E-shopy kvůli vedrům přestávají posílat ořechy i čokoládu

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  12:30
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Praha 30. července 2026 (PROTEXT) - Českem projde denně přibližně čtvrt milionu zásilek přes výdejní boxy, ve špičkách až půl milionu. Jenže plechová schránka na slunci se podle Potravinářské komory rozpálí na teplotu přes 50 °C, ve které se čokoláda, kosmetika i léky mění v odpad.

První prodejci proto s vedry, která podle ČHMÚ od čtvrtka vystoupají až k 38 °C, expedici citlivého zboží omezují nebo rovnou zastavují. Poradíme, co si v tropech nechat poslat a co má počkat.

V Česku stojí zhruba sedmnáct tisíc výdejních boxů a pro miliony lidí jsou nejpohodlnějším koncem každé objednávky. Mají ale jednu vlastnost, na kterou se v letních týdnech zapomíná: nejsou chlazené. Do plechové skříně na parkovišti praží slunce celý den a teplota uvnitř může podle Potravinářské komory přesáhnout padesát stupňů. Balík, který si majitel vyzvedne až večer cestou z práce, tak stráví celé odpoledne v troubě.

Pro většinu zboží to nevadí. Pro část ale ano, a právě proto se v českém e-commerce tiše ujímá něco, co by se dalo nazvat letním režimem: firmy sledují předpověď stejně pozorně jako stav skladu a podle ní rozhodují, co vůbec pustí do expedice.

Čokoládě stačí pětadvacet stupňů

Nejcitlivější položkou je čokoláda a všechno, co je jí potažené. Mluvčí Potravinářské komory Marek Zemánek upozornil, že čokoláda a tyčinky s polevou ztrácejí strukturu už od 25 °C. Kakaové máslo začíná měknout kolem třicítky a kolem 37 °C se rozpouští úplně.

Stačí přitom, aby se čokoláda cestou rozpustila a znovu ztuhla, a je nevratně jiná: studie tukového výkvětu ukázaly, že se na povrchu objeví šedavý povlak, zmizí lesk i typické křupnutí a v puse zůstane čokoláda mazlavá. Jedlá je, ale to, za co zákazník zaplatil, už nedostane. Horko v přepravě ničí i další zboží.

Podle Potravinářské komory se pečivo v sáčku zapaří a rychleji plesniví, ořechová másla se oddělují, med přichází o enzymy a nepasterizované nápoje jako kombucha mohou v rozpáleném boxu i explodovat. Mimo potraviny trpí kosmetika, léky a doplňky stravy v želatinových kapslích.

Firmy vyhlásily letní režim

Jihočeský prodejce ořechů a sušeného ovoce Ochutnej Ořech, který ročně odbaví kolem 200 tisíc objednávek, proto v nejteplejších dnech část sortimentu vůbec nevypravuje.

„Pár dní v roce, kdy jsou extrémní vedra, oříšky v čokoládě vůbec neexpedujeme. Zákazníkům dáme vědět, že si počkají o den déle, ale mají jistotu, že to, co k nim dorazí, bude v pořádku,“ říká ředitel firmy Petr Voves.

Stejně postupují i výrobci. Čokoládovna Lidka na svém webu otevřeně píše, že v létě posílá balíčky jen od pondělí do středy a podle aktuální předpovědi, aby zboží neleželo přes víkend v rozpálených skladech přepravců. Křehčí produkty balí do termoizolačních obalů s mraženými gelovými vložkami, které udrží chlad 24 až 48 hodin.

Petr Voves, ředitel Ochutnej Ořech

Letní režim má jednoduchou logiku: reklamovanou roztavenou čokoládu nejde zachránit, výměna znamená druhou jízdu rozpáleným kamionem a náklady i zklamání rostou na obou stranách. Zdržet zásilku o pár dní je levnější pro všechny.

„Zákazníci jsou zvyklí, že balík přijde do druhého dne. V létě je ale někdy lepší, když přijde o tři dny později a dá se sníst,“ říká Voves.

Rozpálené auto je na tom ještě hůř než box

Kdo si říká, že zásilku prostě vyzvedne autem, měl by vědět, co s autem dělá slunce. Vědci z Arizonské státní univerzity a Kalifornské univerzity v San Diegu změřili, že v zaparkovaném voze vystoupá teplota vzduchu během jediné hodiny na zhruba 47 °C a palubní deska se rozpálí téměř na 70 stupňů. Nákup nebo vyzvednutý balík, který v kufru počká přes polední schůzku, na tom bude hůř než ve výdejním boxu.

Co si v tropech nechat poslat a co počká

Suché a stabilní zboží přepravu v horku zvládne: těstoviny, rýže, ovesné vločky, konzervy a zavařeniny uvádí Potravinářská komora jako kategorie, kterým box neublíží. Totéž platí pro koření nebo naturální ořechy, pokud v boxu nezůstanou ležet do víkendu.

Naopak čokoláda a polevy, ořechová másla, lisované oleje, kosmetika, léky a živé kultury si zaslouží buď doručení domů v chlazeném voze, nebo krátkou cestu: objednat na výdejnu s klimatizací, vyzvednout hned po doručení a doma rovnou uklidit do chladu. A ta nejjednodušší rada zní počkat.

Odkud čísla pocházejí: 

  • Teploty ve výdejních boxech, seznam ohroženého zboží a počty boxů a zásilek uvedla Potravinářská komora ČR prostřednictvím ČTK (červen 2026). 
  • Chování kakaového másla a vznik tukového výkvětu popisují studie skladování čokolády; rychlost žluknutí ořechů studie skladování mandlových jader v Journal of Food Science and Technology. 
  • Měření teplot v zaparkovaných autech provedla Arizonská státní univerzita s Kalifornskou univerzitou v San Diegu (časopis Temperature, 2018). 
  • Letní pravidla expedice čokoládovny Lidka pocházejí z jejího webu. 
  • Předpověď je z výstrahy ČHMÚ z 27. července 2026.

O společnosti Ochutnej Ořech 
Ochutnej Ořech je česká rodinná firma založená v roce 1996. Provozuje e-shop ochutnejorech.cz, vlastní výrobní a balicí provoz v jihočeském Čakově a prodejnu v Českých Budějovicích. Loni dosáhla tržeb 253 milionů korun, zaměstnává 35 lidí a odbaví zhruba 200 tisíc objednávek ročně.

Zdroj: Ochutnej Ořech 
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

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