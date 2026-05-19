E.ON nabízí nejvýhodnější plyn na trhu, pomůže i v době nejistoty

"Vidíme, že zákazníci v současnosti výrazně více preferují produkty s fixací ceny. Dává to smysl - v době, kdy trhy reagují na geopolitické napětí a ceny energií mohou kolísat, je fixace jedním z nejlepších způsobů, jak si zajistit klid a kontrolu nad výdaji za energie. Ceny, které aktuálně mohou získat, jsou velmi příznivé," říká Peter Škrabák, vedoucí prodeje E.ON Energie.
Nový tarif "Plyn výhodně PRO na 3 roky“ nabízí zákazníkům výrazné zvýhodnění hned v prvním roce. Do konce roku 2026 činí cena za dodaný plyn 664 Kč za MWh, což je o 50 % méně než standardní cena v dalších letech fixace, kdy zákazníci zaplatí 1330 Kč/MWh.
Díky tomuto přístupu může běžná domácnost s roční spotřebou 15 MWh, ušetřit oproti běžným ceníkům zhruba 5900 Kč každý rok během tříleté fixace.
"Takto výhodnou nabídku můžeme zákazníkům přinést díky naší dlouhodobé nákupní strategii. Aktivně pracujeme s nákupy energií v čase a dokážeme optimalizovat cenu tak, aby byla pro nové zákazníky maximálně atraktivní a zároveň dlouhodobě udržitelná," doplňuje Peter Škrabák.
Nabídka je určena novým zákazníkům a představuje ideální příležitost pro ty, kteří chtějí změnit dodavatele a zároveň si zajistit výhodnou cenu plynu na několik let dopředu a mít ceny energií pod kontrolou.
Zdroj: E.ON