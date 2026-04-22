EET Group reaguje na náročnost AV projektů, rozšiřuje vzdělávání partnerů

Praha 22. dubna 2026 (PROTEXT) - Společnost EET Group, jeden z největších distributorů profesionálních IT řešení a komponent v Evropě, reaguje na rychle se měnící podmínky na trhu profesionálních AV technologií a rozšiřuje vzdělávací program pro své partnery.

S nástupem moderních řešení, jako jsou USB-C, AV over IP nebo hybridní systémy pro meetingy, výrazně roste komplexita projektů. Projekty jsou dnes technicky náročnější než kdy dříve a zároveň sílí tlak na cenu i efektivitu. Úroveň znalostí v klíčových oblastech, jako jsou kabeláž, konektivita či návrh infrastruktury, však tomuto vývoji často nestačí.

Na tuto mezeru se EET Group zaměřuje prostřednictvím odborných seminářů, které mají partnerům pomoci lépe porozumět širším souvislostem AV řešení. „V dnešních projektech už nestačí vědět, jak jednotlivé komponenty zapojit. Klíčové je chápat celý kontext od návrhu konektivity přes volbu technologií až po schopnost obhájit řešení v reálném obchodním jednání,“ uvádí Jan Bartoš, Managing Director ve společnosti EET Group pro Českou republiku a Slovensko.

Podle společnosti je v praxi častým problémem to, že kvalita návrhu i instalace za technologickým pokrokem zaostává. Chyby přitom nevznikají ani tak kvůli složitosti samotných technologií, jako spíše kvůli nedostatečnému pochopení jejich principů. Právě tyto znalostní mezery chce EET Group systematicky řešit prostřednictvím cíleného vzdělávání.

Učíme praxí, ne katalogem produktů

Cílem školení je posílit odbornou úroveň partnerů tak, aby dokázali držet krok s technologickým vývojem a proměnit jeho potenciál ve spolehlivá řešení. Semináře proto probíhají formou praktických workshopů vycházejících z reálných projektů. Účastníci pracují s konkrétními situacemi, řeší typické problémy a upozorňují na nejčastější chyby v návrhu, které mohou později komplikovat samotnou realizaci.

„Když to funguje na stole, bude to fungovat i v instalaci" — to v praxi příliš často neplatí.

Důležitou roli hraje také sdílení zkušeností mezi integrátory a odborníky EET Group, které přináší širší pohled napříč různými typy projektů. „Nechceme pouze dodávat produkty, ale pomáhat partnerům lépe se orientovat v rostoucí komplexitě projektů a zvyšovat celkovou kvalitu realizací. Naše semináře stavíme jinak než běžná školení na trhu. Stojí na know-how vycházejícího z reálných zkušeností,“ doplňuje Bartoš.“ „Chceme, aby integrátoři rozuměli nejen tomu, co instalují, ale především proč a jak správně.“

Lepší porozumění technologiím se pak podle společnosti promítá do nižší chybovosti, efektivnějších instalací i vyšší spokojenosti koncových zákazníků. V praxi se totiž opakují stále stejné problémy od podceňování kabeláže přes neznalost technických limitů, jako jsou délky vedení, kvalita signálu nebo rušení, až po nesprávné pochopení standardů. Častý je také předpoklad, že „když to funguje na stole, bude to fungovat i v instalaci“, což se v reálných podmínkách často nepotvrdí.

Školení šitá na míru partnerům

Workshopy se zaměřují nejen na technickou stránku, ale i na obchodní a projektový kontext. U navrženého řešení totiž nestačí jen „aby fungovalo“, ale také musí být srozumitelné a obhajitelné vůči zákazníkovi. Účastníci se proto učí, jak své návrhy správně prezentovat, argumentovat jednotlivá rozhodnutí a jak propojit technické know-how s obchodní realitou zakázky.

Každé školení lze navíc upravit podle konkrétních potřeb týmu, ať už jde o úroveň znalostí, typ projektů nebo zaměření na vybrané technologie. Díky tomu je obsah vždy relevantní a snadno přenositelný do praxe. „Produkty jako Vivolink používáme jako příklad, ale cílem je, aby účastník pochopil obecné principy, které pak dokáže aplikovat na jakoukoliv značku,” zakončuje Bartoš.

S rostoucí komplexitou AV projektů a vyššími nároky zákazníků nabývá kvalitní návrh řešení na významu. Dobře navržený systém sice často zůstává v pozadí, jeho nedostatky se však projeví velmi rychle. Systematické vzdělávání tak podle EET Group představuje jednu z cest, jak dlouhodobě zvyšovat kvalitu i úspěšnost realizovaných projektů.

Pro více informací napište na e-mail: j.bartos@eetgroup.cz.

 

Zdroj: https://www.eetgroup.com/cs-cz/

 

 

