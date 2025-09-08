E.ON Energy Globe 2025 zná svého vítěze. Prestižní ocenění získaly Ptačí parky

"Každoročně nám soutěž E.ON Energy Globe ukazuje, kolik inspirativních a smysluplných projektů v oblasti udržitelnosti a ochrany přírody v České republice vzniká. Pro nás je velkou ctí, že jim můžeme poskytnout prostor, podporu a zviditelnění," říká Claudia Viohl, generální ředitelka společnosti E.ON v České republice.
Vítězný projekt a cena sympatie
Hlavní cenu letos získal projekt Ptačích parků, o které se stará Česká společnost ornitologická. Ptačí parky jsou v rámci soutěže E.ON Energy Globe již druhým vítězem po sobě, který se snaží o obnovu krajiny. Vloni totiž vyhrála Rezervace velkých kopytníků v Milovicích. Stejně jako ona Ptačí parky aktivně chrání přírodní prostředí a pomáhají k obnovení přirozených ekosystémů. "Vítězství jsme přijali s velkým potěšením, a ještě větší potěšení to je pro naši organizaci, jelikož si všichni uvědomujeme, kolik práce za Ptačími parky je a jak je velká podpora široké veřejnosti. Na tom je naše práce a rozvoj Ptačích parků založený. Bez veřejnosti by Ptačí parky nemohly existovat," zmínil Břeněk Michálek z České společnosti ornitologické.
Vítěz si odnesl finanční podporu 500.000 korun od společnosti E.ON na další rozvoj. "Pro nás to znamená mít volné finance, které se dají využít k nákupu půdy v rámci rozvoje některého z ptačích parků. Mimo sedmi už existujících parků plánujeme i další. Máme to dokonce zakotveno v naší strategii, která říká, že do roku 2042 bude ptačí park v každém kraji České republiky," dodává Břeněk Michálek.
Vedle hlavní ceny byla na festivalu udělena i Cena sympatie, o níž rozhodovali návštěvníci přímo v areálu Nové Zbrojovky. Získala ji bylinná farma Květomluva, která si kromě ocenění odnesla i finanční odměnu 50 tisíc korun.
"Velice nás to potěšilo. Mé sympatie směřovaly ke všem projektům, protože dávají smysl. Výhru proto rozdělím i mezi ostatní, kteří se dostali do finále. A určitě proběhne malá oslava v našem týmu. Účast v Energy Globe pro nás byla přínosná a dala nám i hodně kontaktů," osvětluje majitel Květomluvy Radek Fryzelka.
Rekordní účast a rostoucí zájem veřejnosti
Do letošního 17. ročníku se přihlásilo celkem 216 projektů, což je téměř o 30 % více než vloni. O vítězi rozhodovala veřejnost v online hlasování, do kterého se zapojilo přes 24.000 hlasujících. Oproti minulému roku jde o více než pětinový nárůst, což ukazuje na rostoucí zájem o ekologická témata v České republice.
"Soutěž je průvodcem projektů, které mají skutečný dopad a přinášejí pozitivní změnu. Věřím, že i letošní vítěz se stane inspirací pro další," doplňuje Claudia Viohl.
Vedle hlavní ceny od společnosti E.ON si odměny odnesli i další finalisté díky partnerům soutěže. Produkty za 100.000 korun věnovala společnost Ptáček, vouchery v hodnotě 50.000 korun poskytly společnosti Hornbach, DE Dietrich, Trilux a nově i Tierra Verde. Hlasující mohli vyhrát let balonem, ubytování v hotelu Galant v Mikulově, poukázky na nákup od společnosti Hornbach nebo ekobalíčky.
Slavnostní vyhlášení proběhlo v rámci třetího ročníku E.ON Ekofestivalu, který se letos podruhé konal v Brně v areálu Nové Zbrojovky. Festival nabídl hudební vystoupení Davida Kollera, Terezy Maškové a kapely Vesna i řadu udržitelných workshopů a interaktivních aktivit pro děti i dospělé.
"Návštěvníci se nejen baví, ale odnášejí si i nové znalosti a motivaci, jak přispět ke změně. Propojujeme soutěž E.ON Energy Globe s festivalem proto, aby se vítězné projekty dostaly blíže lidem, kteří se o ekologii zajímají. Letos navštívilo Ekofestiva 6700 lidí," vysvětluje Šárka Dvořáková, která má v E.ONu soutěž na starosti.
Informace o vítězném projektu
Projekt Ptačí parky České společnosti ornitologické aktivně obnovuje a chrání přírodní prostředí na téměř 700 hektarech po celé České republice. Vznik sedmi parků, jako jsou Josefovské louky nebo Zbudovská blata, pomáhá chránit ohrožené druhy ptáků a dalších živočichů, obnovuje mokřady a krajinu a zároveň nabízí prostor pro vzdělávání i odpočinek veřejnosti. Projekt je otevřený dobrovolníkům, dárcům i návštěvníkům a do roku 2042 plánuje park v každém kraji.
Informace o vítězi Ceny sympatie
Bylinná farma Květomluva na jihu Valašska je příkladem, jak lze i z neúrodné půdy vytvořit ekologicky certifikované hospodářství bez dotací. Rodina Fryzelkových zde pěstuje hypoalergenní potraviny v AIP kvalitě a zároveň inspiruje ostatní k udržitelnému zemědělství. Farma se věnuje také ekologické výchově a zachování tradičních metod, čímž propojuje péči o krajinu s moderním přístupem k produkci zdravých potravin.
Přehled vítězů posledních let
2025 – Ptačí parky, v nichž Česká společnost ornitologická obnovuje mokřady a krajinu a zároveň nabízí prostor pro vzdělávání i odpočinek veřejnosti.
2024 – Rezervace velkých kopytníků v Milovicích, kterou provozuje společnost Česká krajina, se snaží navracet rovnováhu do krajiny. V rezervaci pomáhají divocí koně, zubři a pratuři efektivně obnovovat přirozené ekosystémy.
2023 - Společnost NIL Textile, která recykluje textil a vyrábí z něj nové oblečení
2022 - Start-up MYCO, který nahrazuje polystyrénové obaly rozložitelným houbovým myceliem
2021 – Domov Podhradí, který představuje udržitelné bydlení pro seniory
2020 – Obec Hostětín, která zaujala svým celkovým udržitelným přístupem
2019 – Aplikace Nesnězeno, která zachraňuje potraviny a jídla před vyhozením.
