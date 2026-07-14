E.ON postavil v Jindřichově Hradci energetické centrum bez investice zákazníka

„Největší hodnotu nepřináší samotná technologie, ale způsob, jakým je navržena, financována a provozována. Zákazník získává dlouhodobě funkční energetické řešení bez nutnosti vlastní investice i bez provozních rizik. Přesně takový model chceme našim zákazníkům přinášet,” říká Lenka Vaněk, vedoucí divize E.ON Energy Infrastructure Solutions pro Českou republiku.
Kogenerační jednotka má instalovaný elektrický výkon 999 kWe a tepelný výkon 1 180 kWt. Ročně je schopná vyrobit přibližně 3 300 MWh elektřiny a současně pokrývat významnou část potřeby tepla pro lokální odběratele. Největším odběratelem tepla jsou domácnosti na přilehlém sídlišti U Nádraží. Kromě nich je teplo dodáváno i do budovy nově zřízené polikliniky a dále do prodejny potravin a do restaurace.
Díky energy contractingu Teplospol neřešil vstupní investici
E.ON projekt realizoval formou takzvaného energy contractingu, kdy je dodavatelem, investorem i provozovatelem technologie a zajišťuje její dlouhodobý chod přímo v kotelně zákazníka. Teplospol tak nemusel řešit vstupní investici ani technologická a provozní rizika. Cílem spolupráce je dlouhodobý kontrakt, který vedle cenové stability přináší i jistotu dodávek a optimalizovaný provoz celého tepelného hospodářství.
Zákazník díky projektu profituje nejen z vyšší účinnosti výroby tepelné energie, ale i z celkového zjednodušení provozu a modernizace energetického zázemí. Kromě úspor na straně výroby tepla získává i další benefity jako přenesení provozních rizik na dodavatele a využití know-how E.ON pro optimalizaci provozu.
Dlouhodobá spolupráce pokračuje i v dalších lokalitách
Projekt v Jindřichově Hradci není ojedinělý. Spolupráce mezi E.ON a Teplospolem má dlouhodobý charakter a podobná řešení fungují i v dalších jihočeských městech. Celkem se jedná už o čtyři kogenerační jednotky, které E.ON pro Teplospol provozuje. Vedle té nejnovější jsou to pak ještě jednotky v Dačicích, Nové Bystřici nebo v Chlumu u Třeboně. Ta nejstarší v Dačicích byla uvedena do provozu už v roce 2016, má elektrický výkon 800 kWe a ročně vyrobí 2 500 MWh elektřiny a 10 500 GJ tepla. Kogenerační jednotky zajišťují efektivní výrobu energie pro místní tepelné hospodářství.
Tyto projekty potvrzují, že kombinovaná výroba elektřiny a tepla je vhodným řešením zejména pro systémy centrálního zásobování teplem nebo pro zákazníky s celoroční odběrem tepla.
„Ke spolupráci s E.ONem v Jindřichově Hradci jsme přistoupili po zkušenostech z předchozích instalací v Dačicích, Chlumu u Třeboně a Nové Bystřici. Zvolený model nám přinesl provozní i ekonomické benefity. Nebyli jsme zatíženi vysokou investicí do takto sofistikovaného zdroje a nemusíme se starat o jeho řízení provozu, ovlivněného řadou faktorů na energetických trzích,“ doplňuje Štěpán Srnka, manažer provozu a výroby tepla ve společnosti Teplospol.
Podle něj mohla firma ušetřené investiční prostředky využít na modernizaci vlastní kotelny, spočívající ve výměně dosluhujícího kotle za efektivnější zařízení s ekonomizérem. „Naši odběratelé tak díky tomu získali jistotu stabilních dodávek tepla za přijatelnou cenu. Z popsaných důvodů můžeme všem spolupráci s E.ONem doporučit,“ upřesňuje Štěpán Srnka.
Více než desetileté zkušenosti se čtyřmi desítkami zdrojů
E.ON má s podobnými typy projektů dlouholeté zkušenosti. Aktuálně provozuje čtyři desítky kogenerací v celé České republice s instalovaným elektrickým výkonem 28,1 MWe a tepelným výkonem 33,9 MWt. Jen na jihu Čech má E.ON aktuálně 19 kogeneračních jednotek. První jednotky přitom začal instalovat už před dvanácti lety. „Z největší části se jedná o instalace v městských a obecních kotelnách, ale vedle toho máme zdroje i v průmyslových areálech, nemocnicích i ve welness a lázeňských provozech,“ vypočítává Hana Vaclíková, vedoucí decentrálních zdrojů ve společnosti E.ON Energy Solutions s tím, že ročně vyrobí zdroje E.ONu 318 000 GJ tepla, což stačí na roční spotřebu zhruba 13 000 českých domácností a městu velikosti Písku.
Zdroj: E.ON