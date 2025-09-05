Dyson představil 11 revolučních přístrojů, včetně inovativního vysavače Dyson V16 Piston Animal Submarine™ pro domácnosti se zvířaty

Praha 5. září 2025 (PROTEXT) - Společnost Dyson je známá svými inovacemi a novými technologiemi, díky kterým přináší na trh revoluční produkty. Zakladatel společnosti Sir James Dyson představil v Berlíně 11 letošních novinek a inovovaných přístrojů od nejtenčího vysavače na světě až po nejvýkonnější fén.

Vysavač Dyson V16 Piston Animal Submarine™: Perfektní pomocník pro úklid krátkých i dlouhých chlupů domácích mazlíčků

„Dyson V16 Piston Animal je poháněn naším nejvýkonnějším motorem Hyperdymium™. Je to první vysavač s dynamickými cyklony. V režimu boost se zapne pět dalších cyklonů pro extra sací výkon. Vylepšená čisticí hubice inteligentně snímá změny typu podlahy a automaticky upravuje sací výkon a rychlost kartáče. Dva kuželové kartáče odstraňují i ty nejdelší vlasy a jsou nasávány přímo do koše, který díky našemu mechanismu CleanCompaktor™ pojme prach nasbíraný při vysávání za 30 dní. Navíc se díky naší vylepšené hubici Submarine jedná o vysavač pro mokré i suché čištění. Sbírá nečistoty a myje podlahy bez roznášení nečistot a zároveň uklízí rozlité tekutiny na tvrdých podlahách,“ říká o novém unikátním vysavači James Dyson, zakladatel společnosti Dyson. 

Co nového Dyson V16 Piston Animal Submarine přináší?

Nová čisticí hubice All Floor Cones™ Sense: Je vybavena dvěma kuželovými kartáči, které automaticky spirálovitě odvádějí vlasy a chlupy, brání jejich namotávání. Nečistoty jsou snadno nasávány přímo do sběrné nádoby. Vysavač se inteligentně přizpůsobuje různým typům podlah – upravuje sací výkon i rychlost otáčení kartáče. LED osvětlení na hlavici odhaluje i neviditelný prach, takže žádné znečištěné místo nezůstane přehlédnuto. 

Motor Dyson Hyperdymium™ 900 W s novou technologií Dynamic Cyclone je srdcem nového vysavače, generuje sací výkon 315 AW bez poklesu. V režimu Boost se aktivuje pět dodatečných cyklonů díky technologii Dynamic Cyclone, což výrazně zvyšuje výkon v okamžicích, kdy je to nejvíce potřeba. 

Vylepšená Hubice na mokré čištění Submarine™ 2.0 spolehlivě odstraňuje rozlité tekutiny i zaschlé skvrny z tvrdých podlah. Nádrž na čistou vodu o objemu 300 ml umožňuje úklid plochy až 110 m2, přičemž režim Boost poskytuje dodatečný přísun vody pro odstranění i těch nejodolnějších nečistot. 

Nový zásobník Dyson CleanCompaktor™ pojme třikrát více prachu a nečistot. Využívá kompresní technologii pro stlačení prachu a nečistot. Umožňuje vysávání až po dobu 30 dní bez nutnosti vyprazdňování. Při samotném vyprazdňování se vnitřní plochy automaticky otírají, takže v zásobníku nezůstává žádný prach ani vlasy.

Dyson V16 Piston Animal Submarine™ je navíc propojen s aplikací MyDyson™, která uživatelům nabízí možnost sledovat stav zařízení, upravovat nastavení a přijímat upozornění na údržbu v reálném čase. 

Dyson V16 Piston Animal disponuje s celoplošnou HEPA filtrací s plně uzavřeným pětistupňovým filtračním systémem, zachytí až 99,99 % částic o velikosti až 0,1 mikronu[1], včetně alergenů, bakterií a virů. Dále s LED osvětlením, novou čisticí hubicí s dálkovým ovládánímskrytými vestavěnými nástroji, vyměnitelnou baterii umožňující až 70 minut úklidu a třemi precizně zpracovanými nástavci: kombinovaným nástavec, štěrbinovou hubicí a nástavcem na odstraňování vlasů.

Dyson V16 Piston Animal SubmarineTM bude k dispozici on-line od 5. září za cenu cca 25 790 Kč a Dyson V16 Piston Animal za  23 190 Kč.  Více na www.dyson.cz 

 

Dalších 10 inovativních přístrojů Dyson, které mění svět úklidu i krásy

 

Nejtenčí vysavač na světě, Dyson PencilVac™

Dostupný od listopadu 2025

Dyson PencilVac™ o průměru 38 mm bez námahy klouže, vznáší se po podlaze a čistí ve všech směrech. Snadno s ním uklidíte i pod nízkým nábytkem. Je poháněn novým výkonným a kompaktním motorem Hyperdymium™ 140k, který má přibližně stejný průměr jako dvoueurová mince. Má vysoce výkonné sání, dvojité zelené světlo podobné laseru i připojení k aplikacím – to vše však naleznete v ultratenkém provedení. Nový lineární systém odděluje prach od proudu vzduchu a stlačuje jej tak, aby nádoba pojala pětkrát více nečistot, než je její kapacita 0,08 l. Hygienický systém vyprazdňování zásobníku na prach umožňuje vysypávat nečistoty do koše a zároveň stejným pohybem otírat kryt. Čtyři kužely kartáčové lišty v nástavci vysavače samy odstraňují vlasy, chlupy nebo vlákna. 

Vylepšený bezdrátový vysavač Dyson V8 Cyclone

Dostupný od 10. září

Vysavač Dyson V8 Cyclone je další generací vysavače Dyson V8™, který při svém uvedení na trh v roce 2016 vytvořil zcela nový, lehký a převratný formát vysavače. Díky o 30 % vyššímu sacímu výkonu (150 air wattů) si vysavač Dyson V8 Cyclone poradí s odolnými nečistotami. Má o 50 % delší dobu provozu, která nabízí až 60 minut vysávání bez ztráty výkonu.                                                      

NOVINKA: Dyson Clean+Wash Hygiene

Dostupný od ledna 2026

Nový Dyson Clean+Wash Hygiene je lehký vysavač pro mokrý i suchý úklid. Řeší problémy s nehygienickými filtry a přináší tak novou úroveň hygienického čištění tvrdých podlah. Na rozdíl od běžných mokrých čističů spoléhajících na filtry, které se mohou ucpat, zachytávat bakterie a vytvářet nepříjemné pachy, čistič Dyson Clean+Wash Hygiene udržuje veškeré nečistoty i špinavou vodu bezpečně uzavřené přímo v hubici. 

NOVINKA: Dyson Spot+Scrub™ Ai robot

Dostupný od ledna 2026

Robotický vysavač Dyson Spot+Scrub™ s umělou inteligencí představuje novou generaci technologie Dyson pro mokré i suché čištění podlah. Díky detekci skvrn s podporou AI a adaptivnímu čisticímu režimu dokáže přesně identifikovat nečistoty, reagovat na ně, kontrolovat výsledek a zároveň se s vysokou přesností vyhýbat překážkám. Kamera s umělou inteligencí, zelené LED osvětlení a inteligentní navigace umožňují rozpoznat téměř 200 typů předmětů – od kabelů až po ponožky – a efektivně kolem nich uklidit. 

NOVINKA: Mimořádně tichá čistička vzduchu Dyson HushJet™ Purifier Compact

Dostupný od ledna 2026

Dyson HushJet™ Purifier Compact je kompaktní čistič vzduchu s vysokým průtokem pro efektivní čištění celé místnosti, a přitom pracuje mimořádně tiše. Nová tryska Dyson HushJet™ představuje další vývojový krok ikonické technologie Dyson Air Multiplier™ a nabízí inovativní způsob, jak ztišit proudění vzduchu při výstupu z trysky. Při plném výkonu udržuje nízkých 44 dB – a v nočním režimu pouhých 24 dB – přičemž je téměř dvakrát výkonnější. Navzdory třetinové velikosti dosahuje až 80 % čisticí kapacity modelu Dyson Big+Quiet, což z něj činí ideální volbu pro ložnice a prostory určené k soustředění.

Dyson Cool™ CF1: První inteligentně přepracovaný bezlopatkový ventilátor

Dostupný od poloviny března 2026

Dyson Cool™ CF1 navazuje na průlomový vynález bezlopatkových ventilátorů a posouvá jej na novou úroveň. Je energeticky úsporný, ovládá se prostřednictvím aplikace MyDyson™ a nabízí řadu vylepšení: nový režim spánku pro nerušený odpočinek, přehlednou LCD obrazovku nebo intuitivní ovládací prvky přímo na zařízení.

Ventilátorový ohřívač Dyson Hot+Cool™ HF1 Remote Link Pre-Heat

Dostupný od ledna 2026

Nový ventilátor Dyson Hot+Cool™ HF1 Remote Link Pre-Heat je dosud nejrychlejší, nejtišší a nejvýkonnější model 2 v 1 od společnosti Dyson. Dokáže vytopit místnost rychleji než kdy dříve, přitom ho slyšíte o 25% méně. Vestavěný teplotní senzor zajišťuje optimální energetickou účinnost i pohodlí a nový režim spánku udržuje požadovanou teplotu po celý den i noc. Jako první ventilátor Dyson můžete pohodlně ovládat na dálku prostřednictvím aplikace MyDyson™.

Dyson Supersonic r™: Nejvýkonnější fén od Dysonu

Fén Dyson Supersonic r™ je lehčí, menší a výkonnější než kdykoli předtím. Tento model si získal oblibu profesionálních kadeřníků.                                      

Dyson Airwrap Co-anda 2x™: Multi-styler a fén nové úrovně

Multistyler Dyson Airwrap Co-anda 2x™ je poháněn motorem Hyperdymium™ 2 – nově vyvinutým, nejrychlejším a nejvýkonnějším motorem pro péči o vlasy od společnosti Dyson. Vysouší vlasy stejně rychle jako plně výkonný fén. Nabízí všestrannost 6 v 1: sušení, natáčení, vlnění, narovnání, uhlazení a objem bez tepelného poškození.

Vyživující řada pro vlasy Dyson Omega™

Dyson Omega™ inovativní řada je založena na unikátní směsi sedmi olejů bohatých na omega-kyseliny, včetně slunečnicového oleje pocházejícího z vlastních farem Dyson v Lincolnshire ve Velké Británii. Nabízí hydratační vlasový olej, který vlasy posiluje a obnovuje, a vyživující bezoplachový kondicionér ve spreji, který usnadňuje jejich rozčesávání. 

 

[1] Filtrace testována dle normy ASTM F3150 v režimu Boost nezávislou třetí stranou, společností SGS IBR Laboratories v USA, v laboratorním prostředí. Účinnost filtrace se vypočítává porovnáním počtu standardizovaných prachových částic vstupujících do vysavače s počtem uvolněných částic. Míra zachycení se může v závislosti na použití lišit.

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

 

