Dyson představuje novinku ventilátor HushJet™ Mini Cool

Dyson uvádí svůj první přenosný ruční ventilátor: HushJet™ Mini Cool. Navržen pro život v pohybu – multifunkční ventilátor určený do ruky nebo na stůl. S hmotností pouhých 212 g a výdrží baterie až šest hodin zajistí příjemné ochlazení kdykoli během dne i noci, ať jste kdekoli. Díky bezkartáčovému stejnosměrnému motoru s až 65.000 otáčkami za minutu dosahuje proudění vzduchu rychlosti až 25 m/s. Pět úrovní výkonu včetně režimu Boost umožňuje snadno přizpůsobit intenzitu chlazení aktuálním podmínkám – od jemného vánku pro práci či cestování až po rychlou osvěžující úlevu v těch nejteplejších dnech.
„Od roku 2009 se soustředíme na dokonalé zvládnutí proudění vzduchu - od jeho efektivního nasměrování přes minimalizaci turbulencí až po zdokonalování tepelných technologií. Ventilátor HushJet™ Mini Cool je vrcholem našeho snažení: jde o výkonné chlazení navržené pro život v pohybu, které přináší špičkové technologie přímo do ruky,” představuje novinku Jake Dyson, hlavní inženýr značky Dyson.
Významné číslo 38
Ve společnosti Dyson má rozměr 38 mm zvláštní význam. Symbolizuje přístup k výrobě – dělat věci menší, lehčí a zároveň výkonnější, což je součástí inženýrské DNA značky Dyson. Právě tento rozměr odpovídá průměru náramkových hodinek a najdete ho u produktů jako Dyson Supersonic™, Dyson PencilVac™ i nového ventilátoru HushJet™ Mini Cool.
Systém HushJet™: výkonný a zvukově dokonalý
Systém HushJet™ značky Dyson poskytuje proudění vzduchu až 25 m/s, navržené pro rychlé a účinné ochlazení i v těch nejteplejších dnech. Ať už jste na tenisovém kurtu, v kanceláři, na cestách nebo na letním festivalu, ventilátor HushJet™ Mini Cool vás udrží v pohodě a uprostřed dění. Lze jej používat v ruce, postavit na stůl nebo nosit kolem krku. Akustika je stejně důležitá jako výkon. Díky trysce HushJet™ jsou sníženy nízkofrekvenční vibrace, odstraněn vysokofrekvenční bzukot a utlumen zvuk motorů, takže ventilátor nabízí výkonné a zároveň tiché ochlazení.
„S ventilátorem HushJet™ Mini Cool jsme chtěli vytvořit povrchové úpravy, které vyvolávají emoce a reflektují kontext. Výrazné kontrasty pro sebejistotu, hluboké tóny pro sofistikovanost a jemné odstíny pro klid. Vznikl tak velmi osobní design,“ vysvětluje specialistka na barvy, materiály a povrchové úpravy produktů Dyson, Holly Holmes.
Ventilátor HushJet™ Mini Cool je k dispozici ve třech barevných provedeních:
- Ink / Cobalt – kombinace kobaltové a inkoustové modré odráží dualitu městského života: živého a odvážného, přesto elegantního a vyrovnaného.
- Carnelian / Sky – moderní evoluce klasické Dyson červené, doplněná matným povrchem a nebeskou modří pro pocit svěžesti a chladu.
- Stone / Blush – jemně zbarvená bílá s nádechem růžové, inspirovaná perletí, evokuje klid a teplo, připomínající vnitřní záři perleťové mušle.
Ventilátor HushJet™ Mini Cool se prodává se šňůrkou na krk (Neck Dock), nabíjecím stojanem, nabíjecím kabelem USB-C a cestovním pouzdrem. Pro ty, kteří si chtějí svůj zážitek dále přizpůsobit, bude k dispozici řada volitelného příslušenství, včetně univerzálního držáku, který byl navržen pro připevnění k předmětům, jako je kočárek, a Grip Clip, který bezpečně připevní ventilátor k popruhům tašky nebo k bundě. Toto příslušenství vám poskytuje ještě více způsobů, jak přenosný chladicí ventilátor nosit, postavit nebo upevnit.
|Kategorie
|Specifikace
|Výkon proudění vzduchu
|Rychlost proudění vzduchu: až 25 m/s
|Motor
|Bezkartáčový stejnosměrný motor až 65 000 otáček/min
|Systém proudění vzduchu
|Unikátní tryska HushJet™ navržená pro soustředěné, efektivní proudění vzduchu a sníženou turbulenci; tišší zvukový profil se sníženým vysokofrekvenčním hlukem
|Akustika
|72,5 dBA v režimu Boost, 68 dBA v rychlosti 5, 52 dBA v rychlosti 1
|Režimy ventilátoru
|5 rychlostí proudění vzduchu a režim Boost
|Režimy použití
|Ruční, stolní a na těle (univerzální použití 3 způsoby)
|Baterie a nabíjení
|Výdrž: Až 6 hodin (kapacita baterie 5 000 mAh)
|Nabíjení: Přiložen nabíjecí kabel USB-C, plné nabití za 3 hodiny
|Hmotnost
|212g
