Dyson HushJet™ Purifier Compact představuje zásadní designový posun. Místo ikonické technologie Air Multiplier™ přichází s hvězdicovitou tryskou HushJet™, která funguje podobně jako koncentrátor na fén – zvyšuje rychlost proudění vzduchu, a tím zajišťuje rychlejší a výkonnější čištění. Vyčištěný vzduch cirkuluje po celé místnosti.

Čistička navržena pro lepší spánek i každodenní pohodu

Znečišťující látky ve vzduchu se v uzavřených, dobře utěsněných prostorách – jako jsou ložnice, zvláště ve městě – dokážou rychle nahromadit. Dyson HushJet™ Purifier Compact pracuje potichu a chytře, ve dne i v noci. Studie ukazují, že znečištění vzduchu a alergeny mohou zhoršovat kvalitu spánku – tato čistička se s tím vypořádá, aniž by vás rušila.

Šeptá, nešumí. Hvězdicovitý tvar trysky HushJet™ potlačuje turbulence a tlumí zvukové vlny vznikající ve vysokorychlostním kompresoru. V nočním režimu pracuje na 24 dB přibližně jako vzdálené šeptání. Čistí, aniž by narušila váš spánek.

Čistší vzduch pro klidnější noc. Zachytává vzdušné alergeny – pyl, prach a zvířecí srst – a pomáhá zmírnit příznaky, které spánek zhoršují: rýmu, dráždění v krku a svědění očí.

Chytrý automatický režim. Integrované senzory sledují kvalitu vzduchu v reálném čase a výkon přístroje přizpůsobují automaticky – i během spánku.

Ideální pro domácnosti se zvířaty. Odstraňuje alergeny jako zvířecí srst a pachy – perfektní pro majitele domácích mazlíčků.

Kompaktní formát. Mimořádný výkon.

Hvězdicovitá tryska HushJet™ vytváří soustředěný proud vyčištěného vzduchu, který rychle a rovnoměrně pokryje celou místnost – bez hlučných turbulencí.

Elektrostatická HEPA filtrace. Nové nabité filtrační médium zachytí 99,97 % částic o velikosti 0,3 mikronu a menší. Je energeticky úspornější, šetří materiál a vydrží až pět let – to je pětinásobná životnost oproti předchozímu HEPA filtru.

CADR 250 m3/h. Výkonný výkon v kompaktním provedení.

Plně utěsněný filtrační systém. Co se dostane dovnitř, uvnitř také zůstane.

Cena: 10 290 Kč        

Čistička je dostupná ve dvou barevných provedeních, stříbrná s bílou nebo modrozelená s černou.      

www.dyson.cz

Ať pracujete, odpočíváte, nebo spíte – Dyson HushJet™ Purifier Compact funguje nenápadně v pozadí a tiše chrání váš domov i vaše zdraví.

 

Zdroj: Dyson.cz

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?

Miss Czech Republic 2026: BIKINI CHALLENGE WINNERS

Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026. Ve finále jsou studentky, modelky i ženy s mezinárodní kariérou, nechybí ani známé tváře z Love...

U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit

Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 vznikne „park lamp“. Jeho autorem je...

U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi Zlíchovem a Podolím bude na západním břehu ozdobeno lampami z celého světa. Projekt Light Removes...

Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí“. Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry

Smíchovské nádraží prochází velkou proměnou.

Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také dopravní uzel. V historické nádražní budově zůstane unikátní dlažba s pravěkými tvory i obří lustry.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pražské ulice jsou zajímavý retroautosalon. Havlův Golf, sovětská Lada, německé Scorpio a další

Fantomasovský Citroën jsem náhodou objevil v jedné z podzemních garáží.

Když pojmete procházku po městě jako výlet za automobilovými veterány, určitě neprohloupíte. Parkovací místa v centru i v okrajových čtvrtích nabízejí podívání pro pamětníky. Zajímavostí je, že...

OBRAZEM: Flora je po měsíci prací k nepoznání. Stanice metra působí až strašidelně

Práce ve stanici metra Flora jsou zhruba měsíc po jejím uzavření v plném proudu.

Stanice metra Flora na lince A je zhruba měsíc po uzavření velkým staveništěm. Původní sovětské eskalátory už dělníci odstranili a nyní pokračují bourací práce v eskalátorovém tunelu. Současně se...

V bytě živořilo přes dvacet nemocných koček, policie našla v mrazáku sto koťat

Kriminalisté se zabývají případem týrání koček v Teplicích.

Závažný případ týrání zvířat vyšetřují kriminalisté v Teplicích. Chovatelka měla v bytě 2+1 25 koček v nevhodných podmínkách. Zvířata byla podvyživená, měla hnisavé záněty kůže, svrab v uších a...

13. března 2026  10:02,  aktualizováno  11:37

Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe v Děčíně čelí zátěžovým zkouškám

ilustrační snímek

Lávku pro pěší a cyklisty přes Labe a Ploučnici podrobují odborníci zátěžovým zkouškám. Stavba za více než 120 milionů korun se tak blíží ke konci. Stavaři...

13. března 2026  9:38,  aktualizováno  9:38

SP v biatlonu Otepää 2026: Voborníková ve formě jde do sprintu. Spolu s ní další tři Češky

Tereza Voborníková na střelbě vestoje při vytrvalostním závodě v Kontiolahti.

Sprint žen otevře páteční program Světového poháru v biatlonu v estonském Otepää. Český tým vyšle do závodu čtveřici závodnic v čele s Terezou Voborníkovou, která chce navázat na sérii umístění v...

13. března 2026  11:12

Filmaři vrátí příští týden okolí radnice v Liberci do 30.let minulého století

ilustrační snímek

Filmaři vrátí příští týden okolí historické radnice v Liberci do 30. let minulého století. Natáčení firmu Victura, které sleduje cestu mladého Johna F....

13. března 2026  9:30,  aktualizováno  9:30

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

SP v biatlonu 2025/26 pokračuje v estonském Otepää. Ženy dnes čeká náročný sprint

Jessica Jislová během štafety žen v Kontiolahti.

Čeští biatlonisté se vrací do kolotoče Světového poháru. Do estonského Otepää zamířila devítičlenná výprava, která je podobná té z minulého týdne v Kontiolahti. Ve výběru tedy opět nechybí bronzová...

13. března 2026  10:56

Ostravici překlene nový most s chrliči ohně, demolice starého začne příští týden

Nový most nahradí starý silniční most přes řeku Ostravici Na Karolině. Po...

Most přes Ostravici v ulici Na Karolině nedaleko centra Ostravy nahradí do konce letošního roku zcela nový objekt, ze kterého bude při různých příležitostech sršet oheň. Demolice toho starého začne...

13. března 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Obnovení řidičáku šoférovi nevyšlo. Při závěrečné zkoušce v autoškole nadýchal

ilustrační snímek

Nečekaný konec měla běžná silniční kontrola vozidla autoškoly v Českém Krumlově. Řidič, který vykonával závěrečnou zkoušku, nadýchal 1,3 promile alkoholu. Přitom za řízení v opilosti byl v minulosti...

13. března 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Do okrajových částí Brna pronikají divočáci, pomáhají odchytové klece nebo dron

ilustrační snímek

Do zahrad a zeleně v okrajových čtvrtích Brna pronikají divočáci a působí tam škody. Městské části ve spolupráci s myslivci proto například instalují odchytové...

13. března 2026  9:14,  aktualizováno  9:14

Dobrovolníci se chystají 28. března na úklid břehů řeky Kamenice na Děčínsku

ilustrační snímek

Dobrovolníci se chystají 28. března na úklid břehů řeky Kamenice v České Kamenici na Děčínsku. Tok protéká národním parkem České Švýcarsko. Úklid se uskuteční...

13. března 2026  9:11,  aktualizováno  9:11

SP v biatlonu Otepää 2026: Sprint mužů se Čechům povedl, Hornig v TOP 10

Michal Krčmář na trati štafetového závodu v Kontiolahti

Pětice českých biatlonistů zajela v úvodním závodě osmého dílu Světového poháru v biatlonu většinou skvěle. V estonském městě si ve čtvrtečním sprintu mužů zajeli pro skvělé výsledky. Češi zlepšili...

12. března 2026  16:51,  aktualizováno  13. 3. 10:33

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Sokolovská ortopedie posiluje, nový primář přináší zkušenosti z Německa

Délka pobytu na operačním sále je kolem půl hodiny. Pacientovi zůstane pouze...

Sokolovská ortopedie prochází výraznou proměnou. V čele oddělení stanul nový primář s bohatými zkušenostmi z přední německé kliniky, tým se specializuje a pacientům jsou k dispozici výkony, které se...

13. března 2026  10:22,  aktualizováno  10:22

Filmové melodie v Železném Brodě

ilustrační snímek

Nové album CO.MIX dua Yellow je na světě, křest proběhne v domácím prostředí v Železném Brodě.

13. března 2026  10:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.