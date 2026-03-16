EET se může vrátit v roce 2027. Podnikatelé řeší, zda budou muset měnit pokladny

  15:30
Praha 16. března 2026 (PROTEXT) - Zkušenosti z minulosti ukazují, že největší riziko nepřináší technologie, ale pozdní příprava.

Ministerstvo financí České republiky představilo návrh nové generace systému – tzv. EET 2.0, která by obnovila evidenci tržeb v modernizované podobě. Zatím jde o návrh zákona v připomínkovém řízení, podnikatelé už dnes ale řeší, zda budou muset znovu upravit své pokladní systémy a provozní procesy.

Největší problém minule? Čas a stres

Podle dostupných informací má být nový systém technologicky jednodušší a více digitalizovaný. Povinnost by vznikla až po schválení zákona a následném nabytí účinnosti. Zkušenosti z minulosti ale ukazují, že právě období „čekání“ bývá nejrizikovější.

Při předchozím zavádění EET v roce 2016 nebyla podle odborníků největším problémem samotná technologie, ale časový tlak. „Největší komplikace vznikaly ve chvíli, kdy podnikatelé začali situaci řešit až těsně před spuštěním povinnosti. Servisní kapacity byly plně vytížené, prodlužovaly se dodací lhůty a nepřipravení podnikatelé se tak dostávali pod zbytečný tlak,“ říká Lukáš Beňo, Country Sales Manager ze společnosti FiskalPRO. Největším rizikem není technologie, ale odkládání rozhodnutí.

Podle zkušeností z praxe podnikatelé nejčastěji řešili:

• výběr vhodného pokladního zařízení,

• stabilitu internetového připojení,

• správné nastavení systému,

• zaškolení zaměstnanců.

Častým problémem bylo také kombinování několika různých zařízení a systémů, které spolu ne vždy bezchybně komunikovaly.

Technologie dnes zvládne víc – pokud je správně zvolená

Zástupci společnosti FiskalPRO upozorňují, že dnešní technologické možnosti jsou výrazně dál než při první vlně EET. „Dnešní řešení dokážou spojit pokladní systém i platební terminál do jednoho zařízení. Podnikatel tak nemusí pracovat s několika různými systémy ani řešit jejich složité propojování. Většina procesů probíhá automaticky a provoz se tím naopak může zjednodušit,“ vysvětluje Lukáš Koller, Sales & Marketing Director z FiskalPRO.

Podle zkušeností z trhu dnes dokáže správně zvolené integrované řešení pokrýt evidenci tržeb, platební procesy i legislativní požadavky bez nutnosti kombinovat více systémů. Právě na tomto principu staví svá řešení i společnost FiskalPRO.

Podle odborníků je klíčové vybrat řešení, které je připravené na legislativní změny, umožňuje rychlé nasazení, nabízí lokální zákaznickou podporu a minimalizuje potřebu technické správy.

Koho se může EET 2.0 týkat

Pokud bude návrh schválen, dopad by se mohl týkat zejména:

• gastro provozů,

• maloobchodu,

• služeb (kadeřnictví, autoservisy, kosmetika),

• mobilního a terénního prodeje.

Právě malé provozy podle zkušeností z minulosti nejvíce pocítí rozdíl mezi jednoduchým integrovaným řešením a složitou kombinací více systémů.

Jak se připravit bez stresu

Odborníci doporučují začít s přípravou včas, i když zákon zatím není schválen.

Mezi základní kroky patří zmapování, jaké typy plateb provoz přijímá a ověření stavu současného pokladního systému. Je potřeba také počítat s časem potřebným na zaškolení personálu a ve výsledku vybrat dodavatele, který zajistí kompletní řešení i podporu.

Podnikatelé by zároveň měli sledovat informace o budoucí registraci k systému, která bude záviset na finální podobě zákona.

Nejde o to investovat co nejvíce, ale vybrat jednoduché a spolehlivé řešení, které pokryje vše v jednom. Pokud je systém dobře nastavený, zvládne podnikatel případné změny bez výrazného zásahu do provozu a bez zbytečných dodatečných nákladů,“ doplňuje Lukáš Beňo.

Zdroj: FiskalPRO

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

Nad historickými sklepy v Jirkově vzniká park, město vyjde na víc než 20 mil. Kč

ilustrační snímek

Zanedbaný kus Jirkova na Chomutovsku nad historickými sklepy se mění na nový městský park. Vzniká mezi supermarketem Tesco a informačním centrem. Místo bude...

16. března 2026  14:45,  aktualizováno  14:45

Nad historickými sklepy v Jirkově vzniká park, město vyjde na víc než 20 mil. Kč

ilustrační snímek

Zanedbaný kus Jirkova na Chomutovsku nad historickými sklepy se mění na nový městský park. Vzniká mezi supermarketem Tesco a informačním centrem. Místo bude...

16. března 2026  14:45,  aktualizováno  14:45

