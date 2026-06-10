EduRun 2026 zapojí 100 škol. Studenti si vyzkouší řízení vlastních projektů

Zatímco odborníci hledají způsob, jak žáky a studenty naučit dovednosti potřebné pro budoucí život, studenti společně se svými učiteli ze 100 škol po celém Česku jdou rovnou do akce. Připravují a organizují EduRun 2026 - vlastní běh nebo pochod, na kterém si naživo vyzkouší projektové řízení, týmovou spolupráci i komunikaci s veřejností. Projekt vede národní absolventská platforma ABSOLVENTI.cz, která se pro třetí ročník spojila s Nadací ČEZ a její mobilní aplikací EPP – Pomáhej pohybem. Energie každého účastníka EduRunu se tak promění ve finanční podporu, ze které vznikne další konkrétní projekt pro školu nebo její studenty.
EduRun 2026 v číslech
- Třetí ročník projektu
- 100 zapojených škol z celé České republiky
- Až 19.000 očekávaných běžců napříč všemi školami
Termín realizace: duben–září 2026 (každá škola si volí vlastní datum)
Od myšlenky k akci za jeden běh
EduRun staví na jednoduchém principu: nejlépe se učí děláním. Studenti se podílejí na celé organizaci akce — od plánování trasy přes propagaci až po komunikaci s účastníky — a získávají tak zkušenosti, které využijí při dalším studiu i v budoucím profesním životě. Do projektu se mohou zapojit mateřské, základní, střední i vysoké školy. Každá z nich přitom vytváří vlastní podobu akce, která odráží místní komunitu, tradice i míru zapojení studentů a absolventů.
Pohyb, který má dopad
Novinkou třetího ročníku je spojení s Nadací ČEZ a její aplikací EPP – Pomáhej pohybem. Účastníci EduRunu svým pohybem sbírají body, které Nadace ČEZ promění ve finanční podporu. Z ní pak vznikne další projekt přímo pro danou školu nebo její studenty. Sportovní výkon má tak hmatatelný výsledek - odběhnuté kilometry se vracejí zpět do škol.
„EduRun není jen sportovní událost. Studenti si vyzkouší práci na skutečném projektu a rozvíjejí dovednosti, které jsou dnes důležité v každém oboru. A díky spolupráci s Nadací ČEZ má jejich úsilí i konkrétní výsledek — promění se v podporu pro jejich vlastní školu,“ říká Michal Novák, zakladatel ABSOLVENTI.cz.
Most mezi generacemi
EduRun zároveň pomáhá školám udržovat vztahy s absolventy. Ti se mohou do akce zapojit jako účastníci, dobrovolníci nebo podporovatelé své bývalé školy. Vzniká tak příležitost k setkávání současných i bývalých studentů a posiluje se školní komunita napříč generacemi.
O pořadateli
Pořadatelem projektu je ABSOLVENTI.cz, národní absolventská platforma, která se dlouhodobě věnuje spolupráci škol s absolventy a budování absolventských komunit. Prostřednictvím svých projektů pomáhá školám udržovat kontakt s bývalými studenty, rozvíjet networking a mentoring a posilovat vztahy mezi školou, studenty a absolventy.
O projektu EduRun
EduRun je celorepublikový projekt, který propojuje sport, vzdělávání a komunitní život škol. Odstartoval v roce 2024 a v roce 2026 vstupuje do svého třetího ročníku. Jeho cílem je rozvíjet praktické dovednosti studentů a podporovat spolupráci mezi školami, absolventy a veřejností.
Více informací o projektu je k dispozici na webu EduRun.cz. Ukázky z předchozích ročníků: Ročník 2024 a Ročník 2025.
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Zdroj: ABSOLVENTI.cz