Eduzměna vybírá nové regiony pro expanzi, pomoci má i nový spot s dětskými akrobaty

"Zájem je v tuto chvíli opravdu velký, je to pro nás příjemné překvapení," říká ředitel Eduzměny Zdeněk Slejška.
Eduzměna výběrem spolupracujících regionů startuje další etapu, podpořit ji v ní má i nový spot. Ten vznikl ve spolupráci s Cirkem La Putyka a dětmi, které se v něm učí akrobacii. Prostřednictvím videa chce Eduzměna lépe vysvětlit svou činnost veřejnosti a také oslovit drobné dárce.
Zdroj: Nadační fond Eduzměna
Kontakt:
Lenka Penkalová
E-mail: lenka.penkalova@eduzmena.cz
Tel.: 776 656 641