Dyson představuje Supersonic™ Travel: O 32 % menší. O 25 % lehčí. Stále výkonný.

Autor:
  9:00
Praha 21. dubna 2026 (PROTEXT) - Dyson uvádí na trh novinku, která potěší všechny nadšené moderní cestovatele – vysoušeč vlasů Dyson Supersonic™ Travel. Je navržený přesně pro život na cestách: šetří vlasy a zároveň zvládne profesionální styling bez kompromisů. Díky své kompatibilitě se jeho napětí přizpůsobí v zemích po celém světě, takže výkon pojede naplno, ať už jste v Praze nebo New Yorku. Během chvilky snadno dosáhnete hladší a lesklejší hřívy[1]! Přístroj se stane vaším nepostradatelným parťákem po každodenním cvičení v posilovně, na víkendových výletech i delších dovolených. Fén Supersonic™ Travel vám zkrátka umožní péči o vlasy bez hranic, abyste vypadali a cítili se co nejlépe kdykoli a kdekoliv.

Nejde jen o zmenšení fénu, přeprojektovali jsme přístroj tak, aby byl ideální pro cestování. Supersonic™ Travel nabízí perfektní styling a zároveň chrání vlasy před extrémním teplem. Je navržen pro vysoký výkon, snadnou přenositelnost a zdraví vlasů.” James Dyson, zakladatel a hlavní inženýr Dyson

O 32 % menší a o 25 % lehčí než původní fén Dyson Supersonic™ – váží dokonce méně než plechovka limonády[2]! Díky tomu se snadno vejde do kabelky, batohu i kabinového kufru a klidně s vámi poletí i v příručním zavazadle. Přitom si zachovává svižný sušicí výkon, kterým se fény Dyson proslavily. Navíc je jediným cestovním fénem umožňujícím sdílení nástavců[3] s vaším stávajícím fénem Dyson Supersonic™ nebo Dyson Supersonic Nural™. Napětí se automaticky přizpůsobuje zemi, ve které se nacházíte. Jeho plný výkon si proto užijete všude po světě. Nadměrné teplo patří k nejčastějším příčinám poškození vlasů a běžné fény se často spoléhají na nekontrolovaný žár, který může vlasy časem oslabit. Fén Dyson Supersonic™ Travel disponuje technologií inteligentního řízení teploty. Měří teplotu proudění vzduchu 100krát za sekundu, zabraňuje poškození extrémním teplem, a navíc je proud vzduchu precizně nasměrovaný tak, aby vlasy vysušil rychle a rovnoměrně. Díky tomu zůstává hříva zdravá[4] a lesklá.

[1] ve srovnání s přirozeným schnutím na vzduchu

[2] Supersonic™ Travel váží 330 g – pro srovnání plná plechovka limonády (330 ml) váží přibližně 350–390 g

[3] Možné sdílet nástavce s fény Dyson Supersonic™ a Dyson Supersonic Nural™.

[4] 87 % uživatelů potvrdilo, že jejich vlasy působí zdravěji. Vychází ze spotřebitelského testu s 98 účastníky ve srovnání s jejich stávajícím cestovním fénem, provedeno v lednu 2026.

Dyson se postará o vaše vlasy doma i na cestách

Když Dyson v roce 2016 uvedl na trh původní fén Supersonic™, znamenalo to radikální odklon od konvenčního designu dosavadních fénů. Vysokorychlostní motor Dyson byl umístěn v rukojeti, což přístroji zlepšilo rovnováhu, a proudění vzduchu bylo navrženo tak, aby přístroj vysušil vlasy rychle a bez extrémního žáru. Technologie inteligentního řízení teploty měří teplotu vzduchu několikrát za sekundu, aby nedocházelo k tepelnému poškození a zůstal zachován přirozený lesk. Opřený o rozsáhlý výzkum v oblasti vlasové vědy nastavil Dyson Supersonic™ novou laťku pro fény – stál na prahu nové generace vysoušečů navržených pro ochranu zdraví vlasů při každém použití.

V péči o zdraví pokožky hlavy udělal Dyson další krok s fénem Supersonic Nural™. Ten disponuje režimem ochrany pokožky hlavy, který chytře reguluje teplotu vzduchu. Tento stylingový společník přináší inteligentní styling navržený pro zdravé vlasy, zdravou pokožku hlavy a šetrnou péči o nově rostoucí vlasy. Pro život za hranicemi vaší koupelny je tu nyní nový cestovní fén Dyson. Kompaktní stylingové řešení, které v sobě ukrývá základní technologie Dyson – ale v menším a lehčím provedení, přitom bez kompromisů ve výsledcích[1]. Další výhodou je kompatibilita nástavců – můžete si s sebou vzít své oblíbené nástavce ze svého stávajícího fénu Dyson Supersonic™ nebo Supersonic Nural™[2], a dopřát si svůj oblíbený účes, ať jste kdekoliv.

Dokonalí cestovní společníci pro zdravé vlasy

Ať už jste v hotelovém pokoji, letištním salónku nebo vzdáleném útočišti, kromě fénu, který vám zajistí zdravé vysoušení vlasů na cestách[3], si nezapomeňte přibalit i přípravky, jež chrání a vyživují vlasy v různých klimatech. Fén Supersonic™ Travel se skvěle doplňuje se sprejem Dyson Omega™ Leave-in Conditioning Spray Mini pro ochranu vlasů při každém použití. Obsahuje směs Dyson Oli7™ – unikátní kombinací sedmi olejů bohatých na omega kyseliny, včetně slunečnicového oleje pěstovaného na farmách Dyson. Přípravek zajišťuje hlubokou výživu, redukuje krepatění a chrání před vlhkostí. Společnými silami tvoří kompletní systém péče o vlasy doma i na cestách.

Evoluční přístup Dysonu ke kráse

Dyson strávil poslední desetiletí výzkumem a aplikací svých znalostí v oblasti vlasové vědy, proudění vzduchu, řízení teploty a složení přípravků, aby řešil skutečné problémy v péči o vlasy. Dyson se zavázal k vědeckému výzkumu vlasů a pokožky hlavy, který stojí na rozsáhlých studiích biologie vlasů. Studie ukazují, že nadměrné teplo může degradovat keratin, oslabovat vlasovou dřeň a vést k lámavosti. Pokožka hlavy, která je domovem přibližně 100.000 vlasových folikulů, může být citlivá na změny teploty a vlhkosti, zejména během cestování. Právě proto přichází na scénu technologie inteligentního řízení Dyson. Pomáhá udržovat optimální teplotní podmínky, což přispívá ke snížení suchosti a podráždění – vaše vlasy zůstávají v kondici.

Od Dyson Supersonic™, přes Airwrap™, Corrale™, Airstrait™ až po přípravky Chitosan™, Omega™ a Amino™ – Dyson aplikoval vědu a techniku, aby změnil způsob, jakým lidé upravují své vlasy. Důraz klade na zdraví, efektivitu a všestrannost.

Vlasový styling bez starostí

Pozorujeme, že stále větší oblibě se těší cestovatelské účesy, které nevyžadují velkou péči, a přesto vypadají skvěle. Typickým příkladem jsou ‚vzdušně tvarované vlny'. S novým fénem Supersonic™ Travel si můžete takový styling snadno vytvořit, a navíc docílit maximálního lesku. Je ideální pro vlhké destinace nebo suchý vzduch v letadle. Precizně směrovaný proud vzduchu nadzvedne vlasy u kořínků a uhladí konečky. Výsledkem je účes, který působí promyšleně, ale ne strojeně – ideální pro moderní cestovatele.” Irinel de Leon, globální Dyson ambasadorka stylingu

www.dyson.cz

[1] 92 % lidí souhlasí, že by rádi cestovali se Supersonic™ Travel; spotřebitelský test 98 účastníků vs. jejich stávající cestovní fén, leden 2026.

[2] Funkce rozpoznávání nástavců z Supersonic Nural™ není kompatibilní se Supersonic™ Travel.

[3] 94 % spotřebitelů souhlasí, že Supersonic™ Travel je lepší než hotelový vysoušeč vlasů. Spotřebitelský test 54 účastníků, kteří použili hotelový fén v průběhu 3 měsíců, leden 2026.

 

Zdroj: www.dyson.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.