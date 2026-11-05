e-Salon: Nová generace bestselleru, AI mobilita v praxi, stovka testovacích vozů

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  14:29
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Praha 5. listopadu 2026 (PROTEXT) - Veletrh čisté mobility e-SALON proběhne již poosmé, letos v termínu 12. až 15. listopadu. Pro návštěvníky chystá sérii premiér elektromobilů světových značek, vozidla nové generace, představí přelomové technologie, využití AI v mobilitě, ale také program pro odborníky i širokou veřejnost. Nebudou chybět oblíbené testovací jízdy a mnoho dalších akcí. Partnerem pro energetiku PVA EXPO PRAHA je společnost PKV Build s.r.o.

Sedm výstavních hal PVA EXPO PRAHA v Letňanech bude již brzy patřit čisté mobilitě a tomu nejlepšímu, co v současnosti nabízí. "První den veletrhu, čtvrtek 12. listopadu, bude patřit pouze odborníkům a zástupcům medií, od pátku 13. do neděle 15. listopadu se zpřístupní široké veřejnosti. Návštěvníci uvidí nejvýznamnější světové značky a jejich nejnovější modely často v národních premiérách. Nebudou chybět ani přednášky, workshopy, oblíbené testovací jízdy pro návštěvníky nebo odborná konference Čistá mobilita," řekla ředitelka veletrhu Jana Nosálová.

Nové modely vozů v Letňanech uvede Škoda, VW, Hyundai, Renault, Dacia, Alpine, Opel, Hongqui, XPENG, Lync&Co nebo LEAP. Po několikaleté pauze se na e-SALON vrátí značka LEXUS a také TOYOTA. Chybět nebudou ani TESLA, BYD, DS Automobiles či Subaru a dorazí i mnoho dalších nových značek.

Chery představí na e-SALONu kompletní řadu moderních hybridních SUV.

Lexus na e-SALONu představí aktuální novinky, které propojují progresivní technologie, prémiový komfort a charakteristický design značky. Návštěvníci si budou moci prohlédnout čistě elektrický Lexus RZ, nový Lexus ES a plug-in hybridní SUV RX. Hlavním lákadlem expozice bude česká premiéra nového modelu Lexus TZ, velkého elektrického SUV se třemi řadami sedadel, které posouvá nabídku elektrických vozů Lexus do dalšího segmentu.

Toyota představí kompletní škálu elektrifikovaných novinek – elektrické osobní modely bZ4X, prostornější bZ4X Touring, C-HR+ a Urban Cruiser. Chybět nebudou ani plug-in hybridní RAV4, C-HR a Prius. Významnou část expozice obsadí také Toyota Professional s kompletní nabídkou bateriových užitkových vozů Proace City, Proace a Proace Max, kterou doplní elektrický pick-up Hilux.

Koho zajímají novinky od Volkswagenu, ocení novou generaci čistě elektrického bestselleru ID.Tiguan, všestranné SUV ID.Cross nebo kompaktní hatchback ID.Polo. Na expozici nebudou chybět ani užitkové ID. Buzz Long Pro či modernizované modely Multivan eHybrid a Caddy eHybrid.

CUPRA na své expozici nabídne model Raval, který představuje novou generaci městské elektromobility a současně jeden z nejdůležitějších pilířů budoucího směřování značky.

Pět českých premiér chystá na veletrhu e-SALON Renault Group, která představí nový Megane E-Tech elektrický, Rafale s názvem Hypnotic, Trafic Van E-Tech elektrický, za značku Dacia to bude premiéra Strikeru a Alpine uvede A390 model GTS.

Značka XPENG přiváží na e-SALON oblíbená SUV G6 a G9, elegantní fastback P7+ i prostorné MPV X9. A v české premiéře také novinku L03. Inteligentní SUV kupé nové generace s výrazným designem, variabilním interiérem, a poprvé i s hybridním pohonem.

BYD představí na letošním e-SALONu širokou nabídku elektromobilů a plug-in hybridů i technologie, které za nimi stojí, od bezpečné Blade Battery po plug-in hybridní systém DM-i. Návštěvníci se mohou těšit na modely BYD SEALION 7, SEAL, SEAL U DM-i, DOLPHIN G DM-i, ATTO 3 EVO a dosud neuvedený plug-in hybridní pick-up BYD SHARK.

Pražský e-SALON bude vůbec první příležitostí, při níž si budou moci Češi prohlédnout novou generaci bestselleru Hyundai Tucson. Chybět nebudou ani další nové přírůstky v produktové nabídce jihokorejské automobilky –  kompaktní IONIQ 3 a prostorné MPV Staria Electric.

Za návštěvu bude stát také expozice BMW AutoWallis, kde budou uvedeny čtyři výjimečné elektromobily ukazující budoucnost značky BMW. Bude to revoluční BMW iX3, nové BMW i3, očekávané plně elektrické BMW iX5 a luxusní elektrická limuzína BMW i7.

Rakouská společnost Colmobil přiváží na rakouský, český a následně také slovenský trh evropskou novinku – značku GAC AION. Prvními modely značky budou kompaktní elektrický hatchback AION UT a prostorné rodinné SUV AION V. V předpremiéře představí GAC S7 – velké rodinné SUV, které rozšíří nabídku značky na českém trhu v příštím roce.

Program pro profesionály i fanoušky čisté mobility

V úvodním dnu akce ve čtvrtek 12. listopadu proběhne odborná konference Čistá mobilita, která vytvoří prostor pro sdílení know-how, výměnu zkušeností a navazování nových odborných partnerství napříč celým spektrem elektromobility – od výrobců vozidel přes dodavatele technologií a energetické společnosti až po města, provozovatele infrastruktury a firemní zákazníky. Letos nese podtitul Společně za lepší mobilitou zítřka. O své zkušenosti a vize se podělí odborníci nejen z ČR, ale i z dalších evropských zemí. Obsahovým partnerem konference je EIT Urban Mobility, generálním partnerem je společnost Mobilní baterka. Podrobnosti na: www.konferencecistamobilita.cz

Druhý den veletrhu, v pátek 13. listopadu, se bude konat také konference Moderní technologie v elektrické dopravě, která proběhne formou diskuzního fóra. Mezi mluvčími se představí jak odborníci z vládního sektoru, tak zástupci klíčových firem v Česku. Program pro širokou veřejnost čeká i v sobotu 14. listopadu a neděli 15. listopadu, a to v podobě konference Populární elektromobilita či tematických přednášek. Více na: https://www.e-salon.cz/doprovodny-program/.

Testování i závod

Po celou dobu konání veletrhu bude v Hale 7 ve spolupráci s partnery CAR MNGMT, Mobilní baterka a Voltdrive k dispozici téměř stovka testovacích vozů napříč všemi značkami, které bude možné si na místě vyzkoušet.

Součástí doprovodného programu bude i závod Ecco Rally Krkonoše, jehož start proběhne v pátek 13. listopadu na výstavišti PVA EXPO PRAHA.

Magazín Ženavautě.cz a průvodce elektromobilitou ELenka.cz připraví program zaměřený na bezpečnost, elektromobilitu a ženskou krásu. Centrum expozice bude patřit modelu ŠKODA Elroq. Tento elektromobil už loni odborná porota v anketě AUTO MÉHO SRDCE zvolila nejlepším autem roku z pohledu žen a letos stejný model zvítězil i v anketě AUTO ROKU v ČR. Elroq s technologií V2L bude nabíjet zrcadla v BEAUTY KOUTKU, kde se návštěvnice mohou nechat nalíčit od make-up artistů z MAKE-UP INSTITUTE PRAGUE. Speciální pozornost se zaměří na BEZPEČNOST. Návštěvníci si ve virtuálních brýlích vyzkouší roli účastníka dopravní nehody i první pomoc. Každý den veletrhu se na expozici bude soutěžit o autosedačky CYBEX.

Podrobnosti o veletrhu na www.e-salon.cz

Zdroj: e-Salon, ABF

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59948.

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