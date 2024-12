Education Cannot Wait oznamuje grant ve výši 20 milionů USD v rámci víceletého programu na podporu odolnosti v Čadu, celkové financování ECW v Čadu přesahuje 61 milionů USD

Čad je jednou z nejchudších zemí světa. Více než třetina jejích obyvatel potřebuje humanitární pomoc. Válka v sousedním Súdánu, konflikty mezi komunitami, klimatické změny a další problémy vyvolávají nová nucená vysídlování a narušují vzdělávací dráhu milionů žáků.

V reakci na tyto množící se krize dnes organizace Education Cannot Wait (ECW) a její strategičtí partneři oznámili grant ve výši 20 milionů USD, který prodlouží víceletý program ECW na podporu odolnosti (Multi-Year Resilience Programme) v Čadu, a pomůže tak přibližně 66.000 dětí a dospívajících postižených krizí.

Distribuci grantu zajistí UNICEF v koordinaci s čadskou vládou a řadou národních a mezinárodních partnerů. Financování ECW v Čadu nyní přesahuje 61 milionů USD a pomohlo již více než 880.000 dětí získat bezpečí, naději a příležitosti, které jim může poskytnout pouze kvalitní vzdělání.

Katalytický grant ECW představuje významný příspěvek k plánu humanitární pomoci v Čadu, který na vzdělávání počítá s částkou 28,2 milionu USD. Celkově zbývá ještě 50 % humanitární výzvy nesplněno.

„Čad otevřel dveře uprchlíkům a začleňuje jejich děti do národního vzdělávacího systému. Je to zářný příklad ochrany uprchlíků, avšak současné potřeby výrazně převyšují dostupné zdroje. Musíme Čad podpořit, aby si solidaritu s uprchlíky udržel. Je zapotřebí mnohem více finančních prostředků a je povinností veřejného i soukromého sektoru přispět svým dílem. Prostřednictvím významného dodatečného financování můžeme a musíme navýšit finanční prostředky na zajištění přístupu ke kvalitnímu a ochrannému vzdělávacímu prostředí v Čadu pro děti a dospívající z řad uprchlíků i pro jejich učitele. Ve spojení s dalšími kroky se jedná o zásadní investici do vzdělávání uprchlíků a naplňování závazků, které jsme všichni přijali na Globálním fóru o uprchlících," uvedla Yasmine Sherifová, výkonná ředitelka organizace Education Cannot Wait, globálního fondu pro vzdělávání v mimořádných situacích a vleklých krizích při OSN.

„Vzdělávání obecně se potýká se značnými obtížemi. Podpora z víceletého programu odolnosti hraje klíčovou roli při naplňování potřeb vzdělávání v krizových situacích v Čadu. Tato podpora nejen řeší bezprostřední krizové situace v oblasti vzdělávání, ale také nepřímo přispívá k socioekonomickému rozvoji postižených provincií. Děkujeme organizaci Education Cannot Wait za její neochabující úsilí o podporu vzdělávání v mimořádných situacích v Čadu a vyzýváme k pokračování podpory našich snah řešit naléhavé vzdělávací potřeby," uvedl čadský ministr národního školství a podporu občanství Mamadou Gana Boukar.

Čad patří mezi největší hostitele uprchlíků na světě. Celkem se v Čadu nachází více než 1,7 milionu nuceně vysídlených osob, z toho 1,2 milionu uprchlíků. Nucené vysidlování, nejistota ohledně dostatku potravin a výživy, zdravotní krize a nepříznivé následky klimatických změn zůstávají čtyřmi hlavními faktory, které vyvolávají humanitární potřeby v Čadu.

Tyto faktory – spolu s velkým přílivem uprchlíků prchajících před válkou v Súdánu a navrátilců ze Středoafrické republiky a Kamerunu – vyčerpávají národní zdroje a brání pokroku v zajištění všeobecného vzdělání. Přibližně 3,2 milionu dětí a dospívajících se ocitají mimo školní systém. A pokud do školy chodí, kvalita vzdělávání je často nedostatečná. Dětem často brání v docházce vysoké školné a mnohdy také nepříznivé povětrnostní jevy, jejichž nebezpečnost v důsledku klimatických změn stále stoupá.

„UNICEF vyjadřuje poděkování organizaci Education Cannot Wait za její neochvějnou podporu dětí školního věku postižených složitými krizemi v Čadu. Druhá fáze víceletého programu odolnosti má za cíl zajistit přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání. Tento program posílí v nadcházejících letech odolnost vzdělávacího systému vůči různým překážkám, zejména v provinciích Ouaddai a Logone Oriental. Společně můžeme změnit životy a vybudovat světlou budoucnost pro děti v Čadu," uvedl Dr. Marcel Ouattara, dočasný zástupce UNICEF v Čadu.

Více než 40 % z 66.600 dětí, na něž se katalytické investice zaměří, budou tvořit děti uprchlíků. V rámci programu bude rovněž vyškoleno více než 1500 učitelů, a to v oblasti snižování konfliktů a rizik, duševního zdraví a psychosociální podpory a pedagogiky. Program také činí významné pokroky v zajišťování občanské registrace dětí, poskytování pomoci ohroženým dívkám a vytváření individuálních možností vzdělávání pro děti se zdravotním postižením.

O organizaci Education Cannot Wait (ECW):

Education Cannot Wait (ECW) je globální fond pro vzdělávání v mimořádných situacích a vleklých krizích při OSN. Podporuje kvalitní vzdělávání dívek a chlapců z řad uprchlíků, vysídlenců a dalších osob postižených krizí, tak aby nikdo nezůstal opomenut. Fond ECW funguje v rámci vícestranného systému, který jednak zvyšuje rychlost reakce v krizových situacích, jednak propojuje okamžitou pomoc s dlouhodobými intervencemi prostřednictvím víceletých programů. ECW úzce spolupracuje s vládami, veřejnými a soukromými dárci, agenturami OSN, občanskými organizacemi a dalšími aktéry humanitární a rozvojové pomoci s cílem zvýšit efektivitu a namísto izolovaných reakcí zajistit koordinovaný přístup. ECW naléhavě vyzývá dárce z veřejného i soukromého sektoru, aby rozšířili svou podporu a dosáhly tak na ještě více ohrožených dětí a mladistvých.

