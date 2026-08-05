E.ON vydává už počtvrté Zprávu o udržitelnosti. Letos přináší ještě více dat

"V době, kdy globální geopolitické i ekonomické dění často prověřuje tempo i rozsah celospolečenských závazků v oblasti udržitelnosti a ochrany životního prostředí, zůstává naše směřování neměnné. Nadále systematicky rozvíjíme aktivity v oblasti CSR a ESG a naplňujeme naši ambici přispívat k dekarbonizaci energetiky i celé společnosti. Udržitelnost pro nás nepředstavuje pouze dlouhodobý environmentální závazek, ale také klíčový předpoklad stability a odolnosti energetiky budoucnosti,“ říká Claudia Viohl, generální ředitelka skupiny E.ON v České republice.
Letošní zpráva reflektuje období, ve kterém evropská energetika prochází jednou z největších proměn ve své historii. Témata energetické bezpečnosti, decentralizace výroby, rozvoje obnovitelných zdrojů a aktivního zapojení zákazníků do energetického trhu se stávají stále důležitější součástí veřejné debaty i každodenní praxe energetických společností.
Součástí je i část o distribuci
Jedním z klíčových témat roku 2025 byla komunitní energetika. Domácnosti, obce i firmy stále více využívají možnosti sdílení elektřiny a propojují výrobu z obnovitelných zdrojů s lokální spotřebou. E.ON proto v průběhu roku rozvíjel produkty a služby podporující energetická společenství a komunitní sdílení elektřiny. Současně reagoval na změny, které přináší novela energetického zákona Lex OZE III, například v oblasti akumulace energie nebo flexibility sítě.
Právě připravenost distribuční infrastruktury patří mezi zásadní podmínky úspěšné energetické transformace. Významnou kapitolou letošní zprávy jsou proto investice do modernizace sítí, chytrých technologií a digitalizace.
„Energetika se rychle mění a distribuční síť na to musí být připravená. Díky projektům jako ACON Smart Grids nebo Gabreta Smart Grids dokážeme lépe připojovat obnovitelné zdroje, posilovat stabilitu sítě a reagovat na rostoucí nároky,“ doplňuje Marian Rusko, jednatel distribuční společnosti EG.D, která patří do skupiny E.ON.
Zpráva podrobně ukazuje, jak E.ON přistupuje ke všem pilířům udržitelnosti. V environmentální části se věnuje především snižování emisí skleníkových plynů, rozvoji obnovitelných zdrojů energie, elektromobilitě, ochraně biodiverzity nebo principům cirkulární ekonomiky. Sociální část popisuje přístup společnosti k bezpečnosti práce, vzdělávání zaměstnanců, diverzitě a inkluzi, péči o zákazníky a podpoře komunit. Nechybí ani oblast správy a řízení společnosti, odpovědného podnikání, compliance či kybernetické bezpečnosti.
Zpráva není jen o datech
Významnou změnou oproti předchozím ročníkům je větší důraz na data. Publikace obsahuje podrobnější přehled klíčových ukazatelů, výsledků a trendů, které společnosti pomáhají vyhodnocovat pokrok v oblasti ESG i dlouhodobých klimatických cílů. Nejde přitom jen o uhlíkovou stopu nebo obnovitelné zdroje, ale také o digitalizaci procesů, bezpečnost práce, vzdělávání zaměstnanců nebo spolupráci s dodavateli.
„Při přípravě letošní zprávy jsme kladli velký důraz na kvalitu, konzistenci a dostupnost dat. Nejde ale jen o čísla samotná. Data nám pomáhají lépe porozumět dopadům našeho podnikání, identifikovat příležitosti ke zlepšení a sledovat, zda se skutečně posouváme směrem k našim dlouhodobým cílům. Zároveň chceme, aby byla zpráva srozumitelným zdrojem informací pro všechny, kteří se zajímají o to, jak E.ON přispívá k udržitelnější energetice a společnosti,“ doplňuje Kristýna Pustelníková, vedoucí udržitelnosti ve společnosti E.ON.
Součástí publikace jsou také konkrétní projekty, které přibližují téma udržitelnosti široké veřejnosti. Čtenáři v ní najdou informace o soutěži E.ON Energy Globe, vzdělávacím portálu E.ON Rádce, programu Energie pomáhají, zaměstnaneckém dobrovolnictví i dalších aktivitách podporujících odpovědný přístup k energiím a životnímu prostředí. Podrobné výsledky všech aktivit jsou součástí Zprávy o udržitelnosti za rok 2025.
Zdroj: E.ON