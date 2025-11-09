ECW oznamuje příspěvek ve výši 2 milionů USD pro děti zasažené povodněmi v Pákistánu

Organizace Education Cannot Wait (ECW) dnes oznámila první příspěvek na pomoc v nouzi ve výši 2 milionů USD, jehož cílem je řešit naléhavé vzdělávací potřeby dětí zasažených ničivými monzunovými povodněmi v Pákistánu.
Grant na 12 měsíců bude realizován sítí Rural Support Programmes Network (RSPN) ve spolupráci s konsorciem místních a národních organizací, jako jsou National Rural Support Programme (NRSP), Sarhad Rural Support Programme (SRSP), Idara-e-Taleem-o-Aagahi (ITA) a PAGE Foundation.
„RSPN je hrdá, že může pokračovat ve spolupráci s organizací Education Cannot Wait a vládou Pákistánu, aby všechny děti, zejména dívky, vnitřně vysídlené osoby (VVO) a děti se zdravotním postižením, které byly zasaženy nedávnými povodněmi v Sialkotu, Narowalu, Jhang a Swatu měly přístup k bezpečnému, inkluzivnímu a kvalitnímu vzdělávání," uvedl Bashir Anjum, provozní ředitel RSPN. „Prostřednictvím této spolupráce se snažíme pomoci komunitám v těchto okresech vybudovat odolné vzdělávací systémy, obnovit naději a podpořit děti v návratu ke vzdělávání v bezpečném a podporujícím prostředí. Společně měníme sny v příležitosti a proměňujeme vzdělávání v trvalou naději pro ty nejzranitelnější."
Pomoc vedená místními obyvateli poskytne 34.000 dívkám a chlapcům v provinciích Pákistánu, které zasáhly povodně, život zachraňující vzdělávací podporu.
Hodnocení vzdělávání ukazují, že více než 367.000 školou povinných dětí v povodněmi zasažených okresech v současnosti nemá přístup ke vzdělávání. Poničeno bylo více než 1800 škol.
Investice organizace ECW umožní obnovu poškozených škol, zřízení dočasných učebních prostor, poskytnutí inkluzivních a genderově citlivých výukových materiálů, obnovení vodních a hygienických zařízení a zavedení ochranných opatření. Tyto zásahy jsou v souladu s pákistánským humanitárním plánem Pakistan Humanitarian Response Plan a doplňují probíhající pilotní projekt ECW Anticipatory Action, v rámci něhož byly již před povodněmi předem rozmístěny materiály.
O organizaci Education Cannot Wait
Organizace Education Cannot Wait (ECW) je globální fond pro vzdělávání ve stavech nouze a v dlouhotrvajících krizích při Organizaci spojených národů. Podporujeme kvalitní vzdělávací výsledky pro dívky a chlapce, kteří jsou uprchlíci, vnitřně vysídlené osoby nebo jsou jinak zasaženi krizí, aby nikdo nezůstal opomenut. ECW působí prostřednictvím multilaterálního systému, aby zrychlila pomoc v krizích a zároveň propojila okamžitou pomoc s dlouhodobějšími zásahy prostřednictvím víceletých společných programů. ECW úzce spolupracuje s vládami, veřejnými a soukromými dárci, agenturami OSN, organizacemi občanské společnosti a dalšími humanitárními a rozvojovými aktéry, aby zvýšila efektivitu a ukončila izolovanou pomoc. ECW naléhavě vyzývá dárce z veřejného i soukromého sektoru k další podpoře, aby bylo možné pomoct ještě více zranitelným dětem a dospívajícím.
