Sleva platí po celou dobu smluvního vztahu, nikoli jen několik úvodních měsíců. Edvin staví na 30 letech zkušeností brněnského FASTERu a využívá jeho vlastní páteřní infrastrukturu a metropolitní síť. Pod značku Edvin postupně přecházejí služby a zákazníci odkoupených místních poskytovatelů, z nichž největší je NetDataComm. Navazuje tak na služby pro tisíce domácností. Značka sází na lidskou podporu ve dne v noci a srozumitelnou pomoc bez zbytečného přepojování. Zákazníci si mohou za 79 Kč měsíčně pronajmout router, který podpoře umožňuje vzdálenou diagnostiku připojení i domácí Wi-Fi. Řadu potíží tak lze vyřešit bez návštěvy technika.
Slevu napořád si můžete chytit na www.edvin.cz.
Zdroj: Edvin Smart s.r.o.
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60230.