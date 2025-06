EarthDaily zahajuje vypuštěním přelomového satelitu novou éru pozorování Země

Tímto úspěchem začíná zavádění nejpokročilejšího komplexního systému pozorování Země na světě, který poskytuje vědecky kalibrované každodenní globální snímky ve spojení s pokročilou umělou inteligencí a analýzou. Systém je navržen tak, aby umožnil odhalit změny v rozsáhlých oblastech, usnadnil chytřejší rozhodování a změnil způsob, jakým různé obory a vlády monitorují naši planetu.

Tato inaugurační družice je první v konstelaci deseti družic. Zbývající družice jsou v závěrečné fázi montáže a testování, přičemž se očekává, že celá konstelace bude v provozu příští rok, což společnosti EarthDaily umožní generovat příjmy v rychle rostoucích odvětvích.

"Toto není jen začátek konstelace, je to začátek nové éry v oblasti pozorování Země a jasný signál naší připravenosti pro vstup na trh," řekl Don Osborne, generální ředitel společnosti EarthDaily. "Nevidíme jen svět takový, jaký je dnes; budeme předpovídat, jaký bude zítra. Investovali jsme roky do budování této vize: systému schopného zachytit změny planety s bezkonkurenční přesností, a to každý den. Toto spuštění potvrzuje platnost naší technologie a urychluje naši cestu k tomu, abychom se stali předním poskytovatelem každodenních informací o Zemi připravených pro umělou inteligenci."

„Úspěšné vypuštění prvního satelitu společnosti EarthDaily představuje důležitý milník v obchodním plánu společnosti," uvedl Chandra Patel, provozní ředitel společnosti Antarctica Capital. "Antarctica Capital je hrdým podporovatelem společnosti a jejího poslání stát se vertikálně integrovaným vedoucím podnikem v oboru zaměřeným na využití svých dat, softwaru a datových analýz připravených na umělou inteligenci k poskytování vysoce kvalitních poznatků s kritickou hodnotou pro odvětví s vysokým dopadem. Věříme, že EarthDaily Constellation bude katalyzátorem nové kapitoly v oblasti pozorování Země, a těší nás, že společnost EarthDaily Analytics využije vytvoření jedinečné databáze obsahu, který nemá v oboru obdoby."

Výhoda EarthDaily: špičková technologie pro bezkonkurenční přehled

Konstelace EarthDaily je navržena tak, aby poskytovala konzistentní, vysoce kvalitní denní globální pokrytí ve více než 20 spektrálních pásmech. Tato vlastní data optimalizovaná pro umělou inteligenci a pokročilou analytiku umožňují přesnou detekci změn a využitelné poznatky v odvětvích s velkým dopadem, včetně:

• Zemědělství: Optimalizace výnosů plodin, řízení zdrojů a zlepšení hodnocení zemědělských rizik.

• Energetika a těžební průmysl: Monitorování infrastruktury, podpora průzkumu zdrojů a zmírňování dopadů na životní prostředí.

• Finanční prostor: Zlepšení modelování rizik, upisování a průzkumu trhu.

• Monitorování životního prostředí a odolnost vůči klimatickým změnám: Podpora iniciativ v oblasti udržitelnosti, sledování emisí uhlíku a reakce na katastrofy.

• Vláda a obrana: Podpora národní bezpečnosti, plánování infrastruktury a krizového řízení.

Na rozdíl od stávajících nabídek přináší systém EarthDaily možnosti systému Sentinel-2 s vyšším rozlišením a denní revizí. Každá družice v konstelaci je vybavena 16 pokročilými multisenzorovými zobrazovači, které jsou kalibrovány pro přesné pozorování Země a podporují detekci globálních změn v měřítku.

Mezi hlavní funkce patří:

• Každodenní globální revize: Spolehlivé a konzistentní pokrytí Země určené pro odvětví, která vyžadují včasné a přesné informace.

• Vysoce kvalitní data: Vědecky kalibrované multispektrální snímky optimalizované pro aplikace umělé inteligence a strojového učení.

Osborne dodává: "Je to víc než jen spuštění. EarthDaily Constellation pokládá základy pro budoucnost geoprostorové analýzy a zmírňování rizik. Tím, že denně poskytuje konzistentní data připravená pro AI, umožňuje zákazníkům překročit rámec tradičního pozorování Země a plně využít sílu inteligence založené na datech. Nic z toho by nebylo možné bez neochvějné podpory společnosti Antarctica Capital, která důsledně sdílela vizi naší neúnavné snahy o dosažení možného."

