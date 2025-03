EcoFlow uvádí sérii RIVER 3 Plus: revoluční řešení přenosného napájení pro pobyt v přírodě

Tyto modely, které jsou součástí řady RIVER 3, nastavují nový standard v oblasti přenosných energetických řešení určených pro milovníky pobytu v přírodě. Zatímco model RIVER 3 Plus nabízí vysoký výkon a možnost rozšíření, model RIVER 3 Plus (Wireless) přidává další uživatelský komfort díky bezdrátovým funkcím, včetně integrované powerbanky a možnosti bezdrátového nabíjení. Díky robustním funkcím a špičkovým inovacím poskytuje řada RIVER 3 spolehlivé napájení v nejrůznějších situacích.

Představení RIVER 3 Plus

RIVER 3 Plus je dokonalým společníkem pro všechny, kdo hledají výkonné, přenosné a přizpůsobitelné energetické řešení pro pobyt v přírodě. Podporuje rozšiřitelnou kapacitu, flexibilní nastavení výkonu a nabízí nejrychlejší technologii nabíjení ve své kategorii.

Rozšiřitelná kapacita pro každou situaci

Model RIVER 3 Plus umožňuje rozšíření kapacity připojením externích baterií, například EB300 (286Wh) nebo EB600 (572Wh), čímž lze celkovou kapacitu zvýšit až na 858Wh. Rozšiřitelný systém využívá průkopnickou technologii Pogo Pin, která umožňuje bezdrátové připojení baterií a jejich bezpečné uchycení pomocí klipů namísto šroubů nebo kabelů – rozšíření je díky tomu rychlé a snadné. Baterie EB300 a EB600 nejen zvyšují kapacitu, ale fungují i jako samostatné zdroje energie s vlastním vstupem a výstupem, včetně portu USB-C s výkonem 140W pro rychlé nabíjení. Ať už jde o napájení více zařízení, nebo snížení cestovní zátěže, rozšiřitelná konstrukce se snadno přizpůsobí rostoucím energetickým potřebám.

Vysoký výkon a inovativní technologie X-Boost

Se jmenovitým výkonem 600 W je RIVER 3 Plus nejvýkonnějším přenosným zdrojem energie s kapacitou 300Wh na trhu a zvládne napájet až 90 % domácích spotřebičů. Díky technologii X-Boost kterou společnost EcoFlow uvedla jako první v oboru, odkáže zařízení obsluhovat spotřebiče s příkonem až 1200 W. To zajišťuje plynulý provoz spotřebičů s vyšším příkonem, jako jsou kávovary, fény či rýžovary. Na rozdíl od jiných napájecích zařízení, která zvládají pouze krátké špičky při spuštění, dokáže RIVER 3 Plus udržet stálý výkon po dobu 21 minut i u spotřebičů s odběrem až 1200 W, což stačí například k uvaření šálku vody nebo vysušení vlasů.

Nejrychlejší nabíjení ve své třídě

RIVER 3 Plus nastavuje nový standard v rychlosti nabíjení díky technologii X-Stream společnosti EcoFlow. Z běžné zásuvky se dokáže plně nabít z 0 na 100 % za pouhou jednu hodinu, což umožňuje pohodlné dobití například během balení na cestu. Díky vylepšenému solárnímu vstupu o výkonu 220 W lze zařízení plně nabít za 1,5 hodiny pomocí kompatibilních solárních panelů – ideální řešení pro použití v přírodě či odlehlých oblastech. Zařízení je zároveň kompatibilní s nabíjením z automobilu nebo elektrocentrály, což z něj činí skutečně univerzální zdroj energie na cesty. Použitá pokročilá technologie baterií s celoplošnými elektrodami a režimem pozvolného dobíjení (trickle charging) chrání články před poškozením, a umožňuje tak rychlé, ale zároveň šetrné nabíjení bez obav.

Komplexní UPS řešení

Model RIVER 3 Plus poskytuje ochranu a spolehlivost i pro citlivá zařízení díky funkci záložního napájení (UPS) s automatickým přepnutím během méně než 10 ms. Tato funkce zajišťuje nepřerušovaný chod klíčových zařízení, jako jsou zdravotnické přístroje, počítače nebo komunikační systémy, i při výpadcích nebo kolísání napětí. Díky promyšlené konstrukci zařízení zároveň minimalizuje hlučnost a optimalizuje výkon výstupu, čímž zaručuje stabilní a spolehlivé použití v každé situaci.

Výjimečná energetická účinnost pro méně náročná zařízení

Díky využití nejmodernějších polovodičových materiálů na bázi nitridu galia (GaN) nabízí RIVER 3 Plus vysokou účinnost při napájení zařízení s nižším příkonem, jako jsou Wi-Fi routery, osvětlení nebo ventilátory. Ve srovnání s jinými přenosnými zdroji energie s kapacitou 300 Wh dokáže prodloužit dobu provozu základních zařízení až na dvojnásobek – tedy až o 16 hodin. Tato technologická inovace umožňuje delší cesty, výrazně vyšší komfort a účinné šetření energií – ať už při záložním napájení v domácnosti nebo při delším pobytu v přírodě.

Kompaktní a lehké provedení

Navzdory vysokému výkonu je RIVER 3 Plus kompaktní a lehký, takže se snadno přenáší a skladuje. Jeho konstrukce minimalizuje tepelné ztráty a vyžaduje méně chladicího prostoru, což zajišťuje přenosnost bez ztráty funkčnosti. Ať už ho využijete doma, nebo uložíte do kufru auta na víkendové kempování, RIVER 3 Plus je praktický, úsporný a mimořádně snadno přenosný.

RIVER 3 Plus (Wireless): pohodlí a přesnost v jednom

Model RIVER 3 Plus Wireless nabízí vše, co přináší verze RIVER 3 Plus, a přidává k tomu další funkce pro ještě větší univerzálnost. Díky bezdrátovému nabíjení prostřednictvím integrované powerbanky s kapacitou 5000 mAh poskytuje spolehlivou zálohu energie při krátkých cestách – ať už jde o pěší túru, dojíždění či rybaření. Modulární konstrukce umožňuje, stejně jako u RIVER 3 Plus, rozšíření kapacity pomocí přídavných baterií, takže si uživatelé mohou snadno přizpůsobit výkon svým konkrétním potřebám – ať už jde o záložní napájení doma, práci na dálku, nebo mobilní energii na cestách. Díky elegantnímu integrovanému designu a bezdrátovým funkcím je RIVER 3 Plus Wireless připravený na každé dobrodružství.

Dostupnost a ceny

Model EcoFlow RIVER 3 Plus bude k dispozici od 27. března na oficiálních stránkách EcoFlow a na Amazonu. Ceny jednotlivých produktů jsou následující:

• RIVER 3 Plus: 299 €

• Baterie EB300 (286Wh): 249 €

• Baterie EB600(572Wh): 349 €

O společnosti EcoFlow

EcoFlow je přední dodavatel ekologických energetických řešení s vizí přinášet energii novému světu. Od svého založení v roce 2017 si společnost EcoFlow klade za cíl být PRVNÍ volbou v oblasti energetických řešení – tedy být flexibilní, inovativní, spolehlivá a důvěryhodná a poskytovat jednotlivcům i rodinám energii tam, kde ji potřebují, ať už doma, venku nebo na cestách. Společnost EcoFlow má ústředí v USA, Německu a Japonsku a poskytuje služby více než pět milionům uživatelů na více než 140 trzích po celém světě.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2649430/image_5016319_30055773.jpg

KONTAKT: don.dong@ecoflow.com