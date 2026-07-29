E.ON Propojeno přidává nové funkce pro sdílení elektřiny. Spojí rodinu i přátele

Nově si mohou zájemci v přehledu výrobců zobrazit nejen skóre vhodnosti, ale také informace o kraji, ve kterém výrobce působí, nebo o počtu členů v jeho skupině sdílení. Další novinka umožňuje výrobcům oslovit přímo své příbuzné, přátele nebo známé a nabídnout jim sdílení elektřiny ještě předtím, než volné přebytky zamíří ostatním zájemcům na tržišti.
„Zákazníkům chceme sdílení elektřiny co nejvíce zjednodušit a pomoci jim najít takové propojení, které bude dlouhodobě fungovat. Proto službu průběžně rozvíjíme a přidáváme nové funkce, které vycházejí z reálných zkušeností uživatelů. Zároveň vidíme, že zájem o sdílení stále roste,“ říká Kateřina Stehlíková, vedoucí oddělení inovací společnosti E.ON.
E.ON Propojeno propojuje majitele fotovoltaických elektráren s domácnostmi, které chtějí odebírat lokálně vyrobenou elektřinu. Přestože většinu uživatelů aktuálně tvoří zákazníci s komoditní smlouvou od E.ONu, postupně přibývá i lidí, kteří elektřinu odebírají od jiných dodavatelů. Pro využívání služby totiž není nutné být zákazníkem E.ONu.
Průměrná cena sdílené elektřiny se na platformě pohybuje kolem 1600 korun za MWh. Společnost E.ON aktuálně nabízí zákazníkům v elektřině jeden z nejvýhodnějších akvizičních tarifů s fixovanou cenou na trhu E.ON Elektřina Výhodně, kde se do konce roku 2026 pohybuje cena za dodávku jedné MWh elektřiny pro domácnosti na úrovni 2097 Kč s DPH (od roku 2027 pak 2995 Kč), pro podnikatele pak 2150 Kč s DPH (od roku 2027 pak 3072 Kč). Je tak vidět, že sdílení představuje další možnost, jak náklady na elektřinu ještě více snížit a využít výhod lokálně vyrobené energie.
Od registrace po zahájení sdílení uběhnou v průměru necelé dva měsíce. Aktuálně odběratelé prostřednictvím sdílení pokryjí přibližně 20 % své spotřeby, výrobci pak uplatní kolem 25 % svých přetoků. Zejména u výrobců tento podíl s délkou zapojení do služby zpravidla roste. Přibývají totiž noví odběratelé a systém díky historii průběhového měření dokáže stále přesněji doporučovat vhodná propojení.
„Efektivní sdílení není otázkou několika dnů. Teprve když máme k dispozici data z průběhového měření, můžeme doporučovat vhodnější propojení a postupně zvyšovat objem vysdílené elektřiny. Právě proto vidíme, že výsledky zákazníků se s délkou zapojení do služby zlepšují,“ doplňuje Kateřina Stehlíková.
Zdroj: E.ON
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.