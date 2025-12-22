E.ON pomáhá SOS dětským vesničkám už šestým rokem. Letos podpořil i program terapeutického rodičovství

Autor:
  9:07
Praha 22. prosince 2025 (PROTEXT) - Společnost E.ON i letos významně podpořila děti vyrůstající v náhradní rodinné péči prostřednictvím spolupráce s SOS dětskými vesničkami. Kromě finanční pomoci ve výši 1,5 milionu korun zahrnovala spolupráce také řadu vzdělávacích, terapeutických a dobrovolnických aktivit. Za šest let pak společnost věnovala organizaci materiální a finanční pomoc za téměř 24 milionů korun.

„Naše spolupráce s SOS dětskými vesničkami je založená na přesvědčení, že žádné dítě nemá být na své cestě životem samo. Proto podporujeme programy, které pomáhají dětem léčit traumata, posilují roli pěstounů a vytvářejí prostředí, kde mohou bezpečně růst,“ říká Jan Zápotočný, místopředseda představenstva společnosti E.ON Energie. „Rok 2025 ukázal, že společnými silami dokážeme dětem i rodinám nabídnout skutečně účinnou podporu. V roce 2026 budeme pokračovat zejména v oblasti energetického vzdělávání a rozvoje programů pro děti,“ pokračuje Jan Zápotočný.

 

Psychická podpora pěstounů

E.ON a SOS dětské vesničky pokračovaly v roce 2025 v dlouhotrvajícím partnerství, jehož cílem je zajistit dětem v náhradní péči bezpečné, stabilní a podnětné prostředí. Šestým rokem pak E.ON poskytl SOS dětským vesničkám podporu ve výši přes 24 milionů korun. Jen letos podpořil organizaci částkou 1,5 milionu korun, která byla využita na odborné terapie, vzdělávání pěstounů i podporu sociálních pracovníků. 

Finanční dar E.ONu umožnil realizaci programu terapeutického rodičovství, který pomáhá dětem překonávat následky raného vývojového traumatu. Program stojí na principu láskyplné a citlivé péče, k níž jsou pěstouni vedeni pomocí odborných metodik a terapeutických pomůcek, které díky podpoře partnerství vznikly.

Díky tomu mohly SOS dětské vesničky poskytovat 630 hodin individuálních terapií a konzultací, uspořádat 59 vzdělávacích akcí pro pěstounské rodiny s celkovou účastí 844 osob a zajistit každodenní podporu téměř 650 dětem v péči sociálních pracovníků.

„Podpora E.ONu nám v roce 2025 umožnila rozvíjet terapeutické programy, posílit vzdělávání pěstounů a přinést dětem i rodinám větší pocit bezpečí a jistoty,“ uvádí Jindra Šalátová, ředitelka SOS dětských vesniček. „Pěstouny vzděláváme v principech terapeutického rodičovství. To je postaveno na přesvědčení, že pro zraněnou dětskou duši je nejléčivější láskyplný vztah s blízkou osobou. Pěstounům přináší pochopení toho, proč se jejich děti někdy chovají jinak, než by čekali a povzbuzuje je v laskavém vymezování hranic a zároveň přijímání dětí se vším všudy,“ vysvětluje Jindra Šalátová. „Velmi si vážíme také dobrovolnických aktivit zaměstnanců E.ONu a jejich ochoty být dětem blíž. Tato kombinace odborné práce a lidského přístupu je pro nás nesmírně cenná,“ doplňuje Jindra Šalátová.

 

Energetické vzdělávání i další věci v roce 2026

Spolupráce v roce 2025 ale zdaleka nebyla jen o financích. E.ON uspořádal dobrovolnické dny v brněnské vesničce, workshopy energetické gramotnosti pro děti a sociální pracovníky, letní výtvarné dílny v Brně, Oslavanech a Bystřici pod Hostýnem a také sbírku sportovního vybavení, díky níž děti získaly kola, koloběžky i chrániče pro volnočasové aktivity. Součástí spolupráce byl také workshop pro zaměstnance E.ONu na téma práce s teenagery a zapůjčení elektromobilu pro SOS vesničku v Praze, který bude k dispozici i v roce 2026.

Na příští rok plánují obě organizace další rozšíření partnerství. Zaměřit se chtějí zejména na energetické vzdělávání formou webinářů, nové vzdělávací programy pro mladé rodiny a sociální pracovníky a interaktivní hry a workshopy pro děti, které zábavnou formou učí, jak šetřit energii a pečovat o životní prostředí.

Zdroj: E.ON

 

www.eon.cz

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

PROTEXT

 

