E.ON posiluje svou pozici na trhu s fotovoltaikami. Majetkově vstoupildo společnosti Hora Energy

„Na trhu dnes nerozhoduje jen cena, ale také rychlost, kvalita a schopnost vyhovět všem specifickým požadavkům klienta. Partnerství s Hora Energy nám umožní lépe řídit kapacity a zefektivnit celý proces od návrhu až po dlouhodobý provoz elektrárny a také být výrazně flexibilnější a rychle reagovat na požadavky zákazníků,“ říká Jan Zápotočný, místopředseda představenstva společnosti E.ON Energie a jednatel společnosti E.ON Energy Solutions. Novým jednatelem společnosti Hora Energy se za E.ON stává Petr Ludvík. Obě strany se dohodly, že cenu transakce nebudou zveřejňovat.
Podíl v Hora Energy představuje pro E.ON nejen rozšíření projekčních schopností, ale také přístup k softwarovým systémům pro správu fotovoltaických elektráren a dalších technologií. Systémy umožňují efektivní monitoring, řízení a optimalizaci provozu decentralizovaných zdrojů energie.
„Propojení s E.ONem je pro nás příležitostí, jak naše technologie a zkušenosti uplatnit ve větším měřítku. Věříme, že společně dokážeme zákazníkům nabídnout řešení pro skutečně chytrou energetiku,“ říká Jan Čechovský, jednatel a zakladatel společnosti Hora Energy.
Zdroj: E.ON