EFG slaví 10 let: z průkopníka biometanu vyrostl lídr trhu

Autor:
  15:20
Praha 23. dubna 2026 (PROTEXT) - Skupina Energy financial group (EFG) letos slaví deset let od svého založení. Z původně průkopnického projektu v Rapotíně, ke kterému se mnozí odborníci stavěli skepticky, vyrostla firma českého lídra trhu s biometanem. Dnes stojí za rozvojem celého sektoru na pomezí nízkoemisní energetiky a cirkulárního odpadového hospodářství. Skupině se podařilo přivést ke třídění gastroodpadu obyvatele již více než 45 měst a obcí. Za deset let zpracovala přes 317.000 tun biologicky rozložitelného odpadu a vyrobila energii pro desetitisíce domácností. Do roku 2030 plánuje výraznou expanzi a chce disponovat instalovanou kapacitou výroby biometanu až 500 GWh ročně.

Od jedné bioplynové stanice k celému ekosystému

Když EFG před deseti lety začala rozvíjet projekt výroby biometanu v bioplynové stanici v Rapotíně, jednalo se o podnikatelsky odvážný krok do tehdy málo rozvinutého odvětví bez jakékoliv legislativní podpory. Postupně se však kolem něj začal formovat širší ekosystém aktivit, který dnes zahrnuje svoz a zpracování biologicky rozložitelných odpadů, výrobu biometanu, elektřiny a tepla, výstavbu, servis a technologickou podporu bioplynových stanic i obchodování s vyrobenými energiemi. Právě propojení těchto oblastí a jejich vzájemná synergie se staly základem dlouhodobého růstu skupiny a její konkurenční výhody. V řadě oblastí EFG stála u samotného vzniku trhu i regulatorního prostředí.

„V začátcích jsme často naráželi na nepřipravenost trhu i chybějící legislativní rámec. O to více nás těší, že dnes se podmínky v České republice postupně nastavují tak, aby podporovaly další rozvoj celého sektoru výroby biometanu z odpadů,“ říká Tomáš Voltr, výkonný ředitel skupiny EFG.

Kromě stanice v Rapotíně, která vznikla na zelené louce, vlastní EFG také biometanovou stanici EFG Vyškov BPS, což je jedno z nejmodernějších zařízení svého druhu v Evropě. Skupina ji koupila v roce 2020 jako bioplynku vyrábějící elektřinu a teplo. Díky know-how a zkušenostem týmu společnosti EFG Engineering však tuto stanici během pouhých 12 měsíců od vydání stavebního povolení rozšířila, modernizovala a osadila jednotkou na výrobu biometanu. Výsledkem bylo výrazné navýšení zpracovatelské i výrobní kapacity zařízení a další diverzifikace zdrojů příjmu. Stanice ve Vyškově tak může sloužit jako referenční projekt určující směr, kterým se EFG vydává v rámci další expanze svého portfolia energetických zdrojů. Tedy postupné další akvizice a následný development bioplynových stanic, během kterého bude díky interním synergiím dosahovat významných provozních a investičních úspor při zachování maximální technologické kvality instalovaných zařízení.

10 let práce EFG v číslech: energie pro desetitisíce domácností

Za dobu svého fungování dosáhla skupina významných výsledků:

  • více než 11 milionů m3 vyrobeného biometanu (cca 115 GWh);
  • téměř 200 GWh vyrobené elektřiny, což odpovídá roční spotřebě přibližně 80 000 domácností;
  • více než 317.000 tun zpracovaných biologicky rozložitelných odpadů.

Dosažené výsledky ilustrují nejen růst samotné skupiny, ale i potenciál celého odvětví v oblasti dekarbonizace a cirkulární ekonomiky.

Sběrný projekt EFG „Třídím gastro“: zbytky jídla z více než 45 obcí nekončí na skládkách 

Jedním z projektů skupiny, který má dopad přímo na každodenní život lidí, je „Třídím gastro" – služba, která umožňuje městům a obcím separovat gastroodpad z domácností a následně ho předat k ekologickému zpracování v bioplynových stanicích EFG v Rapotíně a ve Vyškově. Projekt je plně v souladu s vývojem české odpadové legislativy, která dlouhodobě usiluje o minimalizaci množství odpadu ukládaného na skládky s cílem v roce 2030 zakázat skládkování využitelných odpadů. Dnes je do projektu zapojeno více než 45 měst a obcí napříč Českou republikou. Díky nim nekončí zbytky jídla na skládce, ale využívají se pro výrobu čisté energie.

„Gastroodpad představuje pro Česko nevyužitý energetický potenciál.  Zatím je to stále poměrně podceňovaná surovina. Každý rok ho vyhazujeme stovky tisíc tun na skládky, přitom může sloužit jako nízkoemisní zdroj energie, díky kterému snižujeme nejen emisní náročnost českého energetického mixu, ale také naši závislost na dovozu fosilních paliv. To si málokdo uvědomuje," doplňuje Voltr.

Různé obory, jeden tým: lidé stojící za úspěchem EFG

Za rozvojem skupiny EFG stojí kompaktní a zkušený tým, který spojuje know-how z energetiky, odpadového hospodářství, technologií i obchodu. Právě vytrvalá spolupráce a kombinace různých profesí a pohledů umožnila firmě vybudovat komplexní řešení napříč celým hodnotovým řetězcem – od svozu odpadu až po výrobu a využití energie.

„Za deset let jsme ušli velký kus cesty. Klíčové pro nás vždy bylo, že se v týmu potkávají lidé z různých oborů, kteří dokážou hledat praktická řešení a posouvat celý projekt dál. To nám umožnilo růst i v prostředí, které se teprve formovalo,“ říká Tomáš Voltr.

Cíle do roku 2030: vyšší kapacity i výroba

S postupně se zlepšujícím legislativním i tržním prostředím plánuje skupina EFG další výraznou expanzi, při které plně využije zkušenosti získané za 10 let existence. Do roku 2030 chce rozšířit své portfolio na minimálně 12 bioplynových stanic, dosáhnout roční výroby 400 až 500 GWh biometanu a ročně zpracovávat až 370.000 tun odpadu.

 

Zdroj: Crest Communications

 

 

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního areálu na světě nevstoupil. Potupné fronty před vchody, prohrabávání tašek a baťůžků, scény, které...

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a další neznámé podklady. Návštěvníci se vůbec poprvé podívají i do míst, která byla dosud veřejnosti...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po otevření zaplnily tramvaje, autobusy, pěší i cyklisté a také objektivy našich čtenářů. Vyhlásili jsme...

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné cestujících. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD,...

Plavat se začne v Krnově nejpozději v září. Ve starém bazénu, či pod nafukovací halou

Bazén musí podle doporučení statičky zůstat vypuštěný. Přesný rozsah poškození...

Nejpozději v září by mohl otevřít krnovský krytý bazén. Vypuštěný zůstal loni kvůli problémům se statikou způsobeným stářím budovy i povodní, jež vyplavila zeminu pod ní. Podle statika jej lze...

Chlapec riskoval, když vběhl pod auto s majáky. Za pár sekund to udělal znovu

Chlapec riskoval, když vběhl pod auto s majáky. (23. dubna 2026)

Jen pár okamžiků dělilo od katastrofy malého chlapce na křižovatce v Mladé Boleslavi. Hned dvakrát vběhl bez varování pod kola vozů policistů, kteří mířili k zásahu. Řidiči měli co dělat, aby střetu...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nová Kudlovická vinařská stezka je značená virtuálně, bez mobilu můžete zabloudit

Cyklostezka vedoucí vinařskou uličkou v Kudlovicích na Uherskohradišťsku....

Cyklisté, kteří vyrazí na novou Kudlovickou vinařskou stezku, se nemohou orientovat podle klasického „žlutého“ značení jako na jiných stezkách. Spolehnout se musejí na mobil a do něj staženou...

23. dubna 2026  16:23

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná jednu ze slavných scén kultovní komedie Vesničko má středisková. Akce se se zúčastnil i maďarský...

23. dubna 2026  16:22

Masarykova univerzita vybuduje v kampusu sportovní areál s oválem a halou

ilustrační snímek

Masarykova univerzita vybuduje v kampusu v Brně-Bohunicích sportovní areál s atletickým oválem a víceúčelovou halou. Sportoviště přibližně za 430 milionů korun...

23. dubna 2026  14:42,  aktualizováno  14:42

Písek bezúročně půjčí zubařům v nové ordinaci v Čechově ulici 2,5 milionu korun

ilustrační snímek

Písek finančně podpoří zubaře v nově vznikající ordinaci v Čechově ulici. Každý ze tří stomatologů získá návratnou finanční výpomoc 2,5 milionu korun na 13...

23. dubna 2026  14:31,  aktualizováno  14:31

„Šiřte poselství naší rodiny mezi mladými.“ Divadlo chystá inscenaci o životě Mašínové

„Sama paní Mašínová při našem setkání apelovala na to, aby se poselství rodiny...

Životní osudy bratří Mašinů a jejich protikomunistického odboje jsou dobře známy. Nová inscenace Moravského divadla Olomouc se ovšem inspiruje osudy jejich sestry Zdeny a její rodiny. Činohra Jejich...

23. dubna 2026  16:12,  aktualizováno  16:12

Sjezd sudetských Němců v Brně 2026: Kdy se koná a co nabídne program

Bavorský premiér Marcus Söder (CSU) na sudetoněmeckém sjezdu v Řeznu ocenil...

Brno se na konci května stane dějištěm 76. sjezdu sudetských Němců, který se v Česku uskuteční vůbec poprvé. Akce nabídne kulturní program, diskuse i pietní akty připomínající oběti nacismu a...

23. dubna 2026  16:12,  aktualizováno  16:12

Zendure uvádí SolarFlow Mix: tři domácí akumulační systémy, jedna platforma, úspora až 91 %

23. dubna 2026  16:06

