E-shopy musejí chtít kvalitu, jinak dojedou na vlastní logistiku

Doručovací boxy jako nový trend
Podle Petra Pěchy se z doručování domů stane exkluzivní prémiová služba. Novým standardem budou doručovací boxy, které mají už během pár let doručovat přes 50 % všech balíků.
„V Česku je nyní přes deset tisíc doručovacích boxů a místa je tu stále dost. V budoucnu by boxy mohly být dokonce povinnou součástí novostaveb, podobně jako je tomu v Asii,“ předpovídá Pěcha.
Pro e-shopy to znamená, že jejich logistický partner musí mít síť, která je nejen kapacitně naddimenzovaná, ale i spolehlivá. Nejdražší balík je ten nedoručený.
Logistika je pro e-shopy klíčovým nástrojem pro budování značky. Zákazník chce dostat balík spíše v řádu hodin než dnů a do boxu, který si vybral. V opačném případě zůstávají zásilky nevyzvednuté a vrací se obchodům. Nevyzvednutí zásilky se bere jako odstoupení od smlouvy (na což má zákazník právo) a náklady tak jdou za obchodníky.
„Nejen velké e-shopy si musí umět spočítat, co pro ně znamená nedoručený balík. Náklad na dopravu je zhruba 25 procent, někdo to ale musí vybalit, dát do skladu a zaevidovat. Nedoručené, zpožděné nebo jinam umístěné balíky jim kazí reputaci,“ tvrdí.
E-shopům radí vybírat si dopravce podle toho, zda dokáže garantovat volnou kapacitu i v kritické vánoční sezóně a zda není jeho síť zahlcena levným zbožím z čínských tržišť. Měly by vyžadovat především vlastní, nikoliv pouze sdílenou síť boxů.
Důležitým parametrem je také rychlost v průběhu celého týdne. Aby e-shopy mohly bezpečně splnit slib, že v pondělí bude zboží u zákazníka, GLS třídí balíky i v neděli. Tím se efektivně eliminují víkendové prostoje, které zákazníky odrazují. S dobrým partnerem se dá rozjet i za hranice, kde se české e-commerce obecně daří. Expanze do zahraničí ale bývají skutečným testem kvality procesů. Přechod mezi různými lokálními dopravci může znamenat ztrátu kontroly nad balíkem a neúměrně složité řešení reklamací či vratek.
GLS v tomto ohledu nabízí českým e-shopům strategickou výhodu. Disponuje totiž vlastní sítí ve 21 zemích Evropy, a tak dokáže balík doručit kamkoliv po kontinentu. E-shop tak po celou dobu spolupracuje s jedním partnerem a má k dispozici stejnou úroveň dat o zásilce, ať už míří do Brna, nebo do Paříže.
Pokud tyto benefity váš stávající dopravce nenabízí, riskujete poškození reputace i starosti navíc. Kvalitní logistické řešení je pro úspěšný e-shop naprostá nutnost.
Zdroj: Adison