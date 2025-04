Education Cannot Wait vítá Sigrid Kaagovou z Nizozemska v čele své řídicí skupiny

Education Cannot Wait (ECW), globální fond OSN pro vzdělávání v mimořádných a vleklých krizích, s hrdostí oznamuje jmenování Sigrid Kaagové z Nizozemska novou předsedkyní řídicí skupiny ECW na vysoké úrovni.

V době, kdy světoví lídři usilují o naplnění závazku univerzálního vzdělávání vytyčeného v Paktu pro budoucnost a v Agendě 2030 pro udržitelný rozvoj, bude Sigrid Kaagová ve funkci předsedkyně působit jako klíčová zastánkyně a obhájkyně úsilí o posílení politické vůle a navýšení globálního financování vzdělávání v mimořádných a vleklých krizích.

Prostřednictvím svého čtyřletého strategického planu spolupracuje ECW s dárci, členskými státy, soukromým sektorem, agenturami OSN a občanskou společností s cílem shromáždit finanční prostředky ve výši 1,5 miliardy amerických dolarů, které by měly pomoci zajistit bezpečí, naději a příležitost v podobě kvalitního vzdělání 20 milionům dětí postižených krizemi.

Potřeby jsou dnes naléhavější než kdy dřív. Když bylo pod vedením Rt. Hon. Gordona Browna v roce 2016 založeno ECW, odhadovalo se, že urgentní vzdělávací podporu potřebuje přibližně 75 milionů dětí zasažených krizí. Dnes se tento počet více než ztrojnásobil – pomoc je nutná pro téměř čtvrt miliardy dívek a chlapců postižených krizovými situacemi.

"Education Cannot Wait a jeho strategičtí partneři mění životy milionů dívek a chlapců zasažených ozbrojenými konflikty, nuceným vysídlením a katastrofami způsobenými změnou klimatu. Naše investice do jejich práva na kvalitní vzdělání je společnou odpovědností a zároveň tou nejlepší investicí do ekonomické odolnosti, globální bezpečnosti a udržitelného rozvoje," uvedla Kaagová. "Díky trvalé, štědré a rozšířené podpoře dárců z veřejného i soukromého sektoru můžeme dále rozšiřovat pozoruhodné výsledky ECW, které už pomohly více než 11 milionům dětí. Děkuji Rt. Hon. Gordonu Brownovi za jeho vizionářské vedení při vzniku a vedení ECW – od začátku jako malého projektu až po miliardový globální fond, kterým se stal. Těším se na spolupráci s Vrcholnou řídicí skupinou, ředitelem a za podpory Výkonného výboru na pokračování v jeho odkazu."

Brown působil jako předseda řídicí skupiny ECW na vysoké úrovni v letech 2016 až 2024 a ve svém celosvětovém působení bude pokračovat i nadále jako zvláštní vyslanec OSN pro globální vzdělávání.

"Díky své rozmanité a hluboké mezinárodní zkušenosti a nasazení pro potřeby dětí zasažených krizemi, uprchlíků a vysídlených mladých lidí bude Sigrid Kaagová skvělou předsedkyní v dalším rozvoji iniciativy Education Cannot Wait," uvedl Brown.

"Pod strategickým a vizionářským vedením Rt. Hon. Gordona Browna vytvořila Education Cannot Wait společně s partnery novou vizi, jak poskytovat kvalitní vzdělání s humanitární rychlostí a rozvojovou hloubkou v první linii světových humanitárních krizí," uvedla ředitelka ECW Yasmine Sherifová. "Jsme potěšeni, že můžeme přivítat Sigrid Kaagovou jako novou předsedkyni naší řídicí skupiny na vysoké úrovni. Pod jejím vedením budeme pokračovat v našem úsilí o oslovení milionů dívek a chlapců na celém světě, kteří jsou zasaženi krizí."

Jmenování Sigrid Kaagové předcházelo rozsáhlé konzultační, výběrové a schvalovací řízení za účasti vysokých představitelů Organizace spojených národů, včetně generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese, zástupkyně generálního tajemníka OSN Aminy J. Mohammedové, výkonné ředitelky UNICEF Catherine Russellové a dalších členů řídicí skupiny ECW na vysoké úrovni.

Řídící skupina ECW na vysoké úrovni poskytuje fondu strategické směřování. Schází se na ministerské úrovni a tvoří ji partnerské organizace – včetně vedoucích představitelů agentur OSN a multilaterálních rozvojových agentur, generálních ředitelů občanských organizací a nadací a zástupců soukromého sektoru. Skupina úzce spolupracuje s ředitelem a výkonným výborem ECW.

Kaagová přináší bohaté zkušenosti z oblasti politických, humanitárních a rozvojových záležitostí i diplomacie. V roce 2025 ji generální tajemník OSN António Guterres jmenoval dočasnou zvláštní koordinátorkou OSN pro mírový proces na Blízkém východě. Kaagová právě ukončila svůj mandát hlavní koordinátorky pro humanitární pomoc a obnovu v Pásmu Gazy, kterou zastávala od roku 2024. Od ledna 2022 působila jako první místopředsedkyně vlády a první žena na postu ministryně financí v nizozemské vládě. Předtím zastávala od října 2017 do května 2021 post nizozemské ministryně pro obchod a rozvojovou spolupráci, poté byla až do září 2021 ministryní zahraničních věcí.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2655902/Quote_card.jpg

