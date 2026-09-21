E.ON přináší elektřinu zdarma na rok k fotovoltaice a tepelnému čerpadlu

„ Je jasné, že při rozhodování o investicích do energetických řešení hrají stále větší roli dlouhodobé provozní náklady domácnosti. Nová nabídka umožňuje těm zákazníkům, kteří o pořízení uvažují, spojit pořízení fotovoltaiky nebo tepelného čerpadla se zvýhodněnou dodávkou elektřiny a servisem a dlouhodobě si plánovat své výdaje,“ říká Lukáš Paur, vedoucí energetických řešení pro domácnosti společnosti E.ON.
U fotovoltaiky může úspora přesáhnout 100 tisíc korun
V případě fotovoltaické elektrárny lze novou nabídku kombinovat se stávajícím zvýhodněním na pořízení technologie. Celková úspora tak může podle modelového příkladu dosáhnout až 104.650 korun. Z toho 77.700 korun představuje sleva na pořízení fotovoltaické elektrárny a dalších 26.950 korun úspora na dodávce elektřiny v roce 2027. Modelový příklad vychází z domácnosti s roční spotřebou 14 MWh, která elektřinu využívá nejen pro běžný provoz, ale také pro vytápění. Na střechu domu lze instalovat fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 9 kWp s předpokládanou roční výrobou 9 MWh. Přibližně 70 procent vyrobené elektřiny domácnost sama spotřebuje, zbývající část spotřeby jí v roce 2027 pokryje E.ON v rámci speciální nabídky za nulovou cenu silové elektřiny. Samotná úspora na dodávce komodity tak v tomto případě činí téměř 27 tisíc korun.
Také zákazníci pořizující tepelné čerpadlo mohou díky nové nabídce výrazně snížit své náklady na energie. Čtyřčlenná rodina v rodinném domě o velikosti 120 až 150 metrů čtverečních, která dnes vytápí objekt elektrokotlem a ročně spotřebuje přibližně 16 MWh elektřiny, po instalaci nového tepelného čerpadla DUKOtherm poníží díky jeho vysoké účinnosti spotřebu elektřiny potřebnou na vytápění a ohřev vody přibližně o 10 MWh ročně. Celková spotřeba domu se tak sníží zhruba na 6 MWh. Jen díky nižší spotřebě energie ušetří domácnost přibližně 44 tisíc korun ročně. Dalších 21 tisíc korun pak představuje hodnota elektřiny dodané zdarma v roce 2027. Celkový přínos tak může dosáhnout až 65 tisíc korun za jediný rok.Aktuální nabídka E.ONu je určena pro prvních sto zákazníků fotovoltaických elektráren a prvních sto zákazníků tepelných čerpadel.
E.ON a Duko Energie současně uvádí novou generaci tepelných čerpadel
Spolu se spuštěním nové nabídky představuje E.ON ve spolupráci s Duko Energie také novou generaci tepelných čerpadel DUKOtherm, která postupně nahradí dosavadní řadu Thermal Comfort. Nová zařízení využívají přírodní chladivo R290 a ve srovnání s předchozí generací nabízejí vyšší teplotu otopné vody, vyšší výkon i rozšířené možnosti spolupráce s fotovoltaickou elektrárnou. Součástí systému je také integrované měření provozních parametrů, které umožňuje průběžně sledovat výkon a účinnost zařízení. „Při vývoji nové řady jsme se zaměřili na požadavky domácností, které kombinují více energetických technologií. Důraz jsme kladli na provozní efektivitu, možnost propojení s fotovoltaikou a průběžnou kontrolu parametrů zařízení,“ říká Radim Staněk, vedoucí prodeje tepelných čerpadel společnosti E.ON.
Komplexní řešení pro domácí energetiku
E.ON zákazníkům nabízí fotovoltaické elektrárny, tepelná čerpadla i produkty na dodávku elektřiny a servis zařízení. Nová nabídka rozšiřuje možnosti, jak mohou domácnosti spojit investice do moderních technologií s dlouhodobým snížením nákladů na energie a zvýšením energetické soběstačnosti .
„Právě komplexnost celého řešení pro domácnosti považujeme za klíčovou. Nejen že zákazníkům řešení navrhneme, technologie dodáme a instalujeme, ale vedle toho můžeme nabídnout i řadu dalších služeb, jako je servis nebo možnost zapojení do produktů nové energetiky, například sdílení elektrické energie nebo flexibilita,“ doplňuje Lukáš Paur.
Zdroj: E.ON
PROTEXT
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