EES Europe 2025: Sunwoda Energy představuje inovativní řešení pro skladování energie pro udržitelnou budoucnost

Hlavním uvedeným produktem byl NoahX 3.0 6,528MWh Liquid Cooling ESS, vybavený vysoce výkonnými 625Ah bateriovými články LFP, které poskytují více než 15.000 cyklů a 25letou životnost. Systém integruje aktivní vyvažování s podporou umělé inteligence, které optimalizuje konzistenci nabíjení a vybíjení a celkovou účinnost. Díky vícevrstvé protipožární ochraně, vysoké hustotě energie (430+Wh/L) a schopnosti fungovat v extrémním prostředí od -30 °C do 55 °C dokáže NoahX 3.0 naplnit potřeby skladování energie příští generace v obecném měřítku.

Společnost Sunwoda Energy dále představila svůj systém OASIS A180 179kWh C&I ESS, který nabízí kompaktní design, flexibilní nasazení a možnosti inteligentního řízení energie pro aplikace C&I v Evropě.

Společnost rovněž představila ucelenou řadu integrovaných řešení pro ukládání energie včetně bateriových článků (280 Ah, 314 Ah, 625 Ah), ESS pro veřejné použití (5 MWh), ESS pro obchod a průmysl (215 kWh) a ESS pro domácnosti (5-120 kWh). Podtrhla tak své komplexní výrobní možnosti.

Sunwoda Energy: Důvěryhodnost partnerů, kvalita

Společnost Sunwoda Energy na výstavě posílila své vedoucí postavení v Evropě díky partnerství s předními společnostmi v oboru, jako jsou SMA, Krannich Solar, Solarmarkt, Energy3000 Solar či Wagner Solar. Tato spolupráce svědčí o schopnosti dodávat škálovatelná, vysoce výkonná řešení pro ukládání energie, jak ukazuje jejich úspěšné nasazení v celé Evropě a spolehlivost v klíčových aplikacích.

Společnost Sunwoda Group využívá téměř 30 let zkušeností s výrobou a její komplexní schopnosti od bateriových článků až po integrované systémy ztělesňují její úsilí „vyrábět každou baterii s patřičnou péčí" a zajistit „kvalitu pro všechny". Tyto silné stránky umožňují společnosti Sunwoda Energy udržovat přísnou kontrolu kvality a zároveň dodávat řešení na míru, která splňují globální požadavky a nejpřísnější bezpečnostní standardy.

Do konce roku 2024 přesáhne celosvětová kumulativní instalovaná kapacita společnosti Sunwoda Energy 19 GWh. Společnost, kterou BloombergNEF klasifikuje v kategorii Tier 1 Manufacturer, nadále usiluje o přechod na zelenou energii v Evropě a upevňuje svou pozici jednoho z globálních lídrů v oblasti rozvoje udržitelné energie.

Společnost Sunwoda Energy, která využívá téměř 30 let zkušeností své mateřské společnosti Sunwoda Electronic Co., Ltd. (ticker: SZ300207) s výrobou elektřiny, je poskytovatelem řešení pro ukládání energie v celém průmyslovém řetězci a specializuje se na integraci lithiových baterií a aplikační technologie. Díky know-how v oblasti článků, PACK, BMS, EMS a systémové integrace dodává společnost integrovaná řešení pro skladování energie pro komunální, komerční a průmyslové aplikace a aplikace pro domácnosti, pro síťovou energii a inteligentní energii, aby podpořila inovace směrem k udržitelnější energetické budoucnosti. Další informace najděte na stránce www.sunwodaenergy.com.

